Mehr Energie, mehr Power = höhere Leistungsfähigkeit

Dr. Hall informiert: ActiPower Plus vitalTABS Brausetabletten sind in Deutschland einzigartig

Das kommt fast einer Sensation gleich: Müdigkeit hat ab sofort keine Chance mehr. Die Brausetabletten ActiPower Plus vitalTABS von Dr. Hall versorgen den Körper mit frischer Energie. Unterstützend wirksam ist nicht nur die Zufuhr von Flavonoiden, sondern auch von Magnesium. Diese wertvollen Nährstoffe in den ActiPower Plus vitalTABS unterstützen den Körper, die Müdigkeit oder gar Erschöpfung zu verringern. Das Geheimnis liegt in der besonderen Rezeptur der ActiPower Plus vitalTABS, die eigens für Dr. Hall entwickelt wurde.

Flavonoide befinden sich überwiegend in Pflanzen wie Kaffee, Tee aber auch in anderen Pflanzen. Die in den ActiPower Plus vitalTABS enthaltenen Substanzen wie dem Mineralstoff Magnesium sowie Vitamin B6, Vitamin B12 und einer eigens für Dr. Hall entwickelten Rezeptur tragen dazu bei, dass Müdigkeit oder Erschöpfung des Körpers deutlich verringert werden kann. Ja, sogar neue Frische erhält der Körper.

Übrigens: Die Rezeptur beinhaltet den nätürlichen Stoff ACTIFUL, die den Körper fitter und möglicherweise leistungsfähiger machen können. In den ActiPower Plus vitalTABS hat das Unternehmen Dr. Hall den hochwertigen ACTIFUL, einen patentierten Extrakt aus Zitrusfrüchten, mit dem Vitamin B6, B12 und Magnesium in einer wirksamen Rezeptur verbunden. Das macht die Brausetablette für die Verbraucher einzigartig.

Einfach die Brausetablette in Wasser auflösen und das geschmackvolle Getränk genießen. So versorgen Sie Ihren Körper mit Energie. Allein das Mangnesium ist ein lebenswichiges Mineralstoff, das für die Funktion vieler Organe wie zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System und das neuromuskuläre System notwendig ist. Vitamin B6 unterstützt normalen Eiweiß- und Glycogenstoffwechsel und trägt dazu zu einer normalen Funktion des Immunsystems, zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung, zur normalen Bildung roter Blutkörperchen bei. B12 wiederum sorgt für den Energiestoffwechsel und für die Bildung von Blutzellen und für den Aufbau der Nervenhüllen.

Die Botschaft, die Dr. Hall auch körperlich und aktiven Menschen nahelegt, lautet: „Frische und Energie statt Müdigkeit“. Denn auch körperlich aktive Menschen können sich manchmal müde, ja erschöpft fühlen. Jeder von uns kennt dieses Gefühl von Schlappheit oder Müdigkeit und entsprechender geringerer Leistungsfähigkeit.

Dr. Hall empfiehlt: Morgens nach dem Frühstück eine Brausetablette und Sie starten mit voller Energie und Schwung in den Tag.

Noch ein Rat: Lösen Sie vor körperlichen Belastungen wie Sport, längeren Wanderungen oder anderen intensiven Aktivitäten oder im Anschluss eine Brausetablette in Wasser auf und trinken dieses leckere Getränk. Denn die exklusive, eigens für Dr. Hall entwickelte Rezeptur kämpft gegen Schlappheit. Jedes einzelne Element wie Magnesium, Vitamin B6 sowie Vitamin B12 trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung sowie zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Die Flavonoiden aus Zitrusfrüchten (Orangen) und Granatäpfeln ergänzen substantiell den Genuss.

Starten Sie jetzt durch. Vertrauen Sie dem Synergieeffekt von Magnesium und Vitamin B6 und B12 sowie dem hochwertigen ACTIFUL.

Informieren Sie sich jetzt unverbindlich und kostenlos unter www.drhall.de/actipower-20vitaltabs

Testen Sie selbst und machen Ihre eigene Erfahrung. Es lohnt sich.

Im Profil

Dr. Hall gehört seit bald 35 Jahren zu den bedeutendsten Gesundheits-Spezialisten in Deutschland und hat sich der Entwicklung von Produkten mit natürlichen Inhaltsstoffen verschrieben. Das Ziel: Produkte des Unternehmens aus dem Schwarzwald sollen Menschen beim Erhalt der Gesundheit dienen und bei der körperlichen Beweglichkeit unterstützen. Besonderer Fokus auf die Natur unterscheidet die Pflegeprodukte und Nahrungsergänzungen von anderen Anbietern. Die Menschen und ihre Gesundheit stehen im Mittelpunkt beim Dr. Hall Versand. Dank des qualitativ hochwertigen Sortiments verfügt der anerkannte Spezialversender über eine hohe Produktkompetenz in allen Bereichen des menschlichen Körpers – insbesondere für Beine, Rücken, Arme und Füße. Zentraler Bestandteil des Wertesystems von Dr. Hall sind Seriosität und Aufrichtigkeit, aber auch die Wertschätzung den Menschen gegenüber. Das Wohlbefinden der Kunden ist Ansporn des Handelns des Schwarzwälder Unternehmens.

Firmenkontakt

Dr. Hall Versand GmbH

Eva Straub

Schutterstrasse 10

77746 Schutterwald

+49 (0)781-924490

+49 (0)781-92449449



http://www.drhall.de

Pressekontakt

Jansen: Komm!

Michael Jansen

An der Villa Schmitz 7

53340 Meckenheim

+49 (0)170-2083512



http://www.jansen-komm.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.