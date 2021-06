Mehr Flexibilität im Webhosting dank anpassbaren Vertragslaufzeiten

Hanauer Webhoster DM Solutions bietet frei wählbare Tariflaufzeiten für seine Kunden

Ob im Privatleben oder im Beruf – Flexibilität hat bei vielen Menschen einen immer höheren Stellenwert. Die Möglichkeit, Dinge frei wählen und anpassen zu können, ist wichtig. Das weiß auch der im hessischen Hanau ansässige Webhoster DM Solutions https://www.dmsolutions.de/ . Deshalb bietet er seinen Kunden ab sofort flexible Vertragslaufzeiten für sämtliche Shared Webhosting Tarife https://www.dmsolutions.de/shared-webhosting.html .

Neben der standardmäßigen Vertragslaufzeit von 12 Monaten können Kunden nun auch wahlweise eine Laufzeit von 3 oder 24 Monaten buchen. Die neuen Laufzeiten beziehen sich dabei auf alle von DM Solutions angebotenen Shared Hosting Leistungen. Dazu gehören neben SSD und HDD Webhosting auch Joomla und WordPress Hosting und das Reseller Hosting.

“Mit unserem Shared Webhosting wollen wir unseren Kunden maximale Flexibilität ermöglichen. Mit dieser Form des Webhostings lässt sich eine Vielzahl an verschiedenen Projekten realisieren. Webseite, Onlineshop, Blog oder Forum – all das ist möglich. Wir haben unsere Server so optimiert, dass sie mit vielen verschiedenen Systemen kompatibel sind. Das gilt auch für sehr anspruchsvolle Systeme wir beispielsweise Magento, Shopware, Moodle oder OTRS. Wer bei uns einen Shared Webhosting Tarif bucht, der bekommt auf Wunsch das passende System gleich vorinstalliert. Dank den neuen Tariflaufzeiten haben unsere Kunden jetzt nicht mehr nur beim System freie Wahl, sondern können nun auch die Vertragsdauer ganz nach ihren eigenen Bedürfnissen wählen. So lassen sich individuelle Kundenwünsche bestmöglich erfüllen.”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von DM Solutions.

Webhosting made in Germany – leistungsstark, sicher und grün

Kunden erhalten bei DM Solutions nicht nur schnelles und günstiges Webhosting, sondern auch einen verlässlichen und rund um die Uhr per Mail erreichbaren Support. Sämtliche vom Unternehmen genutzte Server befinden sich in Deutschland, wodurch optimaler Datenschutz gewährleistet ist. Doch nicht nur Datensicherheit liegt dem Webhoster am Herzen, sondern auch die Umwelt. Deshalb werden sowohl Bürogebäude als auch Server zu einhundert Prozent mit Ökostrom betrieben. Des Weiteren ist DM Solutions seit letztem Jahr Partner der Organisation Eden Reforestation Projects und verspricht, für jeden verkauften Webhosting Account und jede verkaufte Domain einen Baum zu pflanzen und so einen Beitrag zur Verbesserung des Klimas zu leisten.

