Mehr Flexibilität mit den Ford Familienmodellen

Aktion für aktive Familien bei den Ford Partnern Hochstift

Flexibilität für gemeinsame Aktivitäten ist für Familien besonders wichtig. Zugleich muss die Mobilität im Alltag stimmen: mit Schule, Job und diversen Hobbys. Um dieses “Familien-Puzzle” galant zu lösen, haben die Ford-Partner Hochstift jetzt die Aktion “Familienmodelle” gestartet: ein umfassendes Leasingangebot für Fords 5-, 7- und 8-Sitzer.

Ford-Partner Hochstift ist ein Gemeinschaftsprojekt von sieben großen Vertragspartnern im Raum Paderborn-Brakel-Höxter. Das eigene Portfolio vor Ort wird durch gemeinsame Aktionen im Netz ergänzt. Auf www.fordpartner-hochstift.de präsentieren die Ford-Partner Bodach, Heine, Humborg, Kleine, Menger, Sommer und Varnholt sich und die neuesten Fahrzeuge.

Im Portal www.fordpartner-hochstift.de werden auch die aktuellen “Familienmodelle” vorgestellt, die auf jede Herausforderung in Freizeit, Urlaub und Alltag zugeschnitten sind. Unter den Leasingangeboten haben interessierte Kunden die Wahl zwischen 5-, 7- und 8-Sitzer-Modellen sowie zwischen herkömmlichen und Hybrid-Motorisierungen.

Die Modell-Reihe beginnt mit dem Ford S-MAX, der als formschöner Sport Van bekannt ist. Er bietet eine Vielzahl an individuellen Sitzplatzkonfigurationen, sodass 5 bis 7 Personen locker Platz finden. Mit einer Anhängelast von bis zu 2.000 kg lässt sich ein Wohnwagen für den nächsten Familienurlaub problemlos ankoppeln. Und während der Fahrt leiten smarte Assistenzsysteme den Fahrer sicher durch den Verkehr.

Gesteigerte Leistung, verbesserte Effizienz und reduzierte Emissionen zeichnen die jüngste Version des Ford Galaxy aus. In der Großraumlimousine finden bis zu sieben Personen Platz. Auf Gepäck und Komfort braucht man dabei nicht zu verzichten: Die beiden hinteren Sitzreihen lassen sich per Tastendruck aus dem Kofferraum heraus umklappen. Und bei längeren Fahrten sorgen die bequemen Multikontursitze mit Massagefunktion sowie der Ford Ergonomie-Sitz für Wohlbefinden.

Der dritte Ford im Bunde ist der Tourneo Custom, ein zuverlässiger Reise-Begleiter! Als Groß-Van mit Limousinen-Atmosphäre lädt er auch abgestellt zum Verweilen ein, denn die Sitze lassen sich in vielen Varianten ausrichten. Während der Fahrt unterstützen intelligente Funktionen eine sichere Fahrt, wie z.B. der Park- oder der Toter-Winkel-Assistent.

Alle Familienmodelle sind bei den Ford-Partnern Hochstift auch als Hybrid erhältlich. Auf www.fordpartner-hochstift.de finden Interessierte den Einstieg zu mehr Information, Konfiguration und Kontakt zum nächsten Ford-Partner! Jeder von ihnen hat im Hochstift individuelle Angebot, je nach Ausstattung und Zuwahl, parat und lädt gerne zur Probefahrt mit den Aktionsmodellen ein!

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): Ford Galaxy Trend: 6,6 (innerorts), 5,5 (außerorts), 5,9 (kombiniert); CO2-Emissionen: 135 g/km (kombiniert).

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): Ford S-MAX Trend: 6,3 (innerorts), 5,2 (außerorts), 5,6 (kombiniert); CO2-Emissionen: 129 g/km (kombiniert).

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): Ford Tourneo Custom Bus Trend: 6,2 (innerorts), 6,3 (außerorts), 6,3 (kombiniert); CO2-Emissionen: 165 g/km (kombiniert).

Am 12.03.1925 erfolgte die Gründung der Firma Franz Kleine Automobile in Paderborn. Die Wurzeln des Familienunternehmens finden sich jedoch in Salzkotten, wo es in den 1870´er Jahren als Schmiede mit Landgerätehandel gegründet worden ist. Schon in den frühen 1920´er Jahren bestand eine Verbindung zur Ford Motor Company in den USA durch den Verkauf und die Reparatur von Fordson Ackerschleppern.

Heute arbeiten in dem Unternehmen 59 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alle Mitarbeiter leben den Slogan “Das freundliche Autohaus”, mit dem ein faires, marktgerechtes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein freundliches Miteinander verbunden wird. Im neueröffneten FordStore findet man vielfältige Angebote rund ums Auto und die Mobilität für den privaten wie auch für den gewerblichen Bedarf. Ob PKW oder Nutzfahrzeug, Neu- oder Gebraucht-fahrzeug, ob Barkauf, Finanzierung oder Leasing.

Die eigenen Mietwagen und das CarSharing-Angebot versprechen rundum Mobilität für die Kunden.

Kontakt

Franz Kleine Automobile GmbH & Co. KG

Stephan Kleine

Rathenaustr. 79-83

33102 Paderborn

05251-208125

05251-208188

stephan.kleine@auto-kleine.de

https://www.ford-kleine-paderborn.de/

