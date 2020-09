Mehr Prozesssicherheit beim Stechen

Walter ergänzt DX18-Stechsystem um universell einsetzbare Schaftwerkzeuge und vibrationsarme Tiefstechklinge

Walter erweitert das DX18-Stechsystem-Programm um zwei neue Werkzeuge: Das neue Monoblock-Schaftwerkzeug G4011-P ist als Universalwerkzeug für alle gängigen Stech-Bearbeitungen konzipiert, die G4041-P Stechklinge ist für das tiefe Ein- und Abstechen mit einem verstärkten Schaft optimiert. Bereits im März brachte Walter das System G4014-P mit der SmartLock-Plattenklemmung auf den Markt. SmartLock ermöglicht den einfachen Plattenwechsel in der Maschine durch eine seitlich angebrachte Klemmschraube – auch bei beengten Platzverhältnissen, zum Beispiel in Langdrehern und Mehrspindelmaschinen. Die Zeiteinsparung beim Plattenwechsel beträgt dadurch bis zu 70 Prozent.

Die beiden neuen DX18-Stechsysteme fixieren die Schneideinsätze mittels Torx-Plus-Klemmschraube. Diese ist bei den G4011-P Werkzeugen von oben oder unten bedienbar. Das vereinfacht den Überkopfeinsatz. Zu hoher Prozesssicherheit trägt das Formschluss-Design des DX18-Plattensitzes bei: Mit Hilfe eines Prismas am Schneideinsatz wird dieser im Sitz zentriert. Der Formschluss verhindert eine falsche Montage, reduziert Vibrationen und sorgt für hohe Wechselgenauigkeit. Das universale Monoblock-Schaftwerkzeug G4011-P (25 25 mm) zum Stechdrehen, Ein- und Abstechen gibt es für Stechbreiten von 2 – 3 mm und Stechtiefen von 10 mm beziehungsweise 17,5 mm. Die Stechklingen G4041…R/L-P mit verstärktem Schaft gibt es als rechte, linke und Contra-Version mit Klingenhöhe 26 mm und 32 mm, wahlweise mit Präzisionskühlung auf Span- und Freifläche oder ohne Innenkühlung. Das G4014-P-System mit SmartLock bietet Walter in den Schaftgrößen 10 – 20 mm, mit Stechbreiten 1,5 – 3 mm und für Abstechdurchmesser bis 35 mm an. Seine Eigenschaften machen es derzeit zum Maßstab, wenn es um die Massenfertigung von Kleinteilen geht.

Diesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial erhalten Sie unter folgendem Link:

https://www.walter-tools.com/de-de/press/news/Pages/2020-g4014.aspx

Videomaterial mit weiteren Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://mediabase.walter-tools.com/Go/JRzrdotu

Über Walter

Die Walter AG, gegründet 1919, zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in der Metallbearbeitung. Der Zerspanungsspezialist bietet ein umfassendes Spektrum an Präzisionswerkzeugen zum Fräsen, Drehen, Bohren und Gewinden. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Walter maßgeschneiderte Lösungen für die Komplettbearbeitung von Bauteilen in den Branchen Allgemeiner Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Automobil- und Energieindustrie. Durch seine Engineering Kompetenz im gesamten Zerspanungsprozess ist Walter ein innovativer Partner, der in der Lage ist, digitale Prozesslösungen für optimale Effizienz zu schaffen. Die Walter AG beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter und betreut mit zahlreichen Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern Kunden in über 80 Ländern der Welt.

www.walter-tools.de

Bildquelle: Walter AG