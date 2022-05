Mehr Raumsysteme-Kompetenz in Baden-Württemberg

Das HKL Center Waiblingen wurde neugestaltet und um Raumsysteme erweitert.

Waiblingen, 11.05.2022 – Das erfolgreiche HKL Center in Waiblingen wurde zu Beginn dieses Jahres vergrößert und um den Geschäftsbereich Raumsysteme erweitert, damit schließt HKL eine Versorgungslücke im Großraum Stuttgart. Kunden finden hier zur Miete und zum Kauf eine große Anzahl von Containern jeder Art und Ausstattung – vom Standardcontainer bis zum speziellen, vom Einzelcontainer bis zur kompletten, mehrstöckigen Anlage sowie zusätzlich Bauwagen und Baustellenabsperrung. Weiterhin führt das Center das gewohnte Produkt- und Maschinensortiment, professionelle Beratung und umfassender Service runden das HKL Angebot ab.

„Das neue Spezialcenter für Raumsysteme ergänzt das HKL Programm in Baden-Württemberg mit guter Verfügbarkeit sowie exzellenter Expertise. Das Sortiment wurde von unseren Kunden sehr gut angenommen, der Erfolg lässt sich bereits jetzt erkennen. Bis zum Ende des Jahres wollen wir die Anzahl der Einheiten weiter aufstocken“, sagt Andreas Schilling, Niederlassungsleiter Württemberg.

„Beratung steht bei uns im Vordergrund. Unsere Kunden wissen, dass wir für jeden Einsatz, egal wie speziell, die passende Lösung finden. Wir sind ein hochmotiviertes Team und vereinen fachliche Kompetenz, hohe Maschinenqualität und exzellenten Service“, ergänzt Daniel Killet, Betriebsleiter des HKL Centers Waiblingen.

HKL baut seine Kompetenz und Präsenz in puncto Raumsysteme stetig weiter aus und betreibt heute 11 Spezialcenter für Raumsysteme in ganz Deutschland, mit insgesamt vielen Tausend Mieteinheiten – zusätzlich zu den 170 HKL Centern, die das gesamte Produktportfolio bieten. Regional und überregional agierende Bauunternehmen und Kommunen profitieren gleichermaßen von der jederzeitigen Verfügbarkeit der Raumsysteme. Dank zentraler Lage und guter Anbindung der Center ist die schnelle Lieferung an jeden Ort sichergestellt.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl24.com). Über 80.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme, Stromerzeuger und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 170 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Rund 1.550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit über 50 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2021 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 450 Millionen Euro.

Firmenkontakt

HKL BAUMASCHINEN

Ulf Böge

Lademannbogen 130

22339 Hamburg – Hummelsbüttel

+49 (0)40 538 02-1

info@hkl-baumaschinen.de

http://www.hkl-baumaschinen.de

Pressekontakt

CREAM COMMUNICATION

Anne Bettina Leutner

Schauenburgerstrasse 37

20095 Hamburg

+49 40 401 131 010

hkl@cream-communication.com

http://www.cream-communication.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.