Mehr Willenskraft entfesseln: Intensiv-Workshop im April

Binaurale Beats und DMH®-Methode

Wieso fühlen wir uns so oft unmotiviert und verbringen die Zeit in den sozialen Netzwerken, mit Kaffee trinken oder schauen einer Serie, anstatt die wichtigen Dinge des Tages anzugehen? Weshalb ziehen wir Vorhaben nicht durch und scheitern, bevor wir unsere Ziele erreicht haben? Warum fehlt es uns so häufig an Willenskraft? Wie kann Willenskraft erlangt werden? Und welche Rolle spielt das Gehirn? Im 9-Tage-Intensiv-Workshop “Willenskraft-Booster” (online und live) zeigt Andreas Bernknecht, Mitgründer von DM-Harmonics und Erfinder der DMH®-Methode, vom 16. bis 24. April, wie Willenskraft für alle Bereiche des Lebens erlangt werden kann. Erstmalig wird das Thema Willenskraft holistisch präsentiert. An den Kurs schließt sich eine 40-Tage-Challenge an, die das Gelernte aus dem Kurs in der Gemeinschaft verstärkt.

Wie wäre es, wenn sich die Resultate im Leben drastisch verbessern ließen? Wäre es nicht schön, wenn Selbstkontrolle, Selbstdisziplin und Motivation keine Fremdwörter mehr wären? “Häufig wird ein falsches Bild vermittelt, wie wir zu Fülle, Reichtum, Zufriedenheit, funktionierenden Partnerschaften und einem gesunden Lebensstil gelangen”, sagt Andreas Bernknecht. Willenskraft ist keine angeborene Fähigkeit, sondern Willenskraft ist eine Eigenschaft, die trainiert werden kann. “Die entscheidende Frage lautet nicht: Wie erreiche ich meine Ziele? Vielmehr sollte sie lauten: Wie kann ich meine Willenskraft so stärken, dass ich meine Vorhaben und Ziele sicher erreichen werde?” Im Kurs wird vermittelt, wie Zweifel eliminiert und Ziele kraftvoll in den Fokus gesetzt werden können. Es werden Wege aufgezeigt, die helfen, Widerstände zu überwinden und Versuchungen und Verlockungen zu ignorieren. Außerdem gibt es Tipps, wie das Gehirn unter Kontrolle gebracht und wie sich der Macht des Unterbewusstseins bedient werden kann. “Es gibt eine ganzheitliche Betrachtung von wahrer Willenskraft durch Einbeziehung von Körper, Seele und Geist”, so Bernknecht, der ein umfassendes Verständnis vermittelt, mit dem JEDER eine außergewöhnlich starke Willenskraft entwickeln kann. “Willenskraft ist in jedem Menschen als Anlage vorhanden, sie muss nur wieder freigelegt werden.”

Der Willenskraft-Booster ist für all die Menschen geeignet, die…

– ihre Vorhaben wirklich in die Tat umsetzen wollen

– ihre wichtigsten Ziele im Leben kraftvoll im Fokus halten wollen

– erkannt haben, dass sich Willenskraft antrainieren lässt

– sich nicht mehr durch einen vermeintlich schwachen Willen aufhalten lassen wollen

“Willenskraft-Booster” – der 9-Tage-Intensiv-Workshop zur Entwicklung und Stärkung der Willenskraft: Vom 16. bis 24. April – online & live

Hier gibt es weitere Informationen:

https://dm-harmonics.com/event-willenskraft-entfesseln/

Die DM-Harmonics GmbH mit Geschäftsführer Andreas Bernknecht bietet mit ihrer DMH®-Methode und den Binauralen Beats Audio- und Videoprogramme an, die entscheidend auf dem Weg zu mehr Gesundheit, besserer Lebensqualität sowie mehr Freude und Glück unterstützen.

Firmenkontakt

DM Harmonics GmbH

Andreas Bernknecht

St. Martins-Ring 35

9492 Eschen

+49 (0)8395-9591777

support@dm-harmonics.com

https://dm-harmonics.com/

Pressekontakt

DM Harmonics GmbH

Britta Stobbe

St. Martins-Ring 35

9492 Eschen

+49 (0)8395-9591777

presse@dm-harmonics.com

https://dm-harmonics.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.