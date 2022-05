Mehr Wissen für mehr Bierqualität

Bierliebhaberei veröffentlicht neue Onlinekurse

Um sich professionelles Wissen über das Getränk Bier anzueignen, stehen Interessierten schon seit

langem diverse Seminare und Weiterbildungen zur Verfügung. Allerdings wird das Wissen darin oft

sehr elitär gehalten, die Preise sind hoch und nicht jeder kann sich daher eine solche Weiterbildung

leisten. Grund genug für Biersommelier Björn Buresch, neue Onlinekurse zu konzipieren, die perfekt

dazu geeignet sind, in die Materie Bier einzusteigen und das eigene Bierwissen Schritt für Schritt

fundiert aufzubauen.

Björn hat bereits mit seinem YouTube-Kanal und seinem Blog „Bierliebhaberei“ zwei Jahre lang seine

Kenntnisse an Interessierte weitergegeben, im Februar 2022 gehen nun auch seine Online-Kurse live.

„Bildung muss nicht teuer sein. Das schließt auch die Bildung über Bier mit ein“, so erklärt Björn

Buresch sein neues Konzept. „Meine Vision ist es, Menschen weltweit Zugang zu Wissen über Bier

bieten zu können und das mit überschaubaren Kosten.“

Doch nicht nur ums Preisliche geht es ihm dabei, viel wichtiger ist, dass man mit den Onlinekursen in

seinem eigenen Tempo und selbstständig lernen kann. Zu jeder Lektion erhält man ein PDF zum

Speichern und Ausdrucken, sodass das Wissen auch analog gesammelt werden kann. Des Weiteren

stehen alle Kurse sowohl in Deutsch als auch in Englisch zur Verfugung. Da die Informationen in den

einzelnen Kursen sehr konzentriert vermittelt werden, kann man eine gute Wissensgrundlage schaffen

und auch der Zeiteinsatz ist überschaubar.

Folgende Kurse stehen von nun an für Interessierte bereit:

– Der kostenlose Bronzekurs gibt einen kurzen Einblick in das Thema Bier, insbesondere zu

den Themen „Inhaltsstoffe des Bieres“, „Biervielfalt“ und „Foodpairing“

– Der Silberkurs wurde vor allem für Unentschlossene konzipiert und gilt als

Bierliebhaberei-Grundkurs. Inhalte des Silberkurses sind die Geschichte des Biers,

Brauzutaten, der Brauprozess, die Bierverkostung sowie die deutschen Bierstile

– Ziel des Goldkurses ist es, ein breites Wissen über die Welt der Biere zu erhalten. Dieser

Kurs beinhaltet alle Kurse aus dem Silberkurs plus Module zu belgischen und britischen

Bieren sowie zu Trappistenbier. Auch die Themen Foodpairing und Bierfehler werden in

diesem Kurs vermittelt

Zusätzlich kann auch ein Kurs mit Fokus auf eigene Vermarktung bei Bierverkostungen gebucht

werden.

Sie haben noch Fragen zu den Online-Kursen?

Dann kontaktieren Sie Björn Buresch jederzeit gerne unter info@bierliebhaberei.de.

Die Bierliebhaberei bietet neben Kursen zum Thema Bier auch Bierverkostungen und Onlinekurse an.

Die Bierliebhaberei wird vertreten durch Biersommelier Björn Buresch.

Kontakt

Bierliebhaberei

Björn Buresch

Aldegreverstr. 18

80687 München

0176/20376760

info@bierliebhaberei.de

http://www.bierliebhaberei.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.