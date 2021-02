Mehr Zähne und mehr Späne

Walter komplettiert neues Xtra-tec® XT M5130 Eckfräser-Programm

Tübingen, 09. Februar 2021 – Mit den Xtra-tec® XT Eckfräsern M5130 entwickelt Walter eine neue Fräser-Generation gegen den Trend: Anstatt den Freiwinkel zugunsten der Schnittkraft immer weiter zu verringern, vergrößert Walter ihn – und verdreht stattdessen die Einbaulage der Wendeschneidplatten um 8°, sodass der effektive Freiwinkel faktisch gleich bleibt. Im Gegenzug wird die Stabilität und Prozesssicherheit der Fräser deutlich verbessert – ebenso deren Handling und Produktivität. Der Zahnrücken konnte um +40% verstärkt werden, der Querschnitt um die Plattenbohrung um +12%, die Auflagefläche der Platte um +34%. Aufgrund der veränderten Einbaulage werden mehr Zähne im Fräskörper untergebracht: bei Ø 63 mm beispielsweise 7 statt bisher 6 Zähne. Das Zerspanvolumen wird so erhöht.

Aufgrund ihrer Bauweise ist der Xtra-tec® XT M5130 nicht nur stabiler und damit prozesssicherer als bisherige Eckfräser, er kann auch mit höheren Zahnvorschüben eingesetzt werden. Kombiniert mit der höheren Zähnezahl führt dies zu einer deutlichen Produktivitätssteigerung. Ein Effekt, der durch den Einsatz von Tigertec® Gold Schneidstoffen wie der jüngst vorgestellten PVD-Sorte WSP45G noch verstärkt wird. Die bessere Zugänglichkeit der Spannschrauben vereinfacht den Plattenwechsel und verkürzt dadurch die Wechselzeit. Mit der neuen Wendeschneidplattengröße BC..0903.. (r = 0,2-2,0 mm für ap max 9 mm) bietet Walter den M5130 nun mit vier Plattengrößen in verschiedenen Eckenradien an: für ap max = 5, 9, 12 und 15 mm. Die neue Fräser-Generation ist zum Plan- und Eckfräsen, Schrägeintauchen, Taschen- und Bohrzirkularfräsen für unterschiedlichste Anwender von der Energiewirtschaft bis zum allgemeinen Maschinenbau geeignet.

Diesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial erhalten Sie unter folgendem Link:

https://www.walter-tools.com/de-de/press/news/Pages/2021-milling-m5130.aspx

Über Walter

Die Walter AG, gegründet 1919, zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in der Metallbearbeitung. Der Zerspanungsspezialist bietet ein umfassendes Spektrum an Präzisionswerkzeugen zum Fräsen, Drehen, Bohren und Gewinden. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Walter maßgeschneiderte Lösungen für die Komplettbearbeitung von Bauteilen in den Branchen Allgemeiner Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Automobil- und Energieindustrie. Durch seine Engineering Kompetenz im gesamten Zerspanungsprozess ist Walter ein innovativer Partner, der in der Lage ist, digitale Prozesslösungen für optimale Effizienz zu schaffen. Die Walter AG beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter und betreut mit zahlreichen Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern Kunden in über 80 Ländern der Welt.

www.walter-tools.de

Firmenkontakt

Walter AG

Andrea Kimmerle

Derendinger Str. 53

72072 Tübingen

+49-7071-701-932

andrea.kimmerle@walter-tools.com

http://www.walter-tools.com

Pressekontakt

Panama PR GmbH

Birgit Werz

Gerokstraße 4

70188 Stuttgart

0711 664759721

b.werz@panama-pr.de

http://www.panama-pr.de

Bildquelle: © Walter AG