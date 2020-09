UNIKA Kalksandstein – rundum zuverlässig

Gerade in unsicheren Zeiten bieten die eigenen vier Wände nicht nur Lebensraum, sondern auch Mehrwert für morgen. Beste Grundlagen für eine solche wertstabile Altersvorsorge sind energieeffiziente Konstruktionen mit natürlichen, wohngesunden Baustoffen. Mit UNIKA Kalksandstein legt man ein sicheres und auch wirtschaftliches Fundament für eine dauerhafte Vorsorge.

UNIKA Kalksandstein überzeugt neben seiner Wertbeständigkeit in hohem Maße durch seinen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Nahezu vollständig recycelbar und frei von gesundheits- und umweltschädlichen Emissionen erreicht der Baustoff nach einer langen Nutzungsdauer eine bessere ökologische Bilanz als Holz, welches nahezu umfänglich der thermischen Verwertung zugeführt wird. Großen Einfluss haben hierbei auch die regionale Verfügbarkeit der Rohstoffe sowie die vergleichsweise sehr kurzen Transportwege. Hinzu kommen hervorragende technische und bauphysikalische Eigenschaften. Als rundum zuverlässiger Baustoff sorgt UNIKA Kalksandstein für eine wohngesunde wertstabile Immobilie, egal ob als selbstgenutztes Einfamilienhaus oder als mehrgeschossiger Wohnungsbau.

Beim Bauen geht es immer auch um ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit – sowohl bei der Planung als auch bei der Ausführung. Deshalb verlassenen sich erfahrene Planer auf UNIKA Kalksandstein. Denn Mauerwerk aus UNIKA Kalksandstein sorgt in Verbindung mit einer hochwirksamen Dämmung für ein konstant gutes Wohnklima; Temperaturspitzen werden problemlos ausgeglichen. Aufgrund der hohen Rohdichte tragen Innen- und Außenwände aus Kalksandstein zu einem sehr guten Schallschutz gegen Lärm innerhalb und außerhalb des Gebäudes bei. Als Alleskönner in Sachen Zuverlässigkeit bietet Kalksandstein im Rahmen des vorbeugenden baulichen Brandschutzes bestmögliche Sicherheit für Leib und Leben. Selbst extreme Hitze ist für den massiven und nichtbrennbaren Baustoff kein Problem.

Gleichzeitig lassen sich mit den druckfesten und maßhaltigen Mauersteinen schlanke und massive Wände nicht nur schnell, sondern auch mit größtmöglicher Wirtschaftlichkeit erstellen. Die effizienteste und ausführungssicherste Variante sind die großformatigen UNIKA Planelemente mit werkseitigem Zuschnitt nach Plan.

Alle für UNIKA Kalksandstein typischen Eigenschaften bleiben über die gesamte Nutzungsdauer hinweg erhalten. Damit sind Wohngebäude aus UNIKA Kalksandstein ein sicheres Investment in die Zukunft. Als massive Bauwerke bieten sie ein hohes Maß an Flexibilität bei geplanten Nutzungsänderungen. Gleichzeitig ist die gesamte Bausubstanz aufgrund der produktspezifischen Eigenschaften von UNIKA Kalksandstein dauerhaft funktionssicher. Damit ist ein Eigenheim oder Mehrfamilienhaus aus UNIKA Kalksandstein eine sinnvolle und renditestarke Investition und zugleich eine ideale wirtschaftliche Vorsorge.

UNIKA Kalksandstein wird sowohl in den Wirtschaftsräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Berlin-Brandenburg und Bayern, als auch im gesamten Bundesgebiet angeboten. Zum Lieferprogramm gehören werkseitig vorkonfektionierte Wandbausätze und verschiedene Sonderprodukte. Mit der bundesweiten Verteilung setzt UNIKA auf regionale Nähe, kontinuierliche Kundenbeziehungen und kompetente, individuelle Beratung.

