Erleichterung für Handel und Gastronomie

Die Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH (WTM) stellt dem Klever Einzelhandel und der Gastronomie „Mein-Kleve“-Bänder fürs Handgelenk zur Erleichterung bei den Kontrollen der 2G-Regel zur Verfügung.

Vorgehen:

Kundinnen und Kunden erhalten im ersten Geschäft, das sie besuchen, nach der Kontrolle der 2G-Regel ein „Mein-Kleve“-Band, welches mit tagesaktuellem Datum versehen wird. Dieses Band erleichtert an diesem Tag den Zugang zu den anderen Geschäften und der Gastronomie in Kleve. Es ist dann lediglich noch das „Mein-Kleve“-Band vorzuzeigen und die aufwendige Kontrolle des Impf- oder Genesenen-Nachweises inkl. amtlichen Ausweisdokument in jedem Geschäft entfällt bzw. es ist nur noch eine stichprobenartige Kontrolle erforderlich.

„Wir hoffen, dem Handel und der Gastronomie hiermit eine Unterstützung leisten zu können“, so Dr. Joachim Rasch, Geschäftsführer der WTM, „und dem Kunden das Einkaufen dadurch auch leichter zu gestalten.“

Die Wirtschaft, Tourismus und Marketing Stadt Kleve GmbH ist eine 100%-Tochtergesellschaft der Stadt Kleve. Die Gesellschaft fokussiert ihre Dienstleistungen im Kern auf zwei Tätigkeitsschwerpunkte: den Bereich der klassischen Wirtschaftsförderung einerseits sowie der Förderung des Tourismus bzw. des Fremdenverkehrs andererseits.

Im Bereich der Wirtschaftsförderung ist die Gesellschaft erster Ansprechpartner für alle Unternehmen, die in der Stadt Kleve eine städtische Gewerbefläche suchen und entwickeln möchten. Sie vermarktet alle im städtischen Besitz befindlichen Gewerbe- und Industrieflächen und unterstützt Unternehmer aktiv bei der Standortentscheidung. Eine individuelle Betreuung und Begleitung bei den notwendigen Genehmigungsverfahren gehören ebenso zu den Serviceleistungen wie die Begleitung in der konkreten Realisierungsphase.

Als Partner und Dienstleister für Unternehmen sorgt sie darüber hinaus aber auch für die Weiterentwicklung der städtischen wirtschaftlichen Standortfaktoren. Mit Veranstaltungen, Messebeteiligungen, umfassenden Informationsangeboten, etc. fördert sie den konstruktiven und kontinuierlichen Austausch mit und zwischen den Unternehmen und leistet einen signifikanten Beitrag zu einer guten Vernetzung zwischen den Vertretern der örtlichen Wirtschaft untereinander, der Stadtverwaltung sowie zu Organisationen und Institutionen.

Im Bereich der Fremdenverkehrsförderung betreibt die Gesellschaft die kommunale Touristen-Information und unterstützt Gäste und Reisende in Kleve durch Vermittlung von Übernachtungen, der Bekanntmachung von Attraktionen und Veranstaltungen sowie bei der Vermarktung Kleves als Reise- und Erholungsziel.

Darüber hinaus unterstützt die Gesellschaft im Bereich des Citymarketings die Einzelhändler und Unternehmen in der Innenstadt und hilft dabei, die Klever City nachhaltig als attraktive und umsatzstarke Einkaufsstadt zu erhalten.

Bildquelle: Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH