Nicht nur ein herrlicher Zeitvertreib gegen die von Corona verursachte Langeweile

Mein tierisches Malbuch – die neue Malbuchserie für Kinder!

Düsseldorf, den 22.05.2020

Pressemitteilung

Mein tierisches Malbuch von Rufebo ist ein Lern- und Malvergnügen für alle Tierfreunde ab dem Vorschulalter, die sich im Malen üben oder weiterentwickeln möchten.

Den Auftakt im Band 1 machen 36 Tiere, die wie der Adler, Affe oder Alligator mit dem Buchstaben A beginnen. Die Bände A bis Z von – Mein tierisches Malbuch – erscheinen alle zwei Monate und beinhalten unter anderem diese interessanten Merkmale:

QR-Code: Jedes Ausmalbild verfügt über einen QR-Code, mit dem die Kinder die farbigen Malvorlagen von Rufebo anschauen können.

Doppeltes Malvergnügen: In jeder Ausgabe gibt es von allen Tieren zwei Ausmalbilder. So können die jungen Tierfans beispielsweise ein Bild mit ihren eigenen Farbfantasien gestalten und das zweite Bild, unterstützt vom QR-Code ausmalen.

Dank der Ringbindung können alle Buchseiten als feste Malunterlage genutzt werden.

Seitenanzahl: 80, Format: DIN A4, Blattstärke: 90 g, Anzahl der Ausmalbilder: 72.

Des Weiteren beinhalten alle Bände Informationen über die Gattung und Herkunft der Tiere, sowie eine Weltkarte. So können sich die Kinder ein Bild davon machen, in welchen Teilen der Erde die Tiere ihren Lebensraum haben.

Das Ausmalbuch von Rufebo, kann ab sofort im Verlag- und Onlinehandel bestellt werden.

ISBN: 9783750297470, Titel: Mein tierisches Malbuch Band 1, Epubli-Verlag/Berlin,

Preis: 12,99 EUR.

https://www.epubli.de/shop/buch/tierisches-Malbuch-Rufebo-%2A-Rufebo-%2A-9783750297470/96915

Online: Amazon

https://www.amazon.de/Mein-tierisches-Malbuch-Rufebo/dp/3750297479/ref=olp_product_details/261-3443243-3439006?ie=UTF8&me=

Hinweis: In den Buchhandlungen verzögert sich die Bereitstellung wegen Corona.

Informationen über die bisher erschienenen Kinderbücher die von Rufebo illustriert wurden, kann man auf ihrer Webseite einsehen.

Autor/Illustrator

Die Düsseldorferin mit dem Künstlernamen Rufebo, malte und skizzierte schon als Kind mit großer Begeisterung. Ihre Faszination war so groß, dass sie sich schon früh für eine technische Ausbildung interessiert hatte, in der sie schnell die Techniken und das Freihandzeichnen perfektionierte. Ihr fehlt es nicht an Kreativität und Fantasie, wie sie ihre Bilder gestaltet und ihnen eine besondere Note verleiht. Darüber hinaus gibt ihr das Experimentieren mit Farben und verschiedenen Materialien einen großen Spielraum, die Bilder ins richtige Licht zu setzen.

Autor und Illustrator

Firmenkontakt

R. Rufebo

R. Rufebo

Fleher Straße 265

40223 Düsseldorf

0211 152210

fe.bo1@web.de

http://www.rufebo.de

