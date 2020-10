Meine ehrlichen Smartphone Cash Formel Erfahrungen

[Testbericht 2020]

Liebe Leserin, lieber Leser, in diesem Review möchte ich meine Erfahrungen und Eindrücke mit der Smarthone Cash Formel von Christian Tucholski mit Dir teilen.

So wie Du es von mir gewohnt bist gebe ich Dir einen kleinen Einblick in den Videokurs, vor allem aber gebe ich Dir meine ehrliche Einschätzung zu den Inhalten, dem Umfang, zur inhaltlichen Qualität, der Umsetzbarkeit und zum Preis-Leistungsverhältnis.

Abschließend erläutere ich Dir, ob die Smartphone-Cash-Formel überhaupt seriös ist und wem ich den Kurs von Christian Tucholski empfehlen kann.

Werbehinweis zu den Inhalten meiner Webseite

Diese Webseite finanziert sich hauptsächlich über sog. Affiliate-Links = * (Werbung). Für jeden Kauf oder jede Anmeldung über einen Affiliate-Link erhält der Webseitenbetreiber eine Provision. Für den Nutzer entstehen dabei KEINE zusätzlichen Kosten. Weitere Informationen

Mein Anspruch: Ich empfehle und bewerte nur Produkte, Anbieter oder Dienstleistungen, die ich inhaltlich und fachlich beurteilen und empfehlen kann. Eingeschränkte oder individuelle Empfehlungen werden dabei zusätzlich erläutert.

Vielen Dank für Deine Unterstützung! Kurzes Vorwort zur Smartphone Cash Formel

Vorab: Was qualifiziert mich einen Video-Kurs zum Online-Marketing zu bewerten? Ich bin seit 2013 im Bereich Online-Marketing tätig, die ersten Jahre nebenberuflich, seit Januar 2019 lebe ich zu 100% von meinem Online-Einkommen – dabei erziele ich selbst 80% meiner Einnahmen mit Affiliate-Marketing.

Ich habe mir 90% meines Wissens auf dem autodidaktischen Weg angeeignet – diesen Weg kann ich auch sehr empfehlen. ABER das ist eben auch der langsamere Weg und auch eine Art und Weise, die nicht für jede(n) geeignet ist, wie ich in den letzten Jahren lernen durfte. Es gibt eine große Nachfrage nach Online-Kursen zum “Online Geld verdienen mit Social-Media” und ich möchte Dich bei Kaufentscheidung sehr gern unterstützen.

Noch ein paar Worte für die Klugscheißer: Ich habe mir den Kurs von Christian tatsächlich selbst gekauft und einmal komplett durchgearbeitet und die Sachen, die für mein Business relevant sind, umgesetzt. Ich empfehle nur Dinge, die die auch selbst getestet habe und fachlich beurteilen kann.Die Smartphone-Cash-Formel im Test

Ich bin auf die Smarphone Cash Formel über einen Leser aufmerksam gemacht worden. Danach habe ich die Smartphone Cash Formel auch mehrfach auf Facebook und Instagram entdeckt und wollte mir das mal genauer anschauen:

Schau Dir jetzt auch das Video an*

Ich bin nun schon seit 2013 in diesem Segment unterwegs und habe schon unzählige Werbevideos und Online-Kurse kommen und gehen sehen, viele habe ich auch getestet, nur die wenigsten Kurse/Seminare haben es überhaupt auf meine Webseite geschafft. Warum?

Weil viele Online-Kurse nicht die ganze Wahrheit erzählen. Diese Befürchtung hatte ich hier anfangs auch. Doch mir gefällt sehr was Christian hier anbietet. Ich kann und will nicht zuviel verraten, weil ich hier natürlich nicht über exklusive Inhalte aus dem Kurs sprechen darf, aber hier ein paar Fakten zur Smartphone Cash Formel:

28 Videos

7 Module, davon 5 mit informativen Lerninhalten

Und das Wichtigste: Christian zeigt in dem Kurs sehr detailliert und umfassend eine nachweislich smarte und funktionierende Strategie, die ich selbst und viele meiner Online-Marketing-Kollegen (und Kolleginnen natürlich auch) bereits nutzen und anwenden.

Ich bin wirklich positiv überrascht. Denn ganz ehrlich, das Werbevideo erzählt vieles was wir alle schon unzählige Male gehört haben. Aber die Strategie dagegen ist erstaunlich handfest und nachweislich profitabel. Ich verdiene im Grunde mit der selben Strategie seit mehreren Jahren gutes Geld im Internet, neben einigen weiteren Online-Projekten. Ich nutze diese Strategie nicht im Hauptfokus, einfach weil bei meinen Online-Projekten eine andere Marketing-Strategie im Fokus steht, aber der Ansatz der Smartphone-Cash-Formel funktioniert definitiv.Die Umsetzbarkeit und Praxistauglichkeit

Eine große Stärke der Smartphone Cash Formel ist die gute Umsetzbarkeit der Inhalte. Es ist unbedingt erforderlich, sich die Kursinhalte einmal in Gänze anzuschauen, um die Strategie ganzheitlich erfassen und verstehen zu können. Direkt danach hat man direkt den Drang die Inhalte und einzelnen Schritte des Kurses umzusetzen. Auch hier kann ich nichts beanstanden. Die Smartphone Cash Formel zeichnet sich durch eine gute Umsetzbarkeit aus – so viel steht fest!

Das Preis-Leistungs-Verhältnis Smartphone Cash Formel

Ihr wisst es: Abgerechnet wird bei meinen Testberichten zu Infoprodukten und Videokursen immer mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Und hier steht mein Urteil fest und das begeistert mich immer noch wahnsinnig. Mit einem aktuellen Kaufpreis von nur 49EUR (netto) ist das ein bombastisches Preis-Leistungsverhältnis. Ihr kennt hier meine Meinung dazu: ich hasse diese überteuerten Kurse, die sich am Ende inhaltlich auf mittelmäßigem Niveau bewegen und ihr Geld nicht wert sind.

Mit der Smartphone Cash Formel bekommst Du eine nachweislich funktionierte Strategie aufgezeigt, die Dir entscheidend dabei hilft ein Online-Einkommen über Social-Media mit deinem Smartphone aufzubauen.Wo ist der Haken?

Alles hat einen Haken, denkst Du jetzt! Klar hat es das. Aber in diesem Fall musste ich wirklich lange überlegen. Alles (wirklich alles) hat einen Haken, so natürlich auch die Smartphone Cash Formel.

Ich sehe den Haken aber nicht im Detail oder in der Content-Qualität, sondern eher in der allgemeinen Natur der Online-Kurse. Die Inhalte sind gut, solide erklärt aber umsetzen musst Du es natürlich selbst. Du musst Dir darüber bewusst sein, dass Du über den Erfolg oder Misserfolg deiner Aktivitäten entscheidest. Denn Du musst die Inhalte der Smartphone Cash Formel selbst umsetzen, auf deine individuellen Gegebenheiten und Maßnahmen adaptieren und dich stetig weiterentwickeln, wenn Du nachhaltig und seriös Geld im Internet und auch auf Social-Media verdienen möchtest.

Christian unterstützt dich dabei auch, hier gibt es Webinare aber auch weiterführende Kurse oder Coachings.

Bist Du unsicher? Dann habe ich einen Bonus für Dich

Du bist Dir nicht sicher, ob die Smartphone Cash Formel wirklich seriös ist? Du musstest vielleicht bereits in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen sammeln? Dann möchte ich Dir die Hand reichen. Für viele Online-Kurse, die es bei mir durch mein Bewertungsprozedere schaffen biete ich persönliche Unterstützung.

So geht”s: Schicke mir eine Anfrage für einen ersten Zoom/Skype-Call, füge bitte deine Bestellbestätigung hinzu und dann können wir uns gemeinsam anschauen, wie wir Deine Ergebnisse verbessern können.

28 Videos

7 Module, davon 5 mit informativen Lerninhalten

Und das Wichtigste: Christian zeigt in dem Kurs sehr detailliert und umfassend eine nachweislich smarte und funktionierende Strategie, die ich selbst und viele meiner Online-Marketing-Kollegen (und Kolleginnen natürlich auch) bereits nutzen und anwenden.

Kontakt

Smartphone cash formel

stefan jödt

Friedhofstraße 12

35716 dietzhölztal

1719058747

dean27112003@gmail.com

https://jetset-lifestyle.multiscreensite.com/