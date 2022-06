„Meistverkauft“ – Auszeichnung für drei OTC-Produkte von InfectoPharm

Heppenheim, 23. Juni 2022 – „Welche Arzneimittel sind 2021 in Deutschland die erste Wahl“, fragten sich die Verlagsgruppe Die Zeit und die Online-Plattform für Statistik Statista und ermittelten die Abverkaufszahlen von rezeptfreien Medikamenten in Offizin und Versandhandel. Drei Präparate des auf Kinderarzneimittel spezialisierten Familienunternehmens InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH wurden daraufhin als „meistverkaufte rezeptfreie apothekenpflichtige Arzneimittel Deutschlands“ ausgezeichnet. Babylax®, InfectoSoor® und InfectoGingi® gewannen in den Kategorien Klistiere, Salbe und Gel.

Alle Präparate werden besonders für Säuglinge und kleine Kinder nachgefragt, helfen sie doch bei drei typischen Beschwerden in diesem Alter. InfectoGingi Mundgel mit der Dreifachkombination von Lidocain, Salbei und Kamille unterstützt die Behandlung von Wunden und Entzündungen der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches und kann beispielsweise bei zahnenden Kindern angewendet werden. InfectoSoor Zinksalbe mit Miconazol hemmt Entzündungen der Haut und die Besiedlung von Hefen im Windelbereich, und Babylax hilft bei Verstopfungen.

Die Daten für das Kalenderjahr 2021 resultierten aus Analysen von Insight Health für das Apothekenpanel und DatamedIQ für die repräsentative Auswertung des Versandhandels inklusive der Marktplatzumsätze. Insgesamt wurden 330 meistverkaufte rezeptfreie apothekenpflichtige Arzneimittel in 20 Kategorien ausgezeichnet.

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Weiterentwicklung von Arzneimitteln für Kinder spezialisiert. Seit über 30 Jahren profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell rund 130 Präparate mit zahlreichen Innovationen aus den Bereichen Pädiatrie, Infektiologie, Pneumologie, Dermatologie und Allergologie, die zunehmend international Beachtung finden. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung. Über 240 Mitarbeitende leben und arbeiten am Firmensitz Heppenheim südlich von Frankfurt.

