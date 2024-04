Mensch und Maschine auf dem Construction Summit 2024

Vom 10. bis 11. April präsentiert MuM auf der Hamburger Fachmesse sein digitales Lösungsportfolio für die Baubranche

Wessling, 8. April 2024: Mensch und Maschine (MuM), einer der führenden Software-Anbieter für CAD/CAM/CAE- und BIM-Lösungen, präsentiert sein breites Software-Angebot für die Bauwirtschaft auf dem Construction Summit 2024 in Hamburg.

Der Construction Summit, der dieses Jahr zum dritten Mal stattfindet, ist eine Messe und Konferenz für Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Innovation in der Bauwirtschaft. Auf dem renommierten Hamburger Event treffen sich große Auftraggeber und Bauunternehmen mit Anbietern neuer digitaler Lösungen für die Planung und Umsetzung von Bauprojekten.

Der Summit bietet das perfekte Umfeld für Mensch und Maschine. Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Firmenjubiläum. Das aktuelle Fokusthema von MuM heißt „Digitalisierung ist Nachhaltigkeit“. Zu diesem spannenden und vielseitigen Thema hält Patrick Stumpf, Experte für digitales Projektmanagement bei MuM, am ersten Messetag um 13:30 Uhr einen Vortrag. Er liefert Antworten auf Fragen wie „Warum ist Digitalisierung in der Baubranche der Schlüssel für nachhaltiges Bauen und Wirtschaften?“ und „Ist Euer Unternehmen ESG ready?“

Zu den Highlights, die Messebesucher am MuM-Stand C33 erwarten, zählen zahlreiche Neuheiten rund um die BIM-Lösungen von MuM sowie das korrespondierende Lösungsportfolio von Autodesk.

Über Mensch und Maschine:

Die Mensch und Maschine Deutschland GmbH ist im Bundesgebiet an über 30 Standorten vertreten. Das Unternehmen ist Teil der internationalen Mensch und Maschine Software SE (MuM), einem führenden Entwickler von Lösungen in den Bereichen Computer Aided Design, Manufacturing und Engineering (CAD/CAM/CAE), Product Data/Lifecycle Management (PDM/PLM) und Building Information Modeling/Management (BIM) mit rund 75 Standorten in ganz Europa, Asien und Amerika. Das MuM-Geschäftsmodell basiert auf den beiden Segmenten MuM-Software (Standardsoftware für CAM, BIM und CAE) und Systemhaus (kundenspezifische Digitalisierungs-Lösungen, Schulung und Beratung für Kunden aus Industrie, Bauwesen und Infrastruktur).

Die 1984 gegründete MuM hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München, beschäftigt mehr als 1.100 Mitarbeitende und hat 2023 einen Umsatz von 322 Mio Euro erzielt. Die MuM-Aktie ist in Frankfurt (scale30) und München (m:access) notiert. Weitere Informationen unter www.mum.de

