Mentoring im Unternehmen mit externer Unterstützung

Bei strategischen Personalentwickler:innen in Unternehmen und Organisationen unterschiedlichster Größe und Struktur ist Mentoring eine beliebte Methode, um Nachwuchsführungskräfte effektiv zu fördern. Häufig wird externe Unterstützung in Anspruch genommen, wenn entsprechende Ressourcen fehlen. Die Expertin für Mentoring und Führung Christine Schmitt liefert Unternehmen praxisnahes Wissen und Konzepte rund um erfolgreiche Mentoringprogramme. Die Nachfrage hat nun das Angebot geschärft und ergänzt sowie einen Webseiten-Relaunch erfolgreich an den Start gebracht.

Die neue Webseite von Christine Schmitt als Expertin für Mentoring und Führung macht schnell klar, worum es in ihrer Tätigkeit geht: Menschen verbinden und Kompetenzen entwickeln. Diese Kombination macht Unternehmen und Organisationen fit für die Zukunft.

In drei Leistungsbereichen hilft das Angebot der Fachfrau, Mitarbeitende erfolgreich zu entwickeln und damit Abwanderung von Menschen und Fachwissen zu verhindern – mit Beratung für Mentoring im Unternehmen, Keynote Speaking sowie Training.

Reichhaltiges Programm zu Mentoring und Führung

Im Bereich des Mentoring erfahren Kund:innen von Christine Schmitt nun vor allem, warum und für wen sich ein Mentoring-Programm eignet. Eine hilfreiche Übersicht, welche entscheidenden Kennzahlen davon positiv beeinflusst werden, können von Interessierten von der neuen Webseite downgeloadet und auf das eigene Unternehmen übertragen werden.

Wer ein Publikum für das Thema Mentoring und Führung begeistern möchte, wird ebenfalls fündig. Die Themenvielfalt der Expertin reicht von Mentoring über effiziente Führung bis hin zur Verbesserung von Zusammenarbeit. Als Vortragsrednerin vermittelt Christine Schmitt wissenschaftlich fundierte Techniken rund um Mentoring und Führung in lebensnahe Geschichten aus der eigenen Vita – vom operativen Betrieb am Flughafen bis hin zum Auf und Ab von Aufzügen.

Neue Partnerschaften im Bereich Training zur Programmentwicklung

Im Trainingsbereich zeigt Christine Schmitt nun neben Trainings zu Mentoring, Kommunikation und Onboarding auch Partnerschaften zur ganzheitlichen Ergänzung. Das hat für Kund:innen mehrere Vorteile. Denn Mentoring kann nicht nur als Element in Programmen anderer Expert:innen aus Organisationsentwicklung, agiles Unternehmertum oder Cultural Change integriert werden. Auch bei größeren Vorhaben stehen den Auftraggeber:innen von Christine Schmitt ein weites Netzwerk an Fachexpertise zur Verfügung.

Für die besten Tipps und Tricks der Expertin rund um Mentoring, Führung und die Entwicklung im Tandem bietet Christine Schmitt einen 14-tägigen Newsletter für Personalentwickler:innen und Interessiert an, der am 04.03.2022 startet.

Organisationen werden fit für die Zukunft, indem wir Menschen verbinden und Kompetenzen entwickeln. Mentoring kann das – strategisch und zielgerichtet.

Christine Schmitt – Mentoring im Unternehmen bietet Beratungsleistung für Firmen zur Mentoring und Lernen im Tandem, Keynotes und Vorträge rund um Mentoring, Führung und bessere Zusammenarbeit sowie relevante Trainingsangebote.

