MEORGA MSR-Spezialmesse für Prozess- u. Fabrikautomation in Landshut

Die MEORGA veranstaltet am 27. Oktober 2021 in der Sparkassen-Arena in Landshut eine Spezialmesse für Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik, Prozessleitsysteme und Automatisierungstechnik.

Ca. 160 Fachfirmen, darunter die Marktführer der Branche, zeigen von 08:00 bis 16:00 Uhr Geräte und Systeme, Engineering- und Serviceleistungen sowie neue Trends im Bereich der Automatisierung. 18 begleitende Fachvorträge informieren den Besucher umfassend.

Die Messe wendet sich an Fachleute und Entscheidungsträger, die in ihren Unternehmen für die Optimierung der Geschäfts- und Produktionsprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette verantwortlich sind. Der Eintritt zur Messe und die Teilnahme an den Fachvorträgen sind für die Besucher kostenlos und sollen ihnen Informationen und interessante Gespräche ohne Hektik und Zeitdruck ermöglichen.

Aufgrund der aktuell anhaltenden Pandemie-Lage steht die Gesundheit unserer Aussteller und Besucher für uns an erster Stelle; daher garantieren wir durch die strikte Einhaltung und Umsetzung der jeweiligen Hygieneschutzkonzepte die bestmögliche Sicherheit für alle. Für den Besuch der Messe gilt die 3G-Regelung!

Um den Messebesuch einfacher zu machen und auch Warteschlangen im Eingangsbereich zu vermeiden, haben Besucher die Möglichkeit sich ab sofort über unsere Internetseite zu registrieren. Dies ist notwendig, weil wir im Bedarfsfall die Daten für das Gesundheitsamt zur Verfügung stellen müssen. Die Daten werden nach 4 Wochen gelöscht. Die registrierten Besucher erhalten rechtzeitig vor der Messe den QR-Einlasscode.

Daten der Veranstaltung:

Tag: Mittwoch, 27. Oktober 2021

Zeit: 8:00 bis 16:00 Uhr

Ort: Sparkassen-Arena

Niedermayerstr. 100

84036 Landshut

Veranstalter:

MEORGA GmbH

Sportplatzstraße 27

66809 Nalbach

Fon: 06838 – 8960035

Fax: 06838 – 983292

Mobil: 0177 – 9661899

Email: info@meorga.de

Internet www.meorga.de

MEORGA organisiert seit über 10 Jahren mit großem Erfolg regionale Spezialmessen für die Mess-, Steuerungs-, Regeltechnik, Prozessleitsysteme und Automatisierungstechnik.

Durch den wachsenden Kostendruck in den Unternehmen und die damit einhergehenden Restriktionen bei Dienstreisen finden lokale Messen -vor der Haustür- immer größeren Anklang und sind ein Gewinn für Aussteller wie für Besucher.

