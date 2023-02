Mercedes C-Klasse W203 600 Watt Soundsystem Upgrade

600 Watt Soundsystem für Mercedes C-Klasse W203, S203 und CL203 hochwertige Musikwiedergabe mit Dynamik und Pegel bei Bass und Stimmen.

Mercedes ist eine Premium Fahrzeugmarke bei den auch älteren Modellen nach wie vor am Gebrauchtwagenmarkt gefragt sind. Für die Modelle Mercedes C-Klasse W203, S203 und CL203 gibt es ein 600 Watt Soundsystem Upgrade für eine hervorragende Musikwiedergabe im Fahrzeug. Der Mercedes C-Klasse W 203 Modelle C 180, 200, 230, 240, 280, 320, 350 wurde von 2000 – 2008 gebaut und ist als Limousine, T-Modell Kombi und Coupe am Markt.

Dieses Soundsystem Upgrade ist für Mercedes C-Klasse mit Standard Musikanlage. Alle Lautsprecher aus dem Paket Mercedes C-Klasse W203 S203 CL203 Soundsystem 600 Watt werden in den originalen ab Werk bestehenden Einbauorten installiert. Dabei sind die Lautsprecher mit fahrzeugspezifischen Halterungen ausgestattet für eine perfekt Integration in den Einbauplätzen. Im Mercedes C-Klasse können keine Lautsprecher ohne fahrzeugspezifische Halterungen montiert werden. Die Lautsprecher werden an die bestehenden KFZ-Kabel in den mittels Adapterkabel angeschlossen.

An den bestehenden KFZ-Kabeln im Fahrzeug werden keine Kabel getrennt oder durchgeschnitten. Damit die Soundqualität im Fahrzeug verbessert wird, sind im Paket selbstklebende Alu-Bitumen Dämmmatten enthalten. Diese werden in den Türinnenblechen angebracht und beseitigen störende Nebengeräusche von vibrierenden Fahrzeugteilen. Die Basswiedergabe wird durch die Anbringung der Alu-Bitumen Dämmmatten um bis zu 7DB verbessert die einen wesentlichen Einfluss auf die Fahrzeugakustik einnehmen.

Die Lautsprecher werden von der digitalen 4 Kanal Endstufe Hertz DPower4 für phantastischen Pegel und hervorragende Klangeigenschaften betrieben. Die Endstufe hat eine Gesamtleistung von 600 Watt und das mit einer Größe eines A4 Blattes mit 5 cm Stärke. Damit ist sie extrem platzsparend im Fahrzeug integrierbar. Die Hertz DPower4 besitzt verschiedene Anschlüsse, die es ermöglichen die Endstufe entweder an nachträglich nachgerüsteten Radios von Fremdherstellern mit Cinchausgängen, aber auch an werksseitig installierten Geräten mittels High-Level Eingang anzuschließen.

Damit werden die neuen Mercedes C-Klasse Lautsprecher zur maximalen Performance angetrieben. Das Frontsystem Audison APK165 Power mit einer Maximalleistung von 345 Watt und einem Wirkungsgrad von 92,5DB gewährleistet eine hohe Dynamik in der Musikwiedergabe mit hochauflösenden Stimmen und kontrollierten druckvollen Bässen. Im Heckbereich werden die Audison APX 5 Koaxiallautsprecher verwendet die mit integrierten Hochtönern auch für die Personen auf den hinteren Sitzplätzen eine hochwertige Musikwiedergabe gewährleisten.

Die Installation ist auch vom Fahrzeughalter selbst durchführbar im Paket enthalten sind Ausbauwerkzeuge aus Kunststoffhebeln die keine Kratzer oder Dellen am Interior hinterlassen. Kunden werden mit Einbau Tipps im PDF-Format mit einer Schritt für Schritt Anleitung ausgestattet damit die Installation gelingt. Im Paket sind alle erforderlichen Anschlusskabel für die Lautsprecher und die Endstufe enthalten.

Das Upgrade der Mercedes Auto-Lautsprecher mit Endstufe ist die Maßnahme mit dem größten Einfluss auf die Klangeigenschaften des Soundsystems.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

