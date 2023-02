Mercedes CLK Lautsprecher nachrüsten mit 345Watt System

Ein Power System für den Mercedes CLK mit hochwertigen Klangeigenschaften, kraftvoller Basswiedergabe und detailreichen Höhen

Für die Modelle Mercedes CLK 200, 240, 280, 320, 350, 500 Typ W209 von 2002 – 2010 gibt es ein Power Upgrade für das Lautsprechersystem. Speziell Cabrio Fahrzeuge benötigen ein Soundsystem mit höherer Effizienz da durch das offene Fahrzeug bei der Fahrt Umweltgeräusche das Klangbild beeinflussen. Mit dem Paket Mercedes CLK W209 Lautsprecher Power System Türen vorne biete die Firma auto-lautsprecher.eu im Webshop ein Upgrade mit hochwertigen Klangeigenschaften und hoher Pegelfestigkeit.

Bis zu 345 Watt mit 92,5DB Wirkungsgrad sorgen nicht nur für eine höhere verzerrungsarme Wiedergabe am Radio, sie geben auch durch eine hohe Dynamik Details besser wieder. Bei geringerer Abhörlautstärke ist die Dynamik entscheidend für ein ruhiges sauberes Klangbild. Das System besteht aus Lautsprechern der Prima Serie des Herstellers Audison und ist klanglich in der Oberklasse angesiedelt.

Das 2 Wege Frontsystem Audison APK165 Power verfügt über Frequenzweichen mit Pegelwähler mit denen die Hochtöner hinter werkseitigen Gittern besonders gut Performen, wenn die Einstellung +2DB gewählt wird. Die Integration erfolgt in die werkseitigen Einbauplätze des Mercedes CLK und sind nach der Installation von außen nicht sichtbar. Geeignete Mercedes CLK Lautsprecher müssen über fahrzeugspezifische Halterungen verfügen sonst ist eine Montage nicht möglich.

Für die hinteren Einbauplätze in den vorderen Türen sind in diesem Paket die Audison APX6.5 Koaxiallautsprecher mit integrierten Hochtönern enthalten. Zum Unterschied der werkseitigen Standardlautsprecher die hinten nur Breitbandlautsprecher verbaut haben werden so die Fahrgäste auch hier mit klaren Höhen und Stimmen mit noch nicht gekannter Präzision und Klarheit im Klangbild verwöhnt.

Im Webshop von auto-lautsprecher.eu bieten wir unterschiedliche Einbausätze in verschiedenen Preisklassen für den Mercedes CLK an. Alle diese Mercedes Auto-Lautsprecher Einbausätze sind qualitativ sehr hochwertig und gewährleisten so bei sorgfältiger Installation eine deutliche Verbesserung zu den Standard Lautsprechern im CLK. Diese Upgrades sind nicht geeignet für Mercedes CLK mit BOSE oder Harman Kardon Soundsystem.

Für Kunden bieten wir eine PDF mit Einbau Tipps um die Türverkleidung zu demontieren und die Lautsprecher sorgfältig zu installieren. Es werden keine Kabel durchgeschnitten die Systeme verfügen über Adapterkabel um sie direkt mit den KFZ-Kabeln in den Türen zu verbinden. Für die Demontage der Türverkleidung bieten wir auch ein spezielles Werkzeug aus Kunststoffhebeln im Webshop an. Sie hinterlassen keine Kratzer am Interior oder Dellen die durch Druck entstehen.

Für die Türdämmung im Mercedes CLK empfehlen wir selbstklebende Alu Bitumenmatten die für eine Verbesserung der Akustik im Fahrzeug sorgen. Sie werden innerhalb der Türen auf die Innenbleche aufgebracht und sorgen so für Ruhe bei vibrierenden Teilen der Fahrzeugkaroserie die lästig bei der Musikwiedergabe entstehen. Die Basswiedergabe wird durch Fahrzeugdämmung um bis zu 7DB verbessert und sorg so für mehr Spaß in den Musiktiteln.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

Firmenkontakt

auto-lautsprecher.eu

Anthony Duncan

Kent Road 83

RM17 6DE Gray Essex

2036085167

team@auto-lautsprecher.eu

https://auto-lautsprecher.eu/

Pressekontakt

auto-lautsprecher.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907

press@auto-lautsprecher.eu

https://auto-lautsprecher.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.