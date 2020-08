Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld bietet virtuelle Hausführungen an

Kontaktlos und sicher

Die Sicherheit hat oberste Priorität. So geht das Team vom Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld nun neue Wege und bietet kontaktlose Hausführungen über eine neue 360°-Erlebnistour sowie ein Hotelvideo mit außergewöhnlichen Ein- und Ausblicken an.

„Uns liegt die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter sehr am Herzen, so dass wir gerade in diesen schwierigen Zeiten neue Ideen realisieren – für mehr Sicherheit auf allen Seiten“, betont Hoteldirektor Walter Sosul. „Da persönliche Hausführungen in den vergangenen Wochen und Monaten nicht möglich waren, bringen wir nun zur Wiederöffnung unseres Hauses ein völlig neues Format an den Start.“ Damit möglichst persönliche Kontakte entsprechend der aktuellen Reiserichtlinien und Vorgaben auf ein Minimum reduziert werden, wurde nun für das Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld professionell eine 360°-Erlebnistour der Bereiche des Hauses in 3D sowie ein Video mit außergewöhnlichen Einblicken in nahezu jeden Winkel des Hotels erstellt. Spektakuläre Copteraufnahmen aus dem Außenbereich runden die Darstellung des Hotels eindrucksvoll ab, so dass sich Interessenten vorab über das einzigartige Ambiente und die Möglichkeiten des Hauses virtuell informieren können. Mit einer innovativen 3D-Kameratechnologie, die sechs HDR-Kameras mit drei Infrarot-Tiefensensoren kombiniert, wurden für die 360°-Erlebnistour zahlreiche Ansichten aufgenommen. Damit wurde ein dreidimensionales, „lebendiges“ Modell des Hotels mit einer atemberaubenden 3D-Dollhouse-Darstellung geschaffen. Durch ausgewählte Info-Points wurden zudem detaillierte Informationen über das Haus in den Rundgang aktiv integriert. „Bereits beim Anklicken des virtuellen Rundgangs hat man das Gefühl, tatsächlich vor Ort zu sein“, erklärt Walter Sosul. „Wie bei einer persönlichen Führung kann man sich in Ruhe im ganzen Haus umschauen und trotzdem die Lebendigkeit der Umgebung spüren. Denn aus den realen 2D- und 3D-Daten werden unvergessliche Eindrücke geschaffen, die rund um die Uhr über den Laptop, das Smartphone oder mit einer VR-Brille visualisierbar sind.“ Neben dem neuen virtuellen Angebot ist das Team auch weiterhin persönlich ansprechbar, um Fragen zu klären und einen Besuch vor Ort vorzubereiten. Die covid-konforme, kontaktlose Hausführung ist erlebbar über www.mercure-tagungs-und-landhotel-krefeld.de

Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld

Das 4-Sterne Superior Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld liegt an einem 18-Loch-Golfplatz. Mit der innovativen „LERN&DENKERwerkStadt“, der K4 Akademie für außergewöhnliche Teambuilding-Incentives sowie 16 Veranstaltungsräumen für bis zu 450 Personen empfiehlt sich das Haus für anspruchsvolle Seminare und Tagungen. Es verfügt über 155 komfortable, klimatisierte Zimmer, darunter barrierearme sowie speziell für Familien geeignete Räume, teilweise mit Balkon. Alle bieten kostenfreies Wi-Fi. Die Liebe zu Weinen und internationalen Spezialitäten aus saisonalen, frischen Zutaten prägen das Restaurant AUGENBLICK. Zum Tages-Ausklang oder Aperitif lädt die Bar TREFFPUNKT ein. Das Haus wurde mehrfach als eines der besten Tagungshotels in Deutschland ausgezeichnet und ist eine DeGefest „Premium“ geprüfte Tagungsstätte.

Sie suchen nach einer geeigneten Unterkunft für Ihren Urlaub, ein gemütliches langes Wochenende oder einen Städtetrip? Suchen Sie einen repräsentativen Tagungsort oder das perfekte Ambiente für eine Feier? Möchten Sie sich in gepflegter, moderner Atmosphäre entspannen und dabei sicher sein, dass sich auch Ihre Kinder rundum wohlfühlen und gut betreut werden?

Im Mercure Tagungs-& Landhotel Krefeld sind Sie auf jeden Fall richtig!

Firmenkontakt

Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld

Walter Soul

Elfrather Weg 5

47802 Krefeld

+49 2151 956 0

H5402@accor.com

http://www.mercure-tagungs-und-landhotel-krefeld.de

Pressekontakt

PREGAS GmbH

Alexandra Bergerhausen

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

+49 (0) 40 228616790

info@pregas.de

https://pregas.de

Bildquelle: Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld