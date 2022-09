Merkle & Partner GbR wird zur Merkle CAE Solutions GmbH

Im Rahmen eines Betriebsübergangs gehen rückwirkend ab dem 01. Juli 2022 alle Rechte und Pflichten der Merkle & Partner GbR an die Merkle CAE Solutions GmbH.

Mit Wirkung zum 01. Juli 2022 wurde die Umfirmierung der Merkle & Partner GbR zur Merkle CAE Solutions GmbH Realität. Nach fast 33 Jahren geht das Unternehmen nun den Weg in die Kapitalgesellschaft.

„Nach langen Jahren haben wir uns aus organisatorischen Gründen entschieden, umzufirmieren“, so Stefan Merkle, Geschäftsführer der GbR und geschäftsführender Gesellschafter der Merkle CAE Solutions GmbH. „Wie bei der Personengesellschaft auch, stehe ich mit meinem Namen und meiner Auffassung der Verbindlichkeit, Geschäftsethik und Zuverlässigkeit für die Merkle CAE Solutions GmbH.“

Merkle & Partner, mit Sitz in Heidenheim und den Niederlassungen Homburg/Saar, Wolfsburg und Erfurt, beschäftigt rund 50 Mitarbeiter. Die Tätigkeitsfelder liegen im Bereich der Strukturanalyse, Strömungssimulation und virtuellen Produktenwicklung.

Merkle & Partner gehörte mit fast 33 Jahren Firmengeschichte zu den ersten Dienstleistern ingenieurwissenschaftlicher Berechnungen und Simulationen in Deutschland. War das Fachgebiet damals noch der Raumfahrt und hochtechnisierten Bereichen der Automobilindustrie vorbehalten, zählen Simulationstechnologien heute zu wichtigen Impulsgebern und Fortschrittsmachern in nahezu allen Industriebereichen.

Mit der Umfirmierung soll dem weiteren Wachstum des Unternehmens Rechnung getragen werden.

Das Unternehmen Merkle CAE Solutions GmbH in Heidenheim wurde 1989 als Merkle & Partner GbR von Luft- und Raumfahrtingenieur Stefan Merkle gegründet. Merkle CAE Solutions GmbH zählt zu den ersten und führenden Dienstleistern für ingenieurwissenschaftliche Berechnungen und Simulationen in Deutschland. Am Hauptsitz Heidenheim und den Niederlassungen Wolfsburg, Homburg/Saar und Erfurt bearbeiten die 50 Mitarbeiter jedes Jahr rund 500 Kundenprojekte aus den Kerngebieten Strukturanalyse, Strömungssimulation und virtuelle Produktentwicklung. Zum Kundenkreis zählen namhafte Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Luft- und Raumfahrttechnik, der Automobilindustrie, der Konsumgüterindustrie und dem Schiffbau.

