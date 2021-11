Mertl-Bedachungen: neue Website und Digitalisierung

Dachdecker nutzt umfangreiche Digitalisierungs- und Marketing-Automation-Massnahmen

Vor einigen Tagen ging die neue Website von Mertl-Bedachungen online. Die Website ist umfangreich, was jedoch unter der Haube steckt, ist etwas ganz Besonderes. Integriert wurden verschiedene High End Marketing- und Verkaufswerkzeuge. Der Dachdeckermeister Andreas Mertl und sein Team haben jetzt laut eigener Aussage eine “wahnsinnige Maschine”.

Folgende Marketing-Automationen wurden umgesetzt:

– Mehrere unterschiedliche Terminvereinbarungen, die von persönlichen Videos unterstützt werden.

– Versand der Angebote für die Kunden inklusive einer digitalen Baumappe unterstützt von einem persönlichen Video, in dem das Angebot erklärt wird.

– Alle Videos werden in den E-Mails als animiertes Bild eingefügt und werden in jeweils für den Empfänger personalisierten Landingpages eingesetzt.

– Der Versand der E-Mails und das Erstellen der für jeden Kunden personalisierten Landingpages erfolgt automatisch durch eine Marketing-Automation.

– Die eingerichteten Schnittstellen verbinden verschiedene Software-Lösungen.

– Alle Daten werden in einer zentralen Software gesammelt, die alle Prozesse steuert und auch für weitere Marketing-Aktionen, wie z.B. E-Mail Marketing, genutzt werden kann.

Als ersten Schritt der Zusammenarbeit mit Thomas Issler wurden beim Strategie-Coaching gemäß seines Online-Champions-Systems ausführlich die Positionierung, Zielgruppen, Alleinstellungsmerkmale und das bisherige Marketing des Dachdeckers analysiert. Auch die Marketing- und Vertriebs-Prozesse wurden unter die Lupe genommen und optimiert.

Vor Erstellung der Website wurde der Stempel “Der Dachsanierungs-Spezialist”, der das wichtigste Angebot von Mertl-Bedachungen optisch in den Mittelpunkt rückt, erstellt.

Bei der Website-Erstellung durch Thomas Isslers Internet-Agentur 0711-Netz wurde das WordPress CMS verwendet, da Suchmaschinen-Optimierung eine weitere wichtige Anforderung war. Von der vorigen Website wurden ca. 25 Blogposts übernommen.

Neu für die Kunden ist ein Online-Terminkalender, mit dem sie komfortabel auch am Wochenende oder Abends ihren Wunschtermin für eine telefonische Erstberatung buchen können.

Auch für den Dachdecker bietet das deutliche Vorteile. Die Online-Terminvereinbarung ist durch eine automatische Synchronisierung mit dem bestehenden Firmenkalender komplett in die internen Betriebsabläufe eingebunden. Das reduziert die Prozesskosten.

Die Website ist online erreichbar unter:

https://www.mertl-bedachungen.de/

Thomas Issler ist seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Internet Unternehmer. Als Fachinformatiker für Systemintegration kennt er die Technik und die betriebswirtschaftliche Seite. Seine wahre Liebe gilt jedoch dem Internet-Marketing.

Bei Macromedia in München gewann Thomas Issler Einblicke in die Arbeitsweise von großen Internet Agenturen. Wie man eine kleine Internet Agentur zu einem etablierten Unternehmen entwickelt, zeigte er mit dem Aufbau seiner im Jahr 2000 gegründeten Firma 0711-Netz.

Die reichhaltigen Praxis-Erfahrungen wurden in seinem Internet Marketing College zu einem eigenen effizienten Schulungskonzept gebündelt. Gemeinsam mit seinem Trainerteam vermittelt Thomas Issler wertvolles Internet-Marketing und Technik Wissen.

In zahlreichen Vorträgen und Seminaren hat Thomas Issler das Publikum mit seinen charmanten und humorvollen Reden gefesselt. Dabei glänzt er durch sein Fachwissen und die spontane Art das Publikum einzubeziehen. Komplizierte Inhalte werden durch Fußball Analogien allgemeinverständlich dargestellt und begeistern immer wieder das Publikum.

Zusätzlich arbeitet Thomas Issler als Buchautor und veröffentlicht Fachartikel für diverse Verlage.

Kontakt

0711-Netz

Thomas Issler

Parlerstrasse 4

70192 Stuttgart

0711-2591718

0711-2591720

info@0711-netz.de

http://www.0711-netz.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.