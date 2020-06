Metropolen 18 nur noch bis zum 30.06.2020 verfügbar!

Metropolen 18 bis zum 30.06. in der Platzierung!

Gerade in Zeiten volatiler Finanzmärkte schätzen Anleger die auf Stabilität und Diversifikation angelegte Sicherheitsarchitektur der PROJECT Fonds. Der aktuelle PROJECT Metropolen 18 ist bereits an 30 Neubauprojekten in 7 Metropolregionen in Deutschland und Wien investiert. Die ersten Immobilien sind im Verkauf, so dass bereits Rückflüsse aus Wohnungsverkäufen erfolgen.

Mit der PROJECT-Strategie erzielen Ihre Anleger folgende Vorteile:

Investitionen an der Quelle der Wertschöpfung von Immobilien, ohne Risiken der Bestandshaltung

Sehr gute Perspektive, da in den Metropolregionen ein hoher Bedarf besteht und weiter wächst

Erfahrener Anbieter mit einem transparenten und erfolgreichen Track Record

Greifbares und leicht verständliches Investitionskonzept mit Schwerpunkt Wohnimmobilien

Hohe Stabilität durch 100 % Eigenkapital – schuldenfreie Grundbücher

Sicherheit durch breite Streuung der Anlage auf viele Objekte an mehreren Standorten

Alternativer Investmentfonds mit Schwerpunkt Wohnen. Chancenreiche Beteiligungsmöglichkeit an Immobilienentwicklungen in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Rheinland, Rhein-Main und Wien. Das Angebot verzichtet aus Stabilitätsgründen auf jegliche Fremdfinanzierung

Hohes Renditepotenzial

Erfahrene Experten

Festgelegte Investitionskriterien

Sicherheitskonzept

Transparenz

Bewährtes Anlagekonzept

Bereits mehr als 110 Mio. EUR Eigenkapital platziert

Bereits mehr als 30 Objektinvestitionen getätigt

Laufzeit bis 30.06.2029 rund 9 Jahre

Einmalzahlung ab 10.000 EUR

Gesamtmittelrückfluss bis zu 190 Prozent

6 % p.a. Auszahlung, monatliche Entnahme

Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Jetzt noch bis zum 30. Juni 2020 bereits ab 10.000,- Euro beteiligen.

Informationen unter https://www.metropolen-deutschland.de

Wichtige Hinweise:

Diese Kurzinformation ist unverbindlich und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt kein Beteiligungsangebot dar. Die ausführliche Darstellung der Beteiligungsangebote einschließlich verbundener Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte den jeweiligen alleine verbindlichen veröffentlichten Verkaufsprospekten, die in deutscher Sprache zusammen mit den wesentlichen Anlegerinformationen per Post unter https://www.metropolen-deutschland.de angefordert werden können. Bitte beachten Sie die darin enthaltenen Verkaufsbeschränkungen.

Die CVM GmbH bietet seit über 30 Jahren innovative Investments mit Rendite und Sicherheit! Mehr als 3.000 Kunden vertrauen auf die CVM-Expertise. Die Angebote erhalten Bestnoten von den Analysten und werden mit “sehr gut” bewertet.

Firmenkontakt

CVM GmbH

Bruni Büttner

Maximilianstrasse 11

63739 Aschaffenburg

06021 – 22600

06021 – 22606

info@metropolen-deutschland.de

http://www.metropolen-deutschland.de

