Mettler-Toledo Produktinspektion und Buhmann Pac Solutions geben Vertriebskooperation bekannt

Giesen, Weiler im Allgäu, 11. April 2022 – Mettler-Toledo Produktinspektion, einer der weltweit führenden Anbieter von Produktinspektionslösungen, und Buhmann Pac Solutions, Entwickler und Hersteller von Verpackungsmaschinen für den Food- und Non-Food-Bereich, intensivieren ihre Zusammenarbeit für End-of-Line-Lösungen im Verpackungsbereich.

Dr.-Ing. Thomas Hartmann, Geschäftsführer der Mettler-Toledo Garvens GmbH: „Mit der Kooperation möchten wir Kundenanforderungen im Bereich End-of-Line künftig noch besser bedienen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, das Projektmanagement für die Kunden so weit wie möglich zu vereinfachen. Wir können durch die Kooperation Inbetriebnahmezeiten beim Kunden vor Ort signifikant verkürzen und gleichzeitig projektbezogen perfekt aufeinander abgestimmte Schnittstellen liefern.“

Dorothee Buhmann, Geschäftsführerin der Buhmann Systeme GmbH: „Ich freue mich, dass wir durch die Vertriebskooperation mit Mettler-Toledo unseren Kunden künftig eine höhere Integrationstiefe zwischen Produktinspektion und unserem End-of-Line-Verpackungsportfolio bereitstellen können. Der Kunde erhält so eine Komplettlösung zur Endverpackung aus einer Hand, einschließlich aller für die Produktkonformität erforderlichen Prüfsysteme. Dabei unterstützen wir unterschiedlichste Automatisierungsgrade – vom Handpackplatz über semiautomatische Stapelhilfen bis hin zur vollautomatischen Endverpackungsanlage. Mit der Vertriebskooperation machen wir es den Kunden darüber hinaus einfacher, alles aus einer Hand über einen Ansprechpartner zu beziehen.“

METTLER TOLEDO ist ein führender, weltweiter Hersteller von Präzisionsinstrumenten sowie Serviceanbieter. Das Unternehmen nimmt in zahlreichen Marktsegmenten eine führende Stellung ein und ist in vielen Bereichen weltweiter Marktführer. METTLER TOLEDO ist der größte Anbieter von Wägesystemen und Analyseinstrumenten für den Einsatz in Labors und der Inline-Messung in anspruchsvollen Produktionsprozessen der Industrie und des Lebensmittelhandels.

Der METTLER TOLEDO Geschäftsbereich Produktinspektion zählt zu den führenden Anbietern im Bereich automatisierter Inspektionstechnologie. Der Geschäftsbereich umfasst die Marken Safeline Metall- und Röntgeninspektion, Garvens und Hi-Speed Kontrollwaagen sowie CI-Vision und PCE Track & Trace. Die Produktinspektionslösungen steigern die Prozesseffizienz der Produzenten und unterstützen sie bei der Einhaltung von Industriestandards und Regulierungen. METTLER TOLEDO Systeme sorgen für eine nachhaltig höhere Produktqualität und tragen so zum Schutz der Verbraucher sowie des Rufes des Herstellers und seiner Produkte und Marken bei.

Für weiterführende Informationen: http://www.mt.com/pi

BUHMANN PAC SOLUTIONS entwickelt und fertigt seit über 40 Jahren innovative Verpackungsmaschinen für den Food & Non-Food-Bereich. Namhafte Lebensmittelhersteller vertrauen heute den BUHMANN Maschinen in mehr als 30 Ländern. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Lösungen für Endverpackungsmaschinen, Abfüllanlagen sowie Automatisierungsaufgaben im Verpackungsprozess.

Höchste Qualitätsansprüche, innovative Ideen und die Zufriedenheit der Kunden und Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt der nachhaltigen BUHMANN Unternehmensphilosophie. Lösungsorientierung und Flexibilität sind zentrale Bestandteile der Unternehmenskultur. Für Stabilität, Verlässlichkeit und Engagement des inhabergeführten Familienunternehmens steht Dorothee Buhmann, die Tochter des Firmengründers Franz Buhmann, als geschäftsführende Gesellschafterin.

Für weiterführende Informationen: http://www.buhmann.com

