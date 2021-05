Mettler-Toledo und EVRYTHNG schliessen strategische Partnerschaft, um Digitalisierung der Lebensmittelsicherheit voranzutreiben

Lebensmittelhersteller können Produktinspektionsdaten mit cloudbasierter Plattform integrieren und profitieren von Produkttransparenz entlang der gesamten Supply Chain.

Giesen, 19. Mai 2021 – Mettler-Toledo Produktinspektion gibt heute seine neue strategische Partnerschaft mit dem Product-Cloud-Pionier EVRYTHNG bekannt. Die Partnerschaft bietet Lebensmittelherstellern, Einzelhändlern und Markeninhabern eine umfassende End-to-End-Traceability- und Reporting-Lösung für die Lebensmittelproduktion. Diese ermöglicht die Aggregation von Produktdaten an jedem Punkt der Wertschöpfungskette und erhöht so Transparenz und Validierungssicherheit in Echtzeit. Der Zugang zu allen Produktdaten ermöglicht es, Probleme im Abfüll- und Verpackungsprozess frühzeitig zu erkennen. Im Falle einer dennoch erforderlichen Rückrufaktion wird die exakte Nachverfolgung der fehlerhaften Ware und Durchführung einer liefergenauen Rückrufaktion erleichtert.

Mettler-Toledo und EVRYTHNG arbeiten zusammen, um die Digitalisierung der Lebensmittelsicherheit voranzutreiben. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Mettler-Toledo Datenmanagement-Software ProdX™, welche zur Echtzeiterfassung und -überwachung von Produktinspektionsdaten verwendet wird. ProdX™ zeichnet alle Inspektionsaktivitäten von Mettler-Toledo Produktinspektionssystemen auf – Metalldetektoren, Röntgeninspektionssysteme, Kontrollwaagen und visuelle Inspektionssysteme. Diese Daten werden in die EVRYTHNG Product Cloud® integriert und dort modelliert.

Die Integration basiert auf und entspricht Digitalisierungsinitiativen wie der “New Era of Smarter Food Safety” der FDA sowie dem “Race to the Top” der GFSI. EVRYTHNG hatte den Co-Vorsitz in der GS1 Standards Development Working Group und steuerte geistiges Eigentum bei, mit dem der GS1-Digital-Link-Standard entwickelt wurde. Dieser verbessert den traditionellen Barcode, der heute bereits von zwei Millionen Herstellern verwendet wird, und macht jedes Produkt Smartphone-interaktiv und internetfähig.

Herzstück der EVRYTHNG Product Cloud® ist die Active Digital Identity™ (ADI). Die ADI weist Produkten in der EVRYTHNG Product Cloud® eine eindeutige Identität auf Einzelartikel-, Chargen- oder SKU-Ebene zu. Darüber hinaus stellt die ADI sicher, dass Daten von EVRYTHNG an jedem Touchpoint entlang des gesamten Produktlebenszyklus erfasst und gemanagt werden können. Lebensmittelhersteller, Einzelhändler sowie Prüfstellen zur Lebensmittelsicherheit können diese Daten nutzen, um die Einhaltung der Compliancevorgaben zur Lebensmittelsicherheit sicherzustellen. Des Weiteren lassen sich die Daten nutzen, um die Supply Chain agiler zu machen, sie zu verbessern sowie den Verbrauchern mehr Transparenz zu bieten.

“Die digitale Transformation in der Lebensmittelproduktion wird kommen. Es ist nicht die Frage ob, sondern wann”, so Rob Rogers, Senior Advisor Food Safety & Regulations bei Mettler-Toledo Produktinspektion. “Wir möchten Lebensmittelhersteller bei dieser Transformation unterstützen, indem wir es ihnen so einfach wie möglich machen. Die beiden Hauptfaktoren, die es von Beginn an zu berücksichtigen gilt, sind die Erfassung der Produktionsdaten sowie die einfache und effiziente Bereitstellung dieser Daten zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit und Supply Chain Performance. Die Partnerschaft zwischen Mettler-Toledo und EVRYTHNG fokussiert darauf, eine stabile Infrastruktur für den Umgang mit dieser Datenmenge zu entwickeln und bereitzustellen.”

“Das Schöne an unserer Partnerschaft mit Mettler-Toledo ist, dass Lebensmittelhersteller damit nicht nur ihre Performance im Bereich der Lebensmittelsicherheit steigern, sondern auch die Digitalisierung nutzen können, um einen großen Schritt in Richtung Zukunft zu machen”, so EVRYTHNG CEO Niall Murphy. “Lebensmittelsicherheit ist ein kritischer Faktor für alle Lebensmittelhersteller. Unsere Lösung ermöglicht es ihnen, im Wettbewerb die Nase vorn zu haben, indem sie Daten für jedes einzelne Produkt, das aus ihrer Fabrik kommt, im Einklang mit weltweit bereits anerkannten Standards für digitales Track & Trace sammeln und verwalten können.”

Mettler-Toledo Produktinspektion und EVRYTHNG veranstalten am 27. Mai 2021 ein gemeinsames Webinar mit dem Titel ” Die digitale Revolution der Lebensmittelsicherheit“. Gemeinsam werden sie diskutieren, wie sich Lebensmittelhersteller auf die kommenden Anforderungen der Digitalisierung vorbereiten können.

Zur Registrierung: http://www.mt.com/pi-foodsafety-pr

Für weiterführende Informationen: http://www.mt.com/prodx-pr

Über EVRYTHNG

Die EVRYTHNG Product Cloud® unterstützt Hersteller von Konsumgütern weltweit dabei, ihre Geschäfte mit datengesteuerter Intelligenz zu führen, indem Produkte in großem Maßstab digitalisiert und die von diesen Produkten generierten Daten verwendet werden. Mit EVRYTHNG können globale Verbrauchermarken in Branchen, die von Bekleidung, Beauty und Körperpflege bis hin zu Haushaltswaren, Lebensmitteln und Getränken reichen, jetzt wissen, was ihre Produkte wissen (Know what your products know™). Die Kunden von EVRYTHNG sehen die Product Journey jedes Produkts von der Fabrik bis zum Verbraucher. EVRYTHNG hilft Unternehmen dabei, diese Informationen zu nutzen, um agiler und ganzheitlicher zu arbeiten und Datenintelligenz in Echtzeit zu sammeln und anzuwenden. EVRYTHNG ist ein World Economic Forum Global Innovator und Technology Pioneer, hat die Technologie für das globale Barcode-Upgrade GS1 Digital Link entwickelt und den World Changing Ideas Award von Fast Company für den wirkungsvollsten Treiber von Veränderungen in der Kategorie Konsumgüter gewonnen. Erfahren Sie mehr unter EVRYTHNG.com und @EVRYTHNG.

METTLER TOLEDO ist ein führender, weltweiter Hersteller von Präzisionsinstrumenten sowie Serviceanbieter. Das Unternehmen nimmt in zahlreichen Marktsegmenten eine führende Stellung ein und ist in vielen Bereichen weltweiter Marktführer. METTLER TOLEDO ist der größte Anbieter von Wägesystemen und Analyseinstrumenten für den Einsatz in Labors und der Inline-Messung in anspruchsvollen Produktionsprozessen der Industrie und des Lebensmittelhandels.

Der METTLER TOLEDO Geschäftsbereich Produktinspektion zählt zu den führenden Anbietern im Bereich automatisierter Inspektionstechnologie. Der Geschäftsbereich umfasst die Marken Safeline Metall- und Röntgeninspektion, Garvens und Hi-Speed Kontrollwaagen sowie CI-Vision und PCE Track & Trace. Die Produktinspektionslösungen steigern die Prozesseffizienz der Produzenten und unterstützen sie bei der Einhaltung von Industriestandards und Regulierungen. METTLER TOLEDO Systeme sorgen für eine nachhaltig höhere Produktqualität und tragen so zum Schutz der Verbraucher sowie des Rufes des Herstellers und seiner Produkte und Marken bei.

Für weiterführende Informationen: http://www.mt.com/pi

Firmenkontakt

Mettler-Toledo Produktinspektion Deutschland

Rainer Mundt

Kampstrasse 7

31180 Giesen

+49 (0)5121-933-506

rainer.mundt@mt.com

http://www.mt.com/pi

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Bernd Jung

Neue Straße 7

91088 Bubenreuth

09131/812 81 -0

info@h-zwo-b.de

http://www.h-zwo-b.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.