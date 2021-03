Metzgerqualität für Katzen. Gönnen Sie Ihrer Katze was besonderes

Katzen Nassfutter Gold Edition in allerhöchster Güte im praktischen Frischebeutel. Aufreissen, ausleeren und Fertig!

Die Firma Futter shuttle hat sich auf Katzenfutter der besonderen Güte spezialisiert.

In Ihrem umfangreichen Katzenfutter Programm haben hat die Firma Futter Shuttle ein besonders Leckerbissen fürIhre Katze.

Das Katzen Nassfutter Gold Edition wird mit hochwertigen Zutaten in einer deutschen Metzgerei in allerhöchster Güte für Sie produziert.

Das besondere daran ist das das Katzen Nassfutter Gold Edition wurde aus demselben Tier verarbeitet. Das bedeutet daß das Fleisch und die Innereien aus demselben Tier stammen.

Gold Edition Katzen Nassfutter ist ausschließlich aus denen Fleischsorten hergestellt worden die auf dem Frischebeutel deklariert sind.

Auch die wichtigen tierischen Nebenerzeugnisse die die Katze zum Leben braucht, das sind zum Beispiel der Pansen, Herzen usw. sind von dem selben Tier verarbeitet worden.

Gönnen Sie Ihrer Katze eines der besten Katzenfutter Nassfutter in Spitzenqualität auf dem Markt!

Katzen Nassfutter im Frischebeutel

Eines der hochwertigsten Nassfutter für Katzen auf dem Markt.

Spitzenqualität von Futter Shuttle

Katzen Nassfutter im Frische Beutel Gold Edition

In sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen für mehr Abwechslung

Die Katzen Nassfutter im Frischebeutel gibt es in den Sorten:

Frische Beutel mit Ente & Huhn Pur

Frische Beutel mit Huhn Pur

Frische Beutel mit Rind Pur

Frische Beutel mit Kaninchen und Huhn Pur

Frische Beutel mit Lachs und Huhn Pur

Frische Beutel mit Pute Pur

Die praktischen Katzen Nassfutter im Frischebeutel erleichtern die Fütterung Ihrer Katze.

Aufreißen – Ausschütten – Fertig

Die Frische Beutel Gold Editon werden ohne Konservierungsstoffe, ohne Farb- und ohne Aromastoffe hergestellt!

Die sorgfältig und hochwertig ausgesuchten Rohstoffe sind speziell auf die Bedürfnisse der Katzen abgestimmt. Nur so ist gewährleistet das Ihre Katze eine optimale Ernährung erhält!

Hauptbestandteil von den Frische Beuteln Gold Edition ist ein hoher Anteil von Fleisch pur. Das bedeutet es kommt keine andere Fleischsorte als die ausgewiesene in den Frische Beutel.

Dies macht das Nassfutter nicht nur für Allergiker interessant sondern ist für jede Katze die optimale und naturnahe Ernährungsform!

Die Futter Shuttle Katzen Nassfutter Frische Beutel Gold Edition werden hergestellt:

Ohne jeglichen Zusatz von Getreide.

Durch den hohen Fleischanteil ist eine sehr hohe Akzeptanz und sehr gute Verträglichkeit erreicht

Beinhaltet Lebensnotwendiges Taurin was zur Förderung und Funktion des Herzes und der Sehkraft beiträgt.

Ausschließlich in Deutschland schonend hergestellt und abgefüllt.

Es wird ausschließlich die Fleischsorte verwendet die deklariert wurde.

Das Fleisch wird in Lebensmittel-Qualität verarbeitet.

Gentechnikfrei

Es werden keine Konservierungsstoffe, keine Farbstoffe, keine synthetischen Geschmacksverstärker und keine synthetischen Zusatzstoffe verarbeitet.

Durch die Verarbeitung der natürlichen Rohstoffe sind die Frischebeutel reich an Vitaminen und Mineralstoffen in Ihrer ursprünglichen Form. Dies macht die Ernährung optimal für jede Katze.

Das beigefügte Diestelöl besteht hauptsächlich aus ungesättigten Fettsäuren. Dieser hohe Anteil an ungesättigten Fettsäuren erhöht die ernährungsphysiologische Bedeutung von Distelöl bei der Ernährung Ihrer Katze.

Sie können sicher sein, dass die Frische-Beutel Gold Editon eines der hochwertigsten Nassfutter für Katzen auf dem Markt sind.

Diese sehr hohe Qualität zu diesem niedrigem Preis werden Sie vorwiegend nur bei Futter Shuttle finden!

Alleinfuttermittel für Katzen

Hergestellt in Deutschland

Kaufen Sie eines der hochwertigsten Katzen Nassfutter auf dem Markt!

Katzen Nassfutter im Frischebeutel

