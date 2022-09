Was Sie wissen müssen

Das Mietrecht in Dubai ist ein komplexer Rechtsrahmen, der die Mietverträge zwischen Vermietern und Mietern regelt. Das Gesetz hat viele Aspekte, die nicht immer einfach zu verstehen sind.

Im Folgenden finden Sie einige wichtige Informationen zum Mietrecht in Dubai:

– Mietverträge in Dubai gelten in der Regel für einen Zeitraum von zwölf Monaten, können aber verlängert werden, wenn beide Parteien dies vereinbaren.

– Wenn der Mieter die Wohnung vor Ablauf des Vertrags verlassen möchte, muss er dies mindestens 90 Tage vorher ankündigen und eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen.

– Mieter, die einen monatlichen Mietvertrag haben, müssen mindestens einen Monat vorher kündigen oder eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen.

Was ist das Mietrecht in Dubai?

Gemäß Artikel 9 des Gesetzes (26) von 2007 müssen sich die Parteien eines Mietvertrags auf eine Miethöhe einigen. Dieser Mietbetrag kann nicht vor Ablauf der zweijährigen Laufzeit des ersten Vertrags erhöht werden.

Der Vermieter muss den Mietern eine geplante Mieterhöhung mindestens 90 Tage vor Ablauf des Mietvertrags mitteilen, wie auch bei allen anderen Änderungen. Der Mieter hat die Möglichkeit, die Erhöhung zu akzeptieren oder abzulehnen, wobei eine Ablehnung mindestens 60 Tage vor dem Verlängerungsdatum erfolgen muss.

Das Zentrum zur Beilegung von Mietstreitigkeiten in Dubai ist die richtige Anlaufstelle, wenn beide Parteien keine Einigung erzielen können oder der Mieter gegen eine unangemessene Mieterhöhung protestieren möchte.

Laut Dekret Nr. (43) aus dem Jahr 2013 müssen alle Mieterhöhungen für Immobilien in Dubai im Einklang stehen. Abhängig von der aktuellen Miete der Immobilie sind nach dem Mietrecht von Dubai unterschiedliche maximale Mieterhöhungen zulässig.

Die Immobilienaufsichtsbehörde ist gemäß Artikel 10 des Gesetzes (26) von 2007 für die Festlegung des Anteils von Mieterhöhungen in Dubai zuständig. Um den Anteil einer Mieterhöhung zu bestimmen, für den sie qualifiziert sind, können Vermieter und Mieter den RERA-Mietpreisrechner auf der DLD-Website nutzen.

Rund um Thema: Miete und Vermietung in Dubai

Wichtige Begriffe des Mietrechts in Dubai

Die Rechte eines Mieters

– Jeder Mieter in Dubai sollte eine angemessene Wohnung haben. Der Vermieter des Mietobjekts ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, dem Mieter eine Wohnung zur Verfügung zu stellen, die für ihn bewohnbar ist und diesen Anforderungen entspricht.

– Nach dem Gesetz und für die Dauer des Mietverhältnisses ist der Vermieter für die Instandhaltung der Wohnung voll verantwortlich, einschließlich der notwendigen Reparaturen von Mängeln oder anderen Schäden, die den Lebensstandard des Mieters beeinträchtigen könnten.

– Der Vermieter darf keine Veränderungen an den Räumlichkeiten oder ihrer Ausstattung vornehmen, die den Mieter daran hindern würden, die Wohnung in vollem Umfang zu nutzen. Dem Mieter steht es jedoch frei, Renovierungsarbeiten nach eigenem Ermessen vorzunehmen, insbesondere wenn sie der Mietwohnung zugute kommen.

– Die Vermieter sind verpflichtet, dem Mieter die Genehmigungen zu erteilen, die er bei der zuständigen Behörde in Dubai einreichen muss, um Dekorations- oder andere Arbeiten durchzuführen. Solange der Mieter jedoch über die erforderlichen Unterlagen verfügt, um eine solche Genehmigung zu erhalten, sollte der Anbau keine Auswirkungen auf die Struktur der Immobilie haben.

– Der Vermieter hat das Recht, vom Mieter eine Kaution zu verlangen, allerdings nur unter der Bedingung, dass er diese nach Beendigung des Mietverhältnisses zurückzahlt. Weigert sich der Vermieter, die Kaution zu zahlen, kann der Mieter eine Beschwerde beim Mietstreitausschuss einreichen, der dann endgültig entscheidet.

Die Pflichten eines Mieters

– Es ist die Pflicht des Mieters, die Immobilie stets in einwandfreiem Zustand zu halten und die vereinbarte Miete fristgerecht zu zahlen.

– Wenn ein Mieter Verbesserungen an der Immobilie vornehmen möchte, muss er zunächst die Genehmigung des Vermieters und die entsprechende formale Genehmigung aus Dubai einholen.

– Möglicherweise wird der Mieter vom Vermieter aufgefordert, eine Kaution zu hinterlegen. Damit soll gewährleistet werden, dass das Mietobjekt nach Ablauf des Mietvertrags instand gehalten wird, vorausgesetzt, der Vermieter zahlt dem Mieter die Kaution oder den Restbetrag nach einer einvernehmlichen Kündigung oder dem Ablauf des Mietvertrags zurück.

– Der Mieter ist dafür verantwortlich, dass das Mietobjekt, abgesehen von normaler Abnutzung oder Schäden durch unvorhergesehene Umstände, dem Vermieter bei Ablauf des Mietvertrags in demselben Zustand zurückgegeben wird, in dem es sich bei Vertragsabschluss befand. Bei Unstimmigkeiten zwischen Vermieter und Mieter muss das Gericht eingeschaltet werden, um das Problem ordnungsgemäß zu lösen.

– Alle Steuern und Gebühren, die der Staat für die Nutzung des Mietobjekts erhebt, sowie alle Gebühren oder Steuern, die einem Untermieter auferlegt werden, sind vom Mieter zu zahlen, sofern im Mietvertrag nichts anderes vereinbart wurde.

– Wenn der Mieter auszieht und das Eigentum an der gemieteten Immobilie aufgibt, darf er die von ihm vorgenommenen Mietereinbauten nicht entfernen, es sei denn, Vermieter und Mieter haben etwas anderes vereinbart.

– Der Mieter darf das Mietobjekt ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters nicht an Dritte untervermieten, es sei denn, Vermieter und Mieter vereinbaren etwas anderes.

Mietverhandlungen und wie Sie sicherstellen, dass Sie bekommen, wofür Sie bezahlt haben

Der Vermieter ist eher bereit, einen günstigeren Preis zu akzeptieren, wenn Sie für das gesamte Jahr im Voraus zahlen können. Je nach Kassenlage kann der Vermieter einen höheren Betrag verlangen, wenn Sie mit mehreren Schecks zahlen wollen.

Mietverhandlungen sind in der Welt der Vermietung üblich. Es gibt viele Möglichkeiten, die Miete zu verhandeln, aber dieser Artikel konzentriert sich auf die beiden häufigsten: Mietverlängerungen und Mietverhandlungen. Eine Mieterneuerung liegt vor, wenn ein Mieter eine Erhöhung seiner monatlichen Miete verlangt, in der Regel nachdem er einen Mietvertrag für eine neue Laufzeit unterzeichnet hat. Bei einer Mietverhandlung bittet ein Mieter um eine Senkung der monatlichen Miete.

Für NL3 ist es von entscheidender Bedeutung, die in ihrem Mietvertrag festgelegte Frist für die Abgabe von Verlängerungsmitteilungen zu kennen. Herr Aengaar rät, sich mindestens zwei bis drei Monate vor Ablauf des Mietvertrags an den Vermieter oder Makler zu wenden, um eine fruchtbare Diskussion zu gewährleisten und Entscheidungen oder Probleme in letzter Minute zu vermeiden.

Ihr Vermieter darf Ihre Miete nicht erhöhen, wenn er Sie nicht mindestens 90 Tage vor einer Preiserhöhung benachrichtigt hat. Der Mietvertrag für Immobilien in Dubai verlängert sich automatisch zum gleichen Mietpreis und zu den gleichen Bedingungen und Umständen wie im Vorjahr, wenn dem Mieter keine elektronische oder schriftliche Mitteilung zugestellt wird.

Wie erneuert man seinen Mietvertrag mit dem Vermieter?

Sowohl für Mieter als auch für Vermieter kann eine Mietvertragsverlängerung in Dubai eine schreckliche Zeit sein. Um zu verhindern, dass andere Mieter oder potenzielle Käufer überhaupt eine Chance haben, die Immobilie zu besichtigen, warten Vermieter und Makler in der Regel bis zum letzten Tag, um die Verlängerungsmitteilungen zu verschicken, was zu Verwirrung führt.

Dies sind die Schritte, die Sie unternehmen können, um Probleme mit Ihren Mietern und den Bedingungen Ihres Mietvertrags zu vermeiden.

– Eine dreimonatige Kündigungsfrist ist erforderlich, bevor ein Vertrag ausläuft; wird eine Verlängerung nicht vereinbart, müssen beide Parteien der anderen Seite eine Frist von 90 Tagen setzen. Die genaue Kündigungsfrist hängt jedoch von der Länge des Vertrags ab.

– Sie müssen den Mietvertrag innerhalb von drei Monaten nach Unterzeichnung des ersten Vertrags beim Dubai Land Department registrieren lassen, um eine Mehrfachvermietung der Wohnung zu verhindern. Gemäß den Bestimmungen von Dubai zur Verlängerung von Mietverträgen muss der Vermieter ein vom Land Department ausgegebenes Antragsformular einreichen oder den Mietvertrag online registrieren.

– Jedes Mietobjekt in Dubai hat einen eigenen Mietzahlungsplan. Die Mieter sind jedoch verpflichtet, die Miete vor Ablauf der Mietzeit gemäß den Bestimmungen über die Verlängerung von Mietverträgen in Dubai zu zahlen.

Während die monatlichen Mietzahlungen pünktlich erfolgen müssen, um zu verhindern, dass Ihre Mieter die Miete versäumen, muss die vollständige Zahlung der Miete innerhalb von 20 Tagen nach Ablauf des Mietvertrags erfolgen.

Fazit

Mietgesetze und -vorschriften sind für Vermieter, Mieter und Immobilienagenturen in Dubai sehr wichtig. Angesichts der jüngsten Verbesserungen auf dem Markt bietet eine Investition in Immobilien in Dubai zahlreiche Vorteile. Halten Sie sich an die Richtlinien für die Verlängerung von Mietverträgen in Dubai, wenn Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Investition ziehen wollen. Mieter müssen zwar keine lokalen Steuern zahlen, aber Vermieter müssen sich dennoch an die Gesetze halten.

Immobilien in Dubai

Alle wichtige Informationen zu Dubai

Immobilien-Welt.ae – das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

Kontakt

Immobilien-welt.ae

T Klingler

Marina Gate 0

00000 Dubai

971522776604

info@immobilien-welt.ae

http://www.immobilien-welt.ae

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.