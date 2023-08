Miles & More erneuert Partnerschaft mit Loyalty Partner Solutions

Frankfurt/München, 3. August 2023 – Europas größtes Vielfliegerprogramm Miles & More hat seine langjährige Partnerschaft mit der Loyalty Partner Solutions GmbH (LPS) vertraglich erneuert. In einer engen und agilen Zusammenarbeit legen die beiden Unternehmen den Fokus verstärkt auf die Zukunftssicherheit des Programms sowie auf innovative Loyalty-Lösungen. „Wie bei Miles & More stehen bei der LPS Loyalität und Vertrauen im Mittelpunkt des Handelns. Daher freuen wir uns darüber, die Zusammenarbeit fortzuführen und unsere Teilnehmer mit spannenden Innovationen und Produkten zu begeistern“, so Dominik Sommer, CIO von Miles & More.

„Die Verlängerung unserer Partnerschaft freut uns sehr, denn sie ist ein Zeichen des Vertrauens in unsere Loyalty-Expertise, unser Technologie-Know-how, in unsere Teams und auch unsere Arbeitsweise“, so Christian Gerlich, CEO von LPS. „Gemeinsam mit Miles & More möchten wir das Programm auf die nächste Stufe bringen, den Teilnehmenden und Partnern modernste Services bieten und durch Innovationen die Zukunft der Airline Branche mitgestalten“.

Über Miles & More

Miles & More ist Europas führendes Loyalitätsprogramm für mobile Menschen. 30 Jahre Erfahrung und die Zusammenarbeit mit weltweit rund 200 Partnerunternehmen machen die Miles & More GmbH, Betreiber des Programms mit Sitz in Frankfurt am Main, zu einem Experten für erfolgreiche Kundenansprache und -bindung. Insbesondere in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz profitieren die Partner des Programms vom Zugang zu einer anspruchsvollen Zielgruppe. Das Unternehmen ist 1993 in Deutschland mit sieben Programmpartnern an den Start gegangen und seit September 2014 als 100-prozentige Tochter der Deutschen Lufthansa AG eine eigenständige Gesellschaft. Geschäftsführer sind Gerad Schlögl und Johann-Philipp Bruns. Das Unternehmen hat sich zu einer starken Marke in einer Vielzahl an Bereichen entwickelt – ob im Prämiengeschäft und Programmbetrieb, im Status Management oder den Angeboten und Services im Sales & Retail sowie im Finanz-Bereich.

Über Loyalty Partner Solutions

Als Pionier und Technologieführer entwickelt und betreibt das Unternehmen seit 15 Jahren die Technologie hinter weltweit führenden Loyalty Programmen. Von der Entwicklung bis zur Implementierung der Software in die IT-Landschaft des Kunden oder auch als Generalunternehmer für alle Business- und Operations-Services bietet LPS alles aus einer Hand. Das Loyalty Innovations Team beobachtet kontinuierlich die Markttrends und identifiziert deren Chancen für die CRM- und Loyalty-Branche. Mit dem GREEN LOYALTY Ansatz unterstützt LPS Unternehmen, Airlines und die Reisebranche in der Umsetzung einer nachhaltigen Customer Journey. LPS gehört zur American Express Gruppe und ist von München aus tätig, zu den Kunden zählen unter anderem Miles & More, PAYBACK, Deutsche Bahn AG, United Airlines und China Southern Airlines.

