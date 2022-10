„Mindful Eating“ für einen ausgewogenen Lebensstil

Zum World Mental Health Day am 10. Oktober: Mentale Gesundheit durch ein bewusstes Essverhalten

Darmstadt/Los Angeles – 06. Oktober 2022 – Mindful Eating ist ein Trend, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. In letzter Zeit sind für viele die psychischen Belastungen im Alltag extrem geworden. Stress, Sorgen, Isolation und Langeweile können die mentale Gesundheit negativ beeinflussen. Essen fungiert oft eher als Mittel für Trost, Entspannung und schnelle Bedürfnisbefriedigung statt als „Treibstoff“ für Körper und Geist. Nährstoffarme, aber kalorienreiche Lebensmittel und ungesunde Snacks sind unkompliziert, lecker und können kurzfristig von einem schlechten Tag ablenken, doch die Folgen von unkontrolliertem Snacking sind bedenklich: In hohen Mengen führt unbedachtes Essen zu Müdigkeit, Trägheit und gesundheitsschädlichen Folgen. Genau hier setzt das Mindful-Eating-Konzept an.

Anlässlich des World Mental Health Day am 10. Oktober zeigt Herbalife Nutrition fünf Möglichkeiten, um das Bewusstsein für das, was man tagtäglich zu sich nimmt, wieder zu schärfen. Denn für eine ausgewogene Ernährung benötigt man vor allem eins: Achtsamkeit.

1. Tagebuch führen

Fortschritte schriftlich festzuhalten ist nicht nur für körperliches Training sinnvoll. Ein Ernährungstagebuch mag oft ernüchternd und mühsam sein, macht Verbesserungsmöglichkeiten und Fortschritte im eigenen Essverhalten aber insgesamt besser sichtbar und konkrete Veränderungen dadurch einfacher nachvollziehbar.

2. Reflektieren & Pausieren

Der Gang zum Kühlschrank erfolgt nicht immer nur aus Hunger: Langeweile, Wut oder Müdigkeit sind sehr häufig Auslöser für unbedachtes Essen. Ein kurzes Innehalten vor dem Essen und die Frage „Warum esse ich jetzt?“ helfen, diesen Auslösern entgegenzuwirken und das eigene Essverhalten in solchen Momenten zu reflektieren.

3. Konzentration auf das Wesentliche

Mahlzeiten bedeuten mittlerweile oft auch Multitasking. Beim Essen schnell eine E-Mail beantworten oder im Internet surfen – diese Kombinationen sind in unserer schnelllebigen Welt keine Seltenheit. Wer sich genügend Zeit zum Essen nimmt und ausschließlich darauf konzentriert, kann sich nicht nur besser bewusst machen, was und wie viel gegessen wird, sondern das Essen auch deutlich mehr genießen.

4. Sinne aktivieren

Gerüche, Geschmack, Farben und Beschaffenheit der Lebensmittel genau zu registrieren hilft, die Aufmerksamkeit nur auf das Essen zu richten. Wer sich nur auf seine Mahlzeit konzentriert, wird jeden Bissen mehr zu schätzen wissen und zudem mit weniger zufrieden sein. Essen mit allen Sinnen steigert den Genuss.

5. Sättigung verstehen

Nach dem Essen den Knopf seiner Hose öffnen zu müssen, bedeutet: Man hat sich übergessen. Viele Menschen haben die Gewohnheit zu essen, bis sie satt sind. Doch eigentlich sollte man nur so viel essen, bis man nicht mehr hungrig ist. Mahlzeiten langsam und achtsam zu verzehren kann dabei helfen, das eigene Sättigungsgefühl besser zu verstehen.

Ganzheitlicher Support auf dem Weg zu einem ausgewogenen Lebensstil

Mentale Gesundheit wird vom eigenen Körpergefühl und so auch vom eigenen Essverhalten beeinflusst. Im Alltag kann es schwierig sein, sich die Zeit für achtsame Ernährung zu nehmen. Wer es schafft, das Konsumtempo zu drosseln und sich ganz bewusst mit den eigenen Bedürfnissen und Verhaltensweisen auseinanderzusetzen, wird schnell auch eine Verbesserung seiner allgemeinen mentalen Gesundheit bemerken.

Unterstützung bei einer ausgewogenen Ernährung gibt es durch Herbalife Nutrition und die selbständigen Herbalife Nutrition Berater. Egal ob mit den richtigen Produkten, einer motivierenden Community oder individuellen Fitness- und Ernährungstipps – Herbalife Nutrition macht den Unterschied und bietet ganzheitlichen Support auf dem Weg zu einem ausgewogenen Lifestyle. Neben den Produkten sorgen vor allem die leidenschaftlichen Herbalife Nutrition Berater dafür, dass Kundinnen und Kunden ihre individuellen Ernährungsziele erreichen. Die weltweite Herbalife Nutrition Community sorgt zusätzlich für die richtige Motivation – denn gemeinsam lassen sich Ziele besser erreichen.

Passendes Bildmaterial finden Sie unter folgendem Transferlink: https://transfer.serviceplan.com/index.php/s/M6A7omFAJKJ6S7c (Passwort: HerbalifeNutrition!)

Über Herbalife Nutrition

Herbalife Nutrition ist ein globales Unternehmen im Bereich Ernährung. Das Unternehmen erfüllt seinen Auftrag für Ernährung – mit herausragenden Ernährungsprodukten und -programmen das Leben von Menschen positiv zu beeinflussen – schon seit 1980. Gemeinsam mit unseren selbständigen Herbalife Nutrition Beratern haben wir uns dazu verschrieben, Lösungen zu finden für die weltweiten Probleme durch ungesunde Ernährung, Übergewicht, explodierende Kosten im Gesundheitswesen und für den Anstieg der selbständigen Unternehmer in allen Altersgruppen. Herbalife Nutrition bietet qualitativ hochwertige, wissenschaftlich gestützte Produkte, die zumeist in unseren unternehmenseigenen Anlagen hergestellt werden, individuelles Coaching mit einem selbständigen Berater von Herbalife Nutrition und eine Gemeinschaft mit einem unterstützenden Ansatz, der unsere Kunden dazu ermutigt, einen gesünderen, aktiveren Lebensstil zu führen.

Herbalife Nutritions gezielte Produkte für Ernährung, Gewichtskontrolle, Vitalität und Fitness sowie Körperpflege sind in über 90 Ländern ausschließlich für und über selbständige Berater erhältlich. Angehenden Entrepreneuren bieten wir darüber hinaus eine Geschäftsmöglichkeit, mit der sie persönlich zum selbständigen Herbalife Nutrition Berater werden können.

Das Unternehmen Herbalife Nutrition nimmt seine soziale Verantwortung wahr und unterstützt die Herbalife Nutrition Foundation (HNF) und deren Casa Herbalife Programme, um so dazu beizutragen, bedürftigen Kindern eine gute Ernährung zu bieten. Außerdem sind wir stolz darauf, weltweit über 170 Sportler, Teams und Events auf Weltklasseniveau zu sponsern.

Herbalife Nutrition hat weltweit etwa 10.000 Mitarbeiter und seine Aktien werden an der New York Stock Exchange (NYSE: HLF) gehandelt. Im Jahr 2021 beliefen sich die Umsatzerlöse auf ca. 5,8 Milliarden US-Dollar. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie herbalife.de oder die Kanäle auf Instagram und Facebook.

Herbalife Nutrition ermutigt zudem Investoren, regelmäßig unsere Investor Relations-Webseite auf ir.herbalife.com zu besuchen. Hier finden Sie regelmäßig aktualisierte Informationen über unsere Finanzen und weitere Angaben.

Firmenkontakt

Herbalife International Deutschland GmbH

Laura Brog

Gräfenhäuser Straße 85

64293 Darmstadt

+49 6151 8605-0

herbalife-presse@house-of-communication.com

https://www.herbalife.de/

Pressekontakt

Serviceplan Public Relations & Content GmbH & Co. KG

Benjamin Majeron

Friedenstraße 24

81671 München

089 2050 4193

herbalife-presse@house-of-communication.com

http://www.serviceplan-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.