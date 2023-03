Minol-ZENNER und Smart City System digitalisieren Parkplätze für die Wohnungswirtschaft

In Kooperation mit der Smart City System Parking Solutions GmbH erweitert die Minol-ZENNER-Gruppe ihr Digitalisierungsportfolio um eine neue Smart Parking-Lösung. Laut Verkehrsexperten wird rund 30 Prozent des Verkehrsaufkommens und der damit verbundenen CO2-Emissionen in Innenstädten durch die Suche nach dem passenden Parkplatz verursacht.

Leinfelden-Echterdingen/ Fürth, März 2023. Die Kooperation zwischen der Minol-ZENNER-Gruppe und Smart City System Parking Solutions GmbH besteht bereits seit Oktober 2022. Im Mittelpunkt steht die Umsetzung einer Smart Parking-Lösung, welche eine optimale Auslastung von Stellflächen garantiert und eine ineffiziente Parkplatzsuche spürbar reduziert. „Vor allem für die Wohnungswirtschaft bietet das Smart Parking innovative, spannende und nachhaltige Anwendungsfälle,“ erklärt Eberhard Wendel, Produktmanager bei der Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG. Das Konzept gliedert sich somit perfekt in das Digitalisierungsportfolio der Minol-ZENNER-Gruppe ein. Die Unternehmensgruppe vertritt in der Zusammenarbeit ihre Rolle als Spezialist für die Digitalisierung. Minol hat als „Digitalisierungslotse für die Wohnungswirtschaft“ bereits in mehreren zehntausend Liegenschaften digitale Lösungen im Einsatz und ließ diese Erfahrungen mit einfließen.

Digitaler Zwilling der Stellflächen sorgt für datenbasierte Entscheidungen

Im Rahmen der Zusammenarbeit liefert Smart City System die entsprechenden Parkplatz-Sensoren sowie die Technologie zur Datenerfassung und -verarbeitung. „Durch den modularen Aufbau können die Sensoren von Smart City System schnell installiert und jederzeit gewartet werden. Zudem bieten wir einen Full-Service an, der die Installation und Wartung der Sensoren sowie eine eigens betriebene Plattform zur Visualisierung und Datenbereitstellung beinhaltet“, erklärt Stefan Eckart, Geschäftsführer der Smart City System Parking Solutions GmbH. Auf dieser Plattform, dem Smart City System Dashboard, wird ein digitaler Zwilling des Parkplatzes erstellt, mit dem verfügbare und belegte Stellflächen in Echtzeit eingesehen sowie verwaltet werden können. Die Erfassung der Daten erfolgt über den Sensor, der diese über das Mobilfunknetz gebündelt an die Plattform schickt. Smart City System bietet seine Lösung auf Basis von LoRa oder NarrowBand-IoT (NB-IoT) an. Das Sensorsystem kann sowohl im Freien als auch in Parkhäusern oder Tiefgaragen zuverlässig eingesetzt werden. Neben der Dashboard-Ansicht können mittels Apps von Smart City System auch weitere Anwendungsfälle, wie ein speziell auf Städte oder Unternehmen angepasstes digitales Parkleitsystem (CityPilot App und OfficePilot App) sowie eine umfangreiche Parkraumkontrolle (TicketPilot App) realisiert werden. Für Nutzer sind die Apps kostenlos.

Buchen und Reservieren von Parkplätzen in Wohngebieten

Die Einsatzgebiete des Smart Parking erstrecken sich von öffentlichen und privaten Parkflächen über Parkhäuser bis hin zu E-Ladesäulen. Dabei garantiert das System eine effiziente Auslastung und Überwachung aller Parkplätze und ungenutzte Stellflächen können so lange flexibel von anderen Verkehrsteilnehmern genutzt werden, bis etwa Anwohner nach der Arbeit wieder zu Hause ankommen. Auf Basis der ermittelten Auslastung sind dank der Parkplatzüberwachung somit neue Vermietungs- und Sharing-Möglichkeiten von Stellflächen realisierbar. „In Wohngebieten kann Smart Parking beispielsweise für das Buchen und Reservieren von einzelnen Stellplätzen genutzt werden“, erklärt Eberhard Wendel. „Mieter sehen über die Plattform von Smart City System, welche Plätze noch verfügbar sind und können diese direkt für einen festlegten Zeitraum für sich buchen.“

Die Einsatzmöglichkeiten von Smart Parking-Lösungen sind insgesamt vielseitig. Auch im Bereich Sicherheit sind sie einsetzbar, um Rettungswege, wie zum Beispiel Feuerwehrzufahrten, zu überwachen.

Über Minol

Minol ist ein weltweit führender Dienstleister für die Immobilienwirtschaft. Hauptsitz ist Leinfelden-Echterdingen, 20 Niederlassungen sichern die Präsenz in ganz Deutschland. Rund um die Abrechnung der Energiekosten bietet Minol eine Reihe von Services, um die Betriebskosten zu minimieren und Immobilien rechtssicher zu verwalten – darunter die Legionellenprüfung des Trinkwassers und ein Service rund um Rauchwarnmelder. Das Unternehmen unterstützt die Immobilienwirtschaft bei der Digitalisierung ihrer Prozesse und bei der Umsetzung von Zukunftsszenarien wie Smart Home, Smart Care, Smart City und E-Mobility. Es gehört zur Minol-ZENNER-Gruppe, die weltweit mehr als 4.100 Mitarbeiter beschäftigt und in mehr als 100 Ländern mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern vor Ort ist. Mehr Informationen unter www.minol.de und www.minol.de/minol-zenner-gruppe

