MINT wird Leadagentur der Schmidt + Clemens Group

Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit hat die Agentur MINT die Rolle der Leadagentur für die Schmidt + Clemens Group (S+C) übernommen.

S+C ist weltweit führend in der Herstellung von Rohrsystemen für die petrochemische Industrie und blickt auf eine über 145-jährige Geschichte in der Produktion hochwertiger Edelstahllösungen zurück. Die Zukunft gestaltet S+C aktiv mit, so betreibt das Unternehmen beispielsweise eine der modernsten Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Branche.

Im Bereich Kommunikation wird die Zukunft nun gemeinsam mit MINT, Marketingexperte für B2B-Kunden im Technologie- und Industriebereich, vorangetrieben. Nach einem ersten gemeinsamen Employer-Branding-Projekt im vergangenen Jahr, der Recruiting-Kampagne #deingrosserwurf, markiert dies den Beginn einer intensiveren Zusammenarbeit. „Die Employer-Branding-Kampagne zusammen mit dem VfL Gummersbach hat richtig Spaß gemacht“, sagt Hannah Matthaei, Customer Managerin bei MINT. „Und sie zeigt Schmidt + Clemens nicht nur als coolen Arbeitgeber, sondern auch, dass ein Traditionsunternehmen modern sein und ein internationaler Player starke Wurzeln in der Region haben kann.“

Die Chemie stimmt und die Ernennung von MINT zur Leadagentur unterstreicht das Vertrauen von S+C in die Fähigkeiten der Agentur, die Marke effektiv zu positionieren und zu kommunizieren. Dabei stehen vor allem die Förderung der Wahrnehmung des Unternehmens als attraktiven Arbeitgeber sowie die Stärkung seiner Markenpräsenz im Vordergrund.

Schon jetzt stehen spannende Projekte in den Startlöchern, die sowohl auf die interne Mitarbeiterbindung als auch auf die externe Wahrnehmung von S+C abzielen. Dabei sollen vor allem Authentizität und Kreativität im Vordergrund stehen.

Denn genau dem hat sich die immer neugierige Agentur MINT, ihrerseits ebenfalls bereits mit 40-jähriger B2B-Marketingerfahrung, verschrieben: Die Identität, Kultur und Strategie ihrer Kunden zu einem kreativen Gesamtbild zu verknüpfen und ihre Relevanz im Markt zu steigern.

Kontakt

MINT GmbH

Arnoldstraße 13 e/f

47906 Kempen

+49 (0) 2152 87201 – 0

hello@mint-team.de

https://www.wearemint.de/

Kommunikationsagentur für B2B-Kommunikation im Industrie- und Technologiebereich

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.