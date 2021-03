Mio Dashcams: Wohnmobil und Erinnerungen sichern

Markt Indersdorf, den 2. März 2021 – Campingurlaub boomt und Dashcams sorgen für mehr Sicherheit beim Campingabenteuer. Gleichzeitig speichern sie die Erinnerungen an die Reise. Worauf Camper bei der Anschaffung einer Dashcam achten sollten, erklärt der Dashcam-Hersteller Mio am Beispiel der Kamera MiVue 846.

Ein Autokamera, oder auch Dashcam genannt, ist der perfekte Augenzeuge für unterwegs: Sie filmt das Geschehen auf der Straße und rund um das Fahrzeug. Sollte es zu einem Unfall kommen, lässt sich die Schuldfrage gegenüber der Versicherung oder vor Gericht mithilfe der Aufnahmen leichter klären. Insbesondere bei gemieteten Fahrzeugen kann das sehr hilfreich sein und sorgt für eine zusätzliche Absicherung für den Vermieter.

Gleichzeitig hält die Dashcam alle Momente der Reise fest, um die Erinnerungen an den Camping-Trip jederzeit am PC daheim wieder abzurufen, oder die Aufnahmen gemeinsam mit den Freunden anzusehen und zu teilen.

Für einen ungetrübten Spaß beim Betrachten der Aufnahmen und beweissichere Bilder im Falle eines Unfalls müssen Camper auf folgende Qualitätsmerkmale achten:

Große Fahrzeuge – Großer Blickwinkel

Wohnmobile sind hohe Fahrzeuge und deshalb müssen Dashcams über einen breiten Sichtwinkel verfügen, um auch das Geschehen am Straßenrand, oder Straßenschilder aufzunehmen. Auch eine individuelle Einstellung der Kamera ist wichtig, damit jedes Detail erfasst werden kann. Mio bietet mit seinem Modell MiVue 846 eine Kamera mit einem Blickwinkel von 150°. Außerdem lässt sich der Kamerawinkel über die Halterung auf die gewünschte Neigung einstellen.

Schlechte Lichtverhältnisse – Erstklassiges Objektiv

Auch bei schlechten Lichtverhältnissen sollten Camper keine Abstriche bei der Bildqualität hinnehmen müssen. Für detailreiche Aufnahmen, beispielsweise bei Durchfahren eines Tunnels oder bei Nacht, ist ein hochwertiges Kameraobjektiv von Bedeutung. Mio setzt bei seiner MiVue 846 deshalb auf einen erstklassigen Sony Stravis CMOS-Sensor. Das lichtstarke Objektiv verfügt über eine große Blendenöffnung von f/1.8. In Kombination mit der eigens entwickelten Mio Night-Vision-Pro-Technologie bietet die Kamera gestochen scharfe Bilder zu jeder Tageszeit.

Hohe Geschwindigkeiten – Hohe Datendichte

Fahren Autos mit hohen Geschwindigkeiten, liefern mache Dashcams nur undeutliche Aufnahmen. Eine Aufnahmequalität von 60 Bildern pro Sekunde sorgt für eine hohe Datendichte und erzeugt detailreiches und störungsfreies Videomaterial. Damit lassen sich auch die Nummernschilder schnell vorbeifahrender Fahrzeuge sicher festhalten. Das kann von Bedeutung sein, wenn beispielsweise ein Fahrzeug aus dem Gegenverkehr auf engen Straßen das Wohnmobil touchiert und beschädigt, anschließend aber einfach weiterfährt.

Sicherheit am Urlaubsort – Integrierter Parkmodus

Kurze Pause auf dem Autobahnrastplatz und anschließend ein Schaden am Camper? Unfälle mit dem Wohnmobil kommen auch vor, wenn es gerade nicht fährt. Deshalb ist ein integrierter Parkmodus wichtig. Bei der Mio MiVue 846 startet eine Aufnahme automatisch, sobald der Sensor eine Vibration bemerkt. Für Entspannung sorgt auch die lange Akkulaufzeit von 48 Stunden: Auch über Nacht, oder wenn die Urlauber gerade zu einem Ausflug in der Umgebung unterwegs sind, bleibt das Wohnmobil überwacht.

Reise nachverfolgen – GPS-Tracking

Damit genau nachweisbar ist, wann und wo ein Unfall stattgefunden hat, sollte die Kamera mit einem GPS-Tracking ausgestattet sein. Außerdem lässt sich so auch später genau nachvollziehen, wo das Campingabenteuer einen hingeführt hat. Die MiVue 846 erfasst die Fahrtgeschwindigkeit, den Ort und die Uhrzeit der Aufnahmen, was für eine Beweisführung bei einem Unfall essentiell ist. Über die Auto-Kalibrierung aktualisiert die Kamera auch nach einer längeren Ruhephase automatisch Datum und Uhrzeit.

Bilder teilen und sichern – integriertes Wifi

Aufnahmen besonders abenteuerlicher Strecken sind für den Urlauber wertvolle Erinnerungen – am besten speichert er sie deshalb gleich auf einem zusätzlichen Gerät. Über ein integriertes WLAN ist das besonders einfach. Gleichzeitig lassen sich über diese Funktion Firmware und Sicherheitskameradaten aktualisieren, damit das Gerät immer auf dem neuesten Stand bleibt.

Jedes Land hat eigene Regeln zum Einsatz von Dashcams. In Deutschland beispielsweise darf nicht permanent gefilmt werden, nur anlassbezogene Aufnahmen sind erlaubt. Am besten informieren sich Urlauber über die Bestimmungen in dem jeweiligen Zielland vor Abreise. Infos dazu und zu allen Mio Dashcams finden sich auf der Mio Website.

Mio MiVue 846 – Technische Details

Display: 6,9 cm (2,7″)

Auflösung: Full HD 1920 x 1080 bei 60 Bildern

Bilder pro Sekunde: 60

Sichtwinkel: 150°

Aufzeichnungsformat: MP4 (H.264)

MiTAC Digital Technology Corp. (zuvor MiTAC International Corp.) ist ein führendes Unternehmen in der internationalen IKT-Industrie. Gegründet im Jahre 1982 ist es seit 1990 an der Taiwan Stock Exchange (TSE) notiert. Aufgrund globaler industrieller Trends sowie des Wachstums von Cloud Computing und Mobilgeräten wurde 2013 die MiTAC Holdings Corporation (MHC) durch einen Aktientausch aus der MiTAC Digital Technology Corp. ins Leben gerufen und an der TSE (3706) notiert, um ihre Kernkompetenz zu stärken.

Im Laufe der letzten 30 Jahre hat sich MiTAC zu einer multinationalen Organisation entwickelt, die Dienstleistungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design, Fertigung, Montage sowie Marketing und Lösungen anbietet und mit weltweit über 7.000 Mitarbeitern das gesamte Spektrum der elektronischen Produktionsdienstleistungen (EMS) abdeckt: Joint Development Management and Manufacturing (JDM), Original Design Manufacture (ODM), Original Equipment Manufacture (OEM) und Original Product Manufacture (OPM).

Kontakt

MiTAC Holdings Corp.

Lukasz Tetkowski

Wenhua 2nd Road, Guishan District No. 202

33383 Taoyuan City, Taiwan, R.O.C

886-3-3289000

stock@mic.com.tw

https://www.mio.com/de_de/

Bildquelle: MiTAC Digital Technology Corp.