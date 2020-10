Mit ABSTAND dein Lieblingsplatz – märchenhafter Urlaub im Rotkäppchenland

Hier in Deutschlands märchenhafter Mitte gibt es viel Platz, um die Schönheit der unberührten Natur und die abwechslungsreichen Kulturlandschaften zu genießen. #mitABSTAND ihren #Lieblingsplatz werden die Gäste im Rotkäppchenland mit Sicherheit finden.

Unter dem Slogan #mitAbstand dein #Lieblingsplatz ermutigen die GrimmHeimat NordHessen und das Rotkäppchenland, auch in Zeiten der Ungewissheit durch die pandemiebedingten Reisebeschränkungen, in die märchenhafte Welt der Brüder Grimm einzutauchen. Der Fokus der inhouse-entwickelten Kampagne liegt dabei auf Themen Aktivurlaub, Erlebnis und Entspannung sowie Natur- und Kulturgenuss.

In Zusammenarbeit mit touristischen Partnern der Region entstanden mehrere emotionale Kurzfilme, die bereits über eine Million Aufrufe erzielt haben. Das Video des Rotkäppchenlandes ist dabei eine ganz besondere Einladung mit eindrucksvollen Bildern, die unendliche Weite der unberührten Natur des Knüllgebirges, historische Städte mit wunderschöner Fachwerkarchitektur oder die einmalige Kulturlandschaft zu entdecken.

Das Rotkäppchenland in Deutschlands märchenhafter Mitte bietet viel Platz zur Erholung in einer einzigartigen Naturlandschaft. Bei einer Tour entlang der Deutschen Märchenstraße lohnt sich ein Besuch der Märchenhäuser in Alsfeld und Neukirchen sowie der Märchenfiguren und -brunnen in Schwalmstadt, Alsfeld, Homberg und Neukirchen allemal. Die märchenhafte Welt der Gebrüder Grimm wird ebenso lebendig beim Besuch der Wölfe im Wildpark Knüll, beim Bestaunen der traditionellen Schwälmer Tracht mit dem roten Käppchen oder beim Genuss der regional typischen Ahle Wurscht wie aus Rotkäppchens Korb. Das Rotkäppchenland hat sowohl für Natur- als auch für Kulturliebhaber einiges zu bieten.

Finden Sie #mitAbstand Ihren #Lieblingsplatz im Rotkäppchenland: https://www.rotkaeppchenland.de

– Die GrimmHeimat NordHessen ist eine von 10 hessischen Destinationen

– Zusammenschluss aus den fünf nordhessischen Landkreisen und der Stadt Kassel

– Zentrale Lage mitten in Deutschland

– Jährlich circa 10 Millionen Urlauber und 50 Millionen Tagesgäste; circa eine Million Einwohner

– Überdurchschnittlich wachsende Besucherzahlen

– Schwerpunkt: Natur- und Kulturtourismus

– Millionenschwere Investitionen in Ausbau der touristischen Infrastruktur, in Wander- und Radwege sowie in die Produktentwicklung

– www.grimmheimat.de

Kontakt

Regionalmanagement Nordhessen GmbH

Ute Schulte

Ständeplatz 17

34117 Kassel

+49(0) 561 970 62 18

schulte@regionnordhessen.de

https://www.grimmheimat.de

Bildquelle: GrimmHeimat NordHessen