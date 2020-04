Mit Apps von Cornelsen zum Lernerfolg

(Mynewsdesk) Berlin, 16.04.2020. Wenn es um die technische Ausstattung geht, ist es oftmals der kleinste gemeinsame Nenner: Das Smartphone. Fast jeder hat eins und dank zahlreicher Apps kann man den Funktionsumfang nach Belieben erweitern. Gerade jetzt, in Zeiten geschlossener Schulen und „Lernen von zu Hause“, bieten die Apps von Cornelsen für alle Schülerinnen und Schüler viele Möglichkeiten, um auch vom heimischen Schreibtisch aus zum Lernerfolg zu kommen.

Alle Apps sind in den gängigen Stores vorhanden und bieten wertvolle Hilfen für den Schulalltag zu Hause. Die meisten Apps sind kostenfrei oder für wenige Euros erhältlich. Hier sind alle aktuell verfügbaren Apps aufgelistet:

Buchtaucher-App für die Grundschule

Bei dieser App ist der Name Programm: Einfach die Buchseite scannen und zusätzliche Inhalte entdecken. Kinderleicht zu bedienen und derzeit bereits verfügbar für die Lehrwerke Tinto und Jo-Jo.

Grundschultrainer-App für Grundlagenwissen

Egal ob Deutsch, Englisch oder Mathematik: Mit der Grundschultrainer-App macht der Aufbau von Grundlagenwissen Spaß – dank interaktiver Übungen und direktem Feedback.

Buchblicker-App für Zusatzmaterial – auch offline

Mit der Buchblicker-App stehen allen Schülerinnen und Schülern Zusatzmaterialien zum Schulbuch mit einem Klick zur Verfügung – nach dem Download auch offline. Mit den Audios, Videos und Hilfestellungen der App gelingt die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts überall.

Vokabeltrainer-App für mehr Wortschatz

Mit dieser App ist Vokabellernen passend zu Cornelsen-Lehrwerken möglich. Integrierte Audios, abwechslungsreiche Aufgaben und mehrere Übungsmodi bieten für jeden Wissensstand das Richtige.

MatheTrainer-App fürs Üben zwischendurch

Das Einmaleins, Prozentrechnung oder binomische Formeln – mit der MatheTrainer-App kann man in bequemen Häppchen die wichtigsten Themengebiete der Mathematik für die Klassen 5 bis 10 üben.

Formelsammlung-App von Duden

Hier ist wirklich alles drin: Wer diese App hat, hat die gängigen Formeln und Werte für die Bereiche Mathematik, Physik, Astronomie, Chemie, Biologie und Informatik zur Hand – inklusive hilfreicher Suchfunktion und Anwendungsbeispielen.

ChatClass fürs Englischlernen im Messenger-Stil

Da Schülerinnen und Schüler heutzutage besonders gerne über Messenger und mit Sprachnachrichten kommunizieren, hat Cornelsen eine innovative Lösung entwickelt, um auf diesem Weg authentisches und differenzierendes Sprechtraining zu ermöglichen. Jetzt schon erprobbar, erhältlich ab Sommer 2020.

Hausaufgaben-App für mehr Überblick

Gerade wenn man nur noch vom heimischen Schreibtisch aus arbeiten kann, ist Ordnung und Struktur wichtig. Allen Schülerinnen und Schülern hilft dabei die Hausaufgaben-App von Cornelsen. Den Stundenplan verwalten, Aufgaben organisieren und sich zusätzlich daran erinnern lassen ist alles mit einer App möglich.

Lehrerkräfte-App für umfangreichen Service

Vom direkten Kontakt zu Cornelsen bis hin zur Buchung eines Webinars: Mit der Lehrer-App von Cornelsen haben alle Lehrerinnen und Lehrer in einer App gesammelt direkten Zugriff auf alles, was ihren Lehreralltag erleichtert.

Scook-App für den vollen E-Book-Zugriff

Mit der Scook-App haben alle Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler Ihre Cornelsen Lehrwerke digital bei sich: online oder offline, leichter und schneller als jedes gedruckte Buch.

PagePlayer-App für mehr Zusatzinhalte

Auch im Bereich der beruflichen und der Erwachsenenbildung hat Cornelsen eine App-Lösung parat, die Zusatzinhalte passend zum Lehrwerk zur Verfügung stellt. Wenn die PagePlayer-App einmal installiert und heruntergeladen ist, ist der Rest ganz einfach: Mit einem Klick kann die aktuelle Buchseite gescannt werden und sofort stehen die passenden multimedialen Ergänzungen und interaktiven Aufgaben bereit.

Tabellenbücher als App

Die technischen Tabellenbücher von Cornelsen sind in der Ausbildung für Metall- und Elektrotechnikberufe unverzichtbar. Zusätzlich stehen dieselben Inhalte auch in einer App zum Buch zu Verfügung – ergänzt um anschauliche Animationen, Praxisvideos und interaktive Rechner.

Zusätzlich für Android-Nutzer: VR-App zum Klimawandel

Mit dieser kostenlosen Cardboard-App lässt sich das Thema „Klimawandel“ auf innovative Weise im Unterricht vermitteln. Die Schülerinnen und Schüler können die Veränderungen des Klimas so sehr unmittelbar nachvollziehen und Zusammenhänge verstehen.

cornelsen.de/apps

cornelsen.de/chatclass

