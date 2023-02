Mit BAM! Slusheis Sirup zaubern Sie die perfekte Erfrischung!

BAM! Slush – erfrischend, fruchtig, einfach lecker!

Sie suchen einen zuverlässigen Partner um Ihre Kunden mit erfrischenden Eisgetränken zu begeistern? Dann sind Sie BAM! Slush genau richtig!

Besuchen Sie uns auf www.bamslush.de und entdecken Sie die große Auswahl an AZO-freien Slusheis Sirupen, hergestellt aus natürlichen Farbstoffen. Ob fruchtig süß oder säuerlich – bei BAM! Slush finden Sie garantiert den passenden Sirup für jeden Geschmack. Kreieren Sie Slushies in leuchtenden Farben oder überraschen Sie Ihre Kunden mit Frozen Cocktails.

Mit dem BAM! Milchshake Sirup zaubern Sie im Handumdrehen einen saisonunabhängigen Klassiker. Im Sommer, im Winter, ob Groß oder Klein – leckere Milchshakes sind Kundenmagneten.

Ob Sirupe oder die BAM! Slusheismaschine – mit BAM! haben Sie den perfekten Begleiter auf dem Weg zu einem erfolgreichen Geschäft mit Frozen Drinks.

Bam! Slush Sirupe für Slusheis und Milchshakes

Sie wollen Ihren Kunden das leckerste Slusheis bieten?

Mit den BAM! Slusheis Sirupen können Sie Slushies in abwechslungsreichen Geschmacksvariationen zaubern.

Und das Beste daran: Unsere Bam! Slush Sirupe sind AZO-frei. Für einen vollkommen bedenkenlosen Genuss setzen wir auf die Herstellung frei von chemisch-synthetisch produzierten Lebensmittelfarbstoffen.

Egal ob als erfrischende Abkühlung an einem heißen Sommertag oder als Frozen Cocktail am Abend, mit den BAM! Sirupen kommt das Extra an Geschmack in den Becher! Mit ihren einzigartigen Aromen und leuchtenden Farben sind sie ein wahrer Genuss für alle Sinne.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und zaubern Sie die leckersten Frozen Drinks – BAM! Slush Sirupe sind ein Must-Have in jedem Eisbereiter!

BAM! Slusheismaschinen

Für die perfekten Frozen Drinks finden Sie bei BAM! Slush verschiedene Modelle von Slusheismaschinen in modernem Design.

Abgestimmt auf die Anforderungen Ihres Eisgeschäfts können Sie bei uns zwischen verschiedenen Modellen wählen.BAM! Slusheismaschinen eignen sich ideal für den Verkauf von Slusheis, Milchshakes, Granita, Sorbets und Frozen Cocktails.

BAM! Slush steht für extrem robuste, und sehr wartungsarme Eismaschinen, die darüber hinaus einfach zu bedienen sind. Dank „Q.F. Fast Freezer Technology“ ist ihr Produkt innerhalb von 40 Minuten verkaufsbereit.

Ob Sirupe oder unsere Slusheismaschinen – mit BAM! haben Sie den perfekten Begleiter auf dem Weg zu einem erfolgreichen Geschäft mit Frozen Drinks.

Zubehöre für den Verkauf von Slusheis und Milchshakes

Bei BAM! Slush finden Sie das richtige Zubehör rund um den Verkauf der farbenfrohen Eisgetränke und Shakes! Aus den nachhaltigen Trinkbechern aus Pappe oder Mater-Bi, Clear Cups aus rPET mit Löffelhalmen und Trinkhalmen aus Papier schmecken die farbenfrohen Slushies und eisigen Milchshakes gleich noch besser, denn Ihre Kunden genießen umweltbewusst.

Der BAM! Slush – Service

BAM! Slush ist Ihr zuverlässiger und kompetenter Partner in rund um das Thema Slusheis!

Gerne beraten wir Sie in allen Fragen und Belangen zu Slusheis und Milchshake Sirupen, unseren Slusheismaschinen und der BAM! Slush Station.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch bei der Auswahl der richtigen Finanzierung zur Seite.

Auf Wunsch warten wir Ihre Slusheismaschine und sind Ansprechpartner bei Reparaturen und Ersatzteilbeschaffung.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter www.bamslush.de oder telefonisch.

Für weitere Eisrohstoffe, Zubehöre und Eistechnik besuchen Sie unsere Partner auf www.lustaufeis24.de, www.lustaufeis,de und www.eismaschine.de

Onlineshop für Eisrohstoffe Eismaschinen und Eistechnik vom Großhändler für Eiscafés Eisdielen Konditoreien Gastronomie

Kontakt

Lust auf Eis GmbH

Thomas Kinne

Hospitalstr. 138

99706 Sondershausen

03632 66 63 27

info@lustaufeis.de

https://www.lustaufeis.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.