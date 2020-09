Mit begeisternden Vortragsrednern den Geist von Olympia in Ihr Unternehmen bringen

Wenn Sie einen begeisternden Vortragsredner aus dem Sport für Ihr Unternehmen suchen, werden Sie mit den SPORT SPEAKERN bei 5 Sterne Redner fündig und bringen den motivierenden Geist von Olympia in Ihr Unternehmen. Den Rednern zum Thema Sport gelingt es Ihre Mitarbeiter und Teams nachhaltig zu motivieren und Ihre Teams zu gemeinsamen Höchstleistungen zu bringen. Außerdem begeistern die erfolgreichen Sportler mit weiteren gefragten Themen wie interkulturelle Erfahrungen, Stressmanagement, Teambuilding und Change.

Einer der begeisternden SPORT SPEAKER ist Skispringer Sven Hannawald: Er gibt wertvolle Tipps zu Stress- und Burnout Prävention im Beruf und Alltag. Aus eignen Erfahrungen mit Burnout und Stress, spricht der Spitzensportler als einer der wenigen offen über dieses immer noch tabuisierte Thema. Denn seine eigene Karriere im Spitzensport war ein Balanceakt zwischen menschlicher Belastbarkeit und Perfektion. In seinen Business-Talks verpackt Sven Hannawald die Themen Burnout-Prävention, Motivation, Work-Life-Balance und Change auf spannende und nahbare Art und Weise.

Ebenfalls neu als 5 Sterne Redner unterwegs ist der erfolgreichste Bobpilot der Welt: André Lange. Zu einer Sportlegende wurde er in seiner aktiven Karriere mit 4 Olympia-Goldmedaillen und je 8 Welt- und Europameistertiteln. Aktuell bereitet André Lange das chinesische Bob-Team auf Olympia 2022 vor. Seine Erfahrungen bricht der Thüringer spannend und begeisternd auf die Businessebene herunter und zeigt, wie Sie Ihre (interkulturellen) Teams anschieben, motivieren, lenken und ins Ziel führen. Teamwork und Einzelziele werden im Bobsport anschaulich verdeutlicht.

Ein weiterer begeisternder SPORT SPEAKER, der Teil der 5 Sterne Referentenagentur ist, ist Florian Mennigen. Er ist Olympiasieger und 3-facher Weltmeister im Rudern und hat ein unglaublich erfolgreiches Comeback in seiner aktiven Sportkarriere gemeistert. So etwas hat es bislang im Rudersport nicht gegeben. Durch den Wettbewerb im Sport hat Florian Mennigen wertvolle Perspektiven und Erkenntnisse zu Dynamiken und Techniken in der Teamentwicklung gegeben. Dieses Wissen gibt er in seinen Vorträgen an Unternehmen und Teams weiter. Außerdem berät er zu Veränderungsprozessen in Teams, ist psychologischer Psychotherapeut und Corporate Health Botschafter.

Dem nächsten SPORT SPEAKER ist es gelungen, den Tischtennis Sport aus dem Winterschlaf zu befreien. Jörg Roßkopf zählt zu den weltbesten Tischtennisspielern, holte 1989 den Weltmeistertitel nach Deutschland und coacht heute als Tischtennis-Bundestrainer die Deutsche Mannschaft mit den ehemaligen Nummer 1 der Weltrangliste. Jörg Roßkopf schlägt gekonnt die Brücke zwischen Einzel- und Teamleistungen im Sport und der freien Wirtschaft. Außerdem lässt er das Publikum an seinen interkulturellen Erfahrungen teilhaben und zieht spannende Vergleiche zwischen China und Deutschland. Auf Wunsch ist auch ein spannendes Showmatch auf der Bühne möglich.

Unsere begeisternden SPORT SPEAKER konnten Ihr Interesse gewinnen? Dann zögern Sie nicht und lassen sich durch die 5 Sterne Referentenagentur kostenlos beraten. Sie erreichen uns unter 09071 770350.

5 Sterne Redner ist eine Redneragentur für Top Speaker aus den Bereichen Comedy, Motivation, Sport und Gesundheit, Teambuilding und Führung sowie Zukunftstrends und Innovation.Zum Portfolio gehören bekannte Sportler wie der U21 Fußball Nationaltrainer Stefan Kuntz, Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und Schiedsrichter Knut Kircher ebenso wie Motivator Hermann Scherer und Extremsportler Norman Bücher. Die Referentenagentur 5 Sterne Redner vermittelt gefragte Redner wie Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky und Gedächtnisweltmeister Dr. Boris Nikolai Konrad und prominente Redner wie Top-Manager Thomas M. Stein und Rechtsanwalt Franz Obst. Darüber hinaus betreut und fördert 5 Sterne Redner auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente. www.5-sterne-redner.de

