Mit CBD Öl kann das Immunsystem gestärkt werden

Was ist CBD-ÖL?

Beim CBD-Öl, mit ganzem Namen Cannabidiol-Öl, handelt es sich um ein nicht psychoaktives, aus dem Faserhanf gewonnenes Öl. Während viele Menschen Cannabis mit einem Rauschmittel in Verbindung bringen, gibt es auch Hanf, der kaum THC enthält oder andere psychoaktive Substanzen. Dieser Hanf wird schon sehr lange als Nutzpflanze kultiviert und aus eben diesem lässt sich das sogenannte Cannabidiol gewinnen, also CBD. Es wirkt nicht berauschend und ist somit vollkommen legal und wird immer bekannter aufgrund seiner positiven Wirkungen. Man kann es rezeptfrei als Nahrungsergänzungsmittel im Internet bestellen und es kann sowohl bei Menschen als auch bei Tieren gegen verschiedene Beschwerden eingesetzt werden. Die Qualität und Wirkung eines bestimmten CBD-Öls lässt sich hierbei durch den prozentualen Inhalt von CBD bemessen.

Wo wird CBD-Öl verwendet?

Die Anwendungsgebiete von CBD-Öl sind sehr vielfältig. So kann CBD-Öl beispielsweise als Schmerzmittel und Entzündungshemmer verwendet werden. Kopfschmerzen oder Migräne können hiermit gut gelindert werden. Während viele Schmerzmittel starke Nebenwirkungen mit sich bringen können, kann hier CBD als gute Alternative zum Absetzen dieser verwendet werden. Jedoch muss berücksichtigt werden, dass CBD nicht die grundlegenden Ursachen beseitigt, sondern eben nur die Schmerzen unterdrückt. Auch bei Gelenkerkrankungen wie zum Beispiel Arthritis kann hiermit versucht werden, Entzündungen und Schmerzen entgegen zu wirken.

Durch die beruhigende Wirkung von CBD kann dieses auch bei Ängsten, Stress und Schlafstörungen helfen. Durch zahlreiche Studien konnte auch eine Wirksamkeit gegen stressbedingte Erkrankungen nachgewiesen werden.

Des weiteren kann durch CBD-Öl das Immunsystem gestärkt werden. Die Carotinoide und das Chlorophyll in diesem tragen zur Zellatmung, Entgiftung und Reinigung der Körperzellen bei. Die Vitamine E, B1 und B12 sind ebenfalls sehr gesund und führen zu einem stärkeren Immunsystem. Auch bei Asthma kann CBD-Öl sehr hilfreich sein, da die anti-entzündliche Wirkung hier gegen die chronischen Entzündungen eingesetzt werden kann.

Aufgrund seiner Appetit hemmenden Wirkung kann das CBD-Öl auch beim Abnehmen als Unterstützung hinzugenommen werden. Hierbei wirkt es quasi gegensätzlich zu dem durch Cannabis vorkommenden Heißhunger. Natürlich reicht dies allein zum Gewichtsverlust nicht, eine gute Ernährung und Sport sind trotzdem unerlässlich.

CBD von NordicOil

Bei NordicOil handelt es sich noch um einen relativ jungen Hersteller von CBD-Öl. Dieser kommt ,wie der Name “nordische Öle” schon sagt, ursprünglich aus Skandinavien. Jedoch gibt es auch einen Standort in Deutschland, aus dem versendet wird, weshalb sich keine Sorgen um eine zu lange Lieferzeit gemacht werden müssen, denn diese liegt bei 1-3 Werktagen. Die von NordicOil verwendeten Hanfpflanzen stammen aus biologischem Anbau und sind aufgrund dessen GMO-frei, also nicht genetisch verändert. Ebenfalls werden keine chemischen Dünger oder Wachstumshormone verwendet.

Das im CBD-Öl von NordicOil enthaltene CBD ist nicht im Labor extrahiert worden, weshalb dieses noch die volle Bandbreite an Cannabinoiden, Terpenen, Adaptogenen usw. enthält. Das CBD-Öl gibt es in drei verschiedenen Konzentration von CBD: 5%, 15% und 20%. Prozentual gesehen ist das 20%-Öl am billigsten, schließlich muss es aufgrund der stärkeren Wirkung in geringeren Mengen und nicht so häufig verwendet werden.

Doch kann man hier nivht nur CBD Öl kaufen, sondern auch in Kapselform. Dies kann gewählt werden, wenn einem der Geschmack des Öls nicht zusagt. Eine sehr schnelle Wirkung kann erwartet werden, wenn man die Kapseln nicht runterschluckt, sondern unter der Zunge behält, da die Mundschleimhaut das Cannabidiol sehr schnell aufnimmt.

Die schnellstmögliche Aufnahme kann man aber durch das Dampfen von E-Zigaretten gefüllt mit den CBD-Liquids erreichen. Eine Rauchnote ist allerdings kaum wahrnehmbar. Ebenfalls können diese Liquids zur Entwöhnung von Cannabis verwendet werden oder eben wenn akute Schmerzen sehr schnell behandelt werden sollen.

CBD von Hempamed

Bei Hempamed handelt es sich um einen der größten Anbieter in Deutschland für CBD-Öl. Die Firma hat den Sitz im Allgäu und wurde von Lars Müller, einem Cannabispatienten, gegründet, um für eine qualitativ hochwertige Versorgung von CBD zu sorgen. Aufgrund dessen hat Hempamed im Vergleich zu anderen Unternehmen dieser Branche auch sehr hohe Sicherheitsstandards.

In EU-Laboren werden die Produkte auf Pestizide, Cannabinoid-Gehalt und THC getestet. Auch in Bezug auf mikrobiologische Reinheit und Schwermetalle wird geprüft. Hempamed stellt Analysezertifikate für jedes seiner Produkte bereit, wodurch dem Käufer ein Einblick in Zusammensetzung und Qualität des Produktes gegeben wird. Da bei keinem der Produkte die maximale THC-Grenze in Deutschland überschritten wird, sind diese alle legal. Das CBD gibt es sowohl in Öl, als auch in Kapsel-Form. Das Öl gibt es mit 4%, 5%, 15% und 20% CBD-Gehalt.

CBD von Hanftasia

Hanftasia ist ein Onlineshop für CBD-Öl aus Österreich. Dieser bietet CBD auch für Tiere an und arbeitet mit großen Landwirten und Herstellern aus der EU und den USA zusammen, weshalb Hanftasia große Mengen anbieten kann.

Hanftasia bietet fünf verschiedene CBD Produkte an. So gibt es CBD-Isolat, also reines, isoliertes CBD, in einer Menge von einem, fünf oder zehn Gramm, CBD für Tiere, wobei ein 5%, 10% und 25% CBD-Öl zur Auswahl steht, ein Vollspektrum Öl, welches aus biologischem Anbau stammt und das volle Spektrum an Stoffe wie Terpenen usw. enthält, ein MCT CBD-Öl ohne jegliche Zusatzstoffe und zu guter letzt noch das klassische Hanf CBD-Öl.

Die Produkte gelten als hochwertig und mit Voranmeldung kann man auch selbst an einer Rundführung in der Produktionstätte von Hanftasia teilnehmen.

Servus! Ich bin Micha, der Einzelkämpfer von Metaller.de. Ich bin nunmehr seit Mitte der 1980er Jahre, also über 30 Jahre, eingefleischter Metaller. Auf Metaller.de werden Artikel und Informationen über Themen veröffentlicht, die vor allem mich selbst interessieren; zudem Beiträge über meine Grillleidenschaft, Wissenswertes über die Superpflanze Hanf und andere Dinge, die ich zum größten Teil auch selbst getestet und ausprobiert habe.

