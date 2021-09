Mit dem goldenen Mindset zum Weltrekord

Businesscoach Anette Haas aus dem Bergischen Land bricht Weltrekord des 7. internationalen Speaker-Slams

München, Hamburg, Wien & New York waren bereits Schauplätze des Internationalen Speaker-Slams, der endlich wieder, trotz Corona im beschaulichen Hundsrück am Wochenende einen weiteren Weltrekord erzielen konnte.

Speaker aus insgesamt 9 Nationen nahmen teil. Für jeden einzelnen Speaker wurden insgesamt 240 Sekunden Redezeit zum Spagat zwischen Angstschweiß & Textsicherheit. Es gab eine Vorqualifikation und die Jury bestand aus namenhaften Juroren, u.a. Josua Laufer von der Expertenagentur Expertenportal, Radioexperte Ines Holtmann & Andrea Peters, die Ghostwriterin Mirjam Saeger, Geschäftsführer des Fernsehsenders Hamburg 1 Jörg Rositzke. Der Slam wurde weltweit gestreamt und hatte über 100.000 Zuschauer.

Anette Haas, Businesscoach und Unternehmerin aus Solingen, begeisterte mit ihrer Rede über das goldenen Mindset für den Erfolg im Business. Ihre Formel lautet: Leidenschaft plus Mindset minus Zweifel führt zum Erfolg!

Das goldene Mindset für den Erfolg beschreibt die vielen Störfelder in unserem Denken, die uns manchmal davon abhalten die richtigen Dinge zu tun.

Angst vor Erfolg kann manchmal die Hürde sein, wirklich erfolgreich zu sein. Dies klingt zunächst paradox ist jedoch häufig auch bei Frauen der Grund warum 70% aller Solopreneure am Anfang Ihrer Selbständigkeit scheitern.

Gründe sind häufig Selbstzweifel an der eigenen Leistung und der Glaube das die anderen auf dem Markt besser sind. Diese mentalen Hürden verführen dann leider zum Aufgeben.

Anette Haas ermutigt zu mehr Glaube an die eigenen Fähigkeiten und zur Eliminierung der Zweifel.

Ein gelungener Appel für die Zuhörer in der Halle und am Livestream.

anettehaas businesscoaching & managementconsulting

Wir bringen Menschen in die Umsetzung Ihrer unternehmerischen Ziele!

Kontakt

Businesscoach & Managementconsultant

Anett Haas

Garnisonstrasse 29

42653 Solingen

01736850096

dialog@anettehaas.de

http://anettehaas.de

Bildquelle: @Dominik Pfau