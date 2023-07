Mit dem Oldtimer-Zug in das Lilaland der Lüneburger Heide

Bispinger Heide Express: Genießen Sie eine Reise in die Bahnromantik vergangener Jahrzehnte

Der historische Heide-Express lädt auch in diesem Jahr wieder zu einer unvergesslichen Reise ein, bei der Sie die charmante Bahnromantik der 50er Jahre erleben können. Steigen Sie ein und lassen Sie sich von der gemütlichen Atmosphäre des Oldtimerzugs des Heide-Expresses verzaubern. Vom 19. Juli bis 6. September pendelt dieser legendäre historische Zug jeden Mittwoch zwischen der Giebelstadt Lüneburg, Bispingen und Soltau mit Halt in Amelinghausen, Steinbeck und Hützel (und umgekehrt).

Der Bispinger Heide-Express bietet Ihnen die Möglichkeit, aus der Urlaubsregion Lüneburger Heide stilvoll und kurzweilig in die charmante Stadt Lüneburg zu reisen.

In Lüneburg erwarten Sie zahlreiche Möglichkeiten, Ihren Aufenthalt zu gestalten. Verpassen Sie nicht den atemberaubenden Blick über die Stadt und die Region vom Wasserturm aus. Dieser historische Ort bietet Ihnen eine einzigartige Perspektive und ist sowohl zu Fuß als auch per Lift erreichbar. Der Stintmarkt mit seinem alten Kran lädt zum Verweilen ein und erinnert an die reiche Geschichte des Salzhandels. Lassen Sie sich von den prächtigen Bürgerhäusern am Platz „am Sande“ verzaubern, die Ihnen einen Einblick in vergangene Zeiten geben.

Für weitere Informationen steht Ihnen die Bispingen Touristik unter Tel.: 05194 9879690 oder per E-Mail an info@bispingen-touristik.de gerne zur Verfügung.

Besuchen Sie auch unsere Website unter www.bispingen.de für weitere Informationen.

Erleben Sie eine einzigartige Reise in die Bahnromantik vergangener Jahrzehnte mit dem Bispinger Heide-Express und entdecken Sie die Schönheit der Lüneburger Heide auf unvergessliche Weise.

Pressekontakt: Margret Hedder & Dominik Marwede, Bispingen Touristik e.V. info@bispingen-touristik.de

Willkommen im Herzen der Lüneburger Heide. Wir unterstützen Euch gerne im Urlaub, geben Euch Tipps und zeigen Euch unsere Heimat.

Kontakt

Bispingen Touristik

Dominik Marwede

Bahnofstr. 19

29646 Bispingen

051949879690



http://bispingen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.