Mit dem original KRAUSE EisfreiGerüst-System…

…das ganze Jahr optimale Sicherheit.

Das Führen von Lastkraftwagen, Bussen oder Sprintern bringt verschiedene Pflichten mit sich – zum Beispiel das Entfernen von Schmutz auf dem Fahrzeugdach. Ganz gleich ob zur Reinigung, zur Wartung oder für sonstige Tätigkeiten, Arbeiten an Fahrzeugdächern und an den Seiten gestalten sich oft schwierig. KRAUSE, die hessischen Spezialisten für sicheres arbeiten in der Höhe, bieten schon seit Jahren das original KRAUSE EisfreiGerüst-System an. Dieses spezielle Gerüst bietet erhebliche Vorteile beim Zugang zum Fahrzeug und ermöglicht überall komfortables Arbeiten.

Das ganze Jahr erste Wahl für die Reinigung von Fahrzeugen inklusive der Dächer

Mit dem EisfreiGerüst-System lassen sich große Fahrzeuge das gesamte Jahr über mühelos erreichen. Selbst die hohen Dachflächen sind damit sicher erreichbar. Egal ob auf Autohöfen, in Werkstätten oder in Betriebshöfen, das System des Traditionsherstellers ist immer öfter im Einsatz. Das TÜV-geprüfte Gerüst ist, dank Systembauteilen und verschiedenen Plattformgrößen, größenvariabel. Entsprechend kann es für jeden LKW und jedes Nutzfahrzeug flexibel angepasst werden. Der rutschsichere Treppenaufgang aus Stahl-Gitterroststufen ermöglicht dem Nutzer einen schnellen und sicheren Zugang auf die Arbeitsplattform, um die Dachfläche zu reinigen, von Rückständen zu befreien oder Wartungsarbeiten durchzuführen.

Sicherer Einsatz in jeder Geländesituation

Die Steiglösung der Alsfelder Spezialisten findet nicht nur in Herbst und Winter Anwendung, auch in den warmen Monaten bietet es die Möglichkeit, Fahrzeuge optimal zu reinigen oder zu warten. Die Stahlloch-Beläge sowie der dreiteilige Seitenschutz der Steiglösung bieten die Voraussetzung um bei jedem Wetter besonders sicher und komfortabel zu arbeiten. Stufenlos nivellierbare Spindelfüße ermöglichen es, das EisfreiGerüst-System selbst auf unebenen Untergründen standsicher zu verwenden. Das integrierte Schrankenset mit Warntafel verhindert unbefugtes Betreten des Systems. Mit der Stahlplatte als Unterlage für Vertikalrahmen und den Treppenaufgang erreicht man zusätzliche Stabilität. Erweiterungen und Zubehör machen das Original-KRAUSE-Eisfreigerüst zum idealen Arbeitsgerät für jede Anforderung. Beispielsweise kann die untere, zweite Plattform mit dem Geländer-Erweiterungsset als Lauffläche genutzt werden.

Hohe Qualität – Serviceleistungen inbegriffen

Zusätzliche Services, wie die Vor-Ort-Montage und die Sicherheitsprüfung gemäß den Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung, machen das Angebot des Unternehmens komplett. So steht einer sicheren Fahrt nichts mehr im Weg. Auch kundenindividuelle Anfertigungen sind möglich. Die Projektteams von KRAUSE nehmen dabei die ergänzenden Anforderungen auf und entwickeln gemeinsam mit dem Kunden eine, für seine Anwendung, passende Lösung. Weitere Informationen zum Gerüst-System und allen anderen KRAUSE-Produkten erhalten Sie unter: www.krause-systems.de/eisfrei

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 100-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn, Russland und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

