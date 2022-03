Mit der eigenen Gesundheit die Welt retten

Weltrekord und Excellence Award

Die Finalistin des 9. Internationalen Speaker Slams Katharina Töpritz hat das Publikum und die fachkundige Jury aus Autor:innen, Speaker:innen und Unternehmer:innen tief berührt und mit ihrer Präsenz beeindruckt. Ausgezeichnet wurde sie dafür mit dem Excellence Award.

Der von Top-Speaker Hermann Scherer ausgerichtete Internationale Speaker Slam ist ein Redner:innenwettbewerb, in dem sich Speaker:innen in einer Redezeit von nur 4 Minuten aneinander messen. Einen Vortrag so zu kürzen, dass das Wichtigste gesagt und gelichzeitig das Publikum mitgerissen und berührt wird, ist wohl die Königsklasse des professionellen Speakings. Nach New York, Wiesbaden, Hamburg, Wien, Stuttgart, Frankfurt und München, fand der 9. Internationale Speaker Slam am 25.03.2022 in Mastershausen statt. Mit 96 Reden wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Liebe statt Angst, Kooperation statt Konkurrenz, Achtsamkeit statt Ausbeutung, Stärken statt Schwächen und eine Welt, die Gesundheit ganzheitlich – holistisch – versteht, so wünscht sich die Award Gewinnerin Katharina Töpritz die Welt. Um dort hinzukommen empfiehlt die Expertin für holistische Gesundheit, auf den Körper zu hören, sich um die eigene körperliche und mentale Gesundheit sowie um die Beziehungen zu unseren Mitmenschen und der gesamten Mitwelt zu kümmern.

Coachings, Trainings und Seminare sowie Vorträge und Keynotes rund um holistische Gesundheit

