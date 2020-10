Mit der Synaworks Academy die digitale Transformation erfolgreich gestalten

Neue Trainingsangebote für IT-Organisationen

Heidelberg, 20. Oktober 2020 – Die SAP- und Strategieberater der Synaworks GmbH initiieren und begleiten Veränderungsprozesse in Unternehmen und IT-Organisationen. Dafür hat die Heidelberger Beratung im Sommer eine Trainingsacademy gegründet. Mit speziellen Schulungsangeboten entwickeln und trainieren die Experten genau die Kompetenzen, die eine erfolgreiche digitale Transformation ermöglichen.

Die Fähigkeit einer Organisation, sich flexibel anpassen zu können und sich auf Neues einzulassen, ist heute wichtiger denn je. Die Zeitspannen, in denen Produkte, Services oder Geschäftsmodelle am Markt wirken können, sind heute deutlich kleiner als noch vor 20 Jahren. Entsprechend muss sich ein Unternehmen in immer kürzeren Zeitspannen an neue Situationen anpassen können – eine direkte Folge der digitalen Transformation. “Eine Organisation kann sich allerdings nur in dem Maße verändern, wie die Mitarbeiter den Wandel zulassen”, beschreibt Nicolas Crisand, Leiter der Synaworks Academy, woran die digitale Transformation in vielen Unternehmen scheitert. Genau an diesem Punkt setzt die Synaworks Academy an. “Wir helfen Führungskräften und Mitarbeitern, gezielt die Kompetenzen zu entwickeln, die für die digitale Transformation notwendig sind”, erklärt Nicolas Crisand den Zweck der Academy.

Trainingsangebot in drei Kernbereichen

Ihr Trainingsangebot teilt die Synaworks Academy in drei Kernbereiche auf. In jedem dieser Bereiche bereiten individuell anpassbare Trainings die Teilnehmer auf die spezifischen Herausforderungen der digitalen Transformation vor.

In den Transformationstrainings befähigen die Experten der Synaworks Academy die Teilnehmer, die Systematik hinter Veränderungsprozessen zu verstehen und spezifische Kompetenzen zu entwickeln, um mit Veränderungen erfolgreich umgehen zu können. Damit sind die Trainings für alle Mitarbeiter und Organisationen relevant, die vor grundlegenden Veränderungsprozessen stehen.

Mit SAP-Technologie Trainings für das Application Lifecycle Management (ALM) liegt der Fokus dieser Module speziell auf IT-Abteilungen. Zielgruppe ist das SAP S/4HANA Projekt Team, die SAP Governance und Compliance Abteilung oder das SAP-Operation Team. In diesen Trainings werden die Potentiale, Einsatzmöglichkeiten und Funktionalitäten der Lösungen SAP Focused Build und SAP Solution Manager vermittelt und trainiert.

Der dritte Bereich fokussiert sich ebenfalls auf die IT-Abteilung: hier werden neue IT-Rollen entwickelt und trainiert. Diese Rollen ermöglichen der IT-Organisation, sich als strategischer Partner des Managements und der Fachbereiche zu positionieren und die Chancen der digitalen Transformation erfolgreich zu nutzen.

SAP ALM Training im November

Am 18. und 19. November veranstaltet Synaworks eine Online-Schulung. In zwei aufeinander aufbauenden Sessions erfahren Teilnehmer, welche Potentiale SAP Focused Build im Projektkontext liefern kann. Die Teilnehmer lernen den integrierten Requirement-to-Deploy Prozess, den Funktionsumfang und die praktischen Erweiterungen zu den Standard-Funktionalitäten des SAP Solution Manager kennen. Mit praxisnahen Beispielen aus zahlreichen Projekten bieten die Trainer der Synaworks Academy wertvolle Einblicke, wie mit einer agilen Projektmethodik eine SAP S/4HANA Transformation erfolgreich gestaltet werden kann.

Kurzprofil Synaworks

Synaworks ist eine Unternehmensberatung mit Fokus auf die IT-Organisation. Wir greifen auf langjährige Erfahrung als SAP- und Strategieberater zurück und verbinden dieses Wissen mit der Kompetenz, Veränderungen zu initiieren und zu begleiten.

Wir beraten und begleiten Organisationen auf strategischer, methodischer und technologischer Ebene. Indem wir unsere Kompetenzen aus den Bereichen SAP-Technologie, Strategie-, Change- und Kompetenzentwicklung zu einem ganzheitlichen Beratungsansatz verbinden, befähigen wir unsere Kunden, erfolgreiche Strategien zu entwickeln, effiziente ALM Prozesse zu etablieren und die erforderlichen Kompetenzen für den digitalen Wandel aufzubauen. Damit unterstützen wir unsere Kunden, die notwendigen Veränderungen zu initiieren und das volle Potential des digitalen Wandels zu nutzen.

Wir glauben, die Digitale Transformation ist nicht alleine eine technologische Herausforderung, sondern vor allem eine Frage von Zusammenarbeit, Mindset und Kompetenzen.

Wir befähigen Führungskräfte und Mitarbeiter für den digitalen Wandel zielführende Strategien zu entwickeln, relevante Kompetenzen aufzubauen und entscheidende SAP-Technologien effizient anzuwenden. Wir arbeiten wissenschaftlich fundiert, empathisch und mit hoher Leidenschaft.

Firmenkontakt

Synaworks GmbH

Daniel Kohl

Hauptstraße 25

69117 Heidelberg

+49 (0)162 237 00 40

daniel.kohl@synaworks.com

http://www.synaworks.com

Pressekontakt

Donner & Doria Public Relations GmbH

Sebastian Rodach

Bergheimer Straße 104

69115 Heidelberg

+49 (0)6221 43550-19

sebastian.rodach@donner-doria.de

http://www.donner-doria.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.