Mit der telepathischen Partnerrückführung

kann eine zerbrochene Liebe wiedererweckt werden.

Partnerrückführung, Partnerrückgewinnung, Partnerzusammenführung, Ex-zurück, dank Telepathie.

Eine erfüllte Partnerschaft wünscht sich jeder. Doch leider handelt es sich bei der Liebe allzu häufig um eine Leidenschaft, die Leiden schafft. Wenn eine Partnerschaft zu zerbrechen, droht oder gar schon in die Brüche gegangen ist, wenden sich viele Betroffenen deshalb hilfesuchend an den berühmten Hellseher Emanuell Charis. Denn auch wenn eine Beziehung vor dem Aus steht, muss die Liebe schließlich noch lange nicht am Ende sein. Denn es gibt immer Hoffnung auf einen Neuanfang. Mit Hilfe der telepathischen Partnerrückführung kann es in den meisten Fällen gelingen, alte Gefühle wiederzuerwecken und die entstandenen seelischen Wunden zu heilen. Denn selbst wenn die Liebe zum Partner erloschen scheint, kann das Feuer der Leidenschaft wieder geweckt und erneut zum Lodern gebracht werden. Allerdings bedarf es hierfür der fachkundigen Expertise und den Fähigkeiten eines spezialisierten Experten. Schließlich kann durch ein falsches Vorgehen auch der letzte Rest Hoffnung auf ein Comeback der Liebe ausgelöscht werden. Emanuell Charis warnt deshalb besonders eindringlich davor, auf halbseidene Praktiken bei der Partnerrückführung hereinzufallen.

Über mangelnde Kundschaft kann sich Charis dabei nicht beklagen. Denn nicht nur viele Stars zählen zu seinen Stammkunden. Vielmehr betreut Charis einen breiten Querschnitt der Gesellschaft. Schließlich stellt eine Partnerrückführung heutzutage glücklicherweise kein Tabuthema mehr dar. In weiten Kreisen handelt es sich sogar eher um ein Statussymbol wie Porsche oder Designerkleidung. Doch obwohl die Partnerrückführung dank ihrer unzähligen Erfolge mitten in der Gesellschaft angekommen ist, stellen sich noch einige Skeptiker die Frage, was es mit einer entsprechenden Rückführung genau auf sich hat oder ob es sich gar um reinen Hokuspokus handelt.

Die telepathische Partnerrückführung basiert auf den Erkenntnissen der ESP.

Von den viel zu vielen schräge und fragwürdige Methoden der Branche grenzt sich der Hellseher Emanuell Charis ganz bewusst ab. Schließlich fokussiert er sich mit der telepathischen Partnerrückführung auf eine Methode, die Langzeiterfolge verspricht. Denn schließlich ist niemandem geholfen, wenn der ersehnte Partner mit einem Liebeszauber oder Ähnlichem belegt wird. Schließlich kann die erhoffte Partnerschaft nur langfristig zufriedenstellenden sein und funktionieren, wenn beide Partner aus freiem Willen die Partnerschaft wählen und in ihr verbleiben wollen.

An diesem Punkt setzt deshalb die bekannte, von Charis durchgeführte, Methode an. Denn er stellt mit Hilfe seiner telepathischen Fähigkeiten lediglich eine Verbindung zum Partner her. Diese Verbindung stellt eine sogenannte Extra Sensory Perception, (Außersinnliche Wahrnehmung), kurz ESP, dar. Dadurch gelingt es Charis einen Telepathischen Kontakt zum betreffenden Partner herzustellen. Dieser nimmt die Kontaktaufnahme dabei nicht wahr und ist sich deshalb nicht bewusst, dass er Ziel einer Partnerrückführung ist. Mit Hilfe der telepathischen Verbindung gelingt es Charis dann in der Folge, dass der Partner sein eigenes Handeln hinterfragt und die Situation neu bewertet. Somit liegt es im freien Willen des Partners, ob er sich für die Beziehung erneut öffnen möchte. Sofern noch eine Hoffnung für die Liebe besteht, wird der Partner nämlich selbst zu dem Schluss kommen, sich falsch entschieden zu haben, als er die Beziehung beendete. Alsbald wird er dann seinen Fehler revidieren und in die Beziehung zurückkehren. Durch diese Freiwilligkeit ist ein Langzeiterfolg der Partnerschaftsrückführung besonders wahrscheinlich. Denn wenn beide Partner sich bewusst für die Beziehung entscheiden und glücklich sind, gibt es schließlich keinen Trennungsgrund mehr.

Wie läuft eine telepathische Partnerrückgewinnung ab?

Leider gibt es auch Situationen, in denen selbst eine telepathische Partnerrückgewinnung an ihre Grenzen stößt. Deshalb klärt der bekannte Hellseher Emanuell Charis zu Beginn des Unterfangens die Erfolgsaussichten detailliert ab. Neben einem Foto und den Geburtsdaten des Partners benötigt der Seher auch diverse Informationen zur bisherigen Beziehung. Daraufhin versucht er Kontakt zum entsprechenden Partner aufzunehmen. Wenn der telepathische Kontakt gelingt, stehen die Chancen für ein erfolgreiches Liebescomeback sehr gut. Allerdings stellt dieser Kontakt lediglich den ersten Schritt für die erneuerte Beziehung dar. Denn selbst die beste telepathische Verbindung kann die gemeinsame Arbeit der beiden Partner an einer Beziehung keinesfalls ersetzen. Glücklicherweise begleitet Emanuell Charis das neue Liebesglück entweder gemeinsam oder einen einzelnen Partner in der Phase des erneuten Aufbaus der Beziehungsbande mit seiner langjährigen Erfahrung und Expertise.

Sollten Sie Ihrem Partner von einer gelungenen Rückführung erzählen?

Da jede Beziehung individuell und von anderen Partnerschaften verschieden ist, kann diese Frage nicht eindeutig beantwortet werden. Schließlich müssen Sie Ihren Partner nicht in die erfolgreiche telepathische Kontaktaufnahme einweihen, wenn Sie der Meinung sind, dies würde ihn verunsichern oder an seiner Entscheidung zweifeln lassen. Wenn aber mit einer prinzipiellen Offenheit des Partners bezüglich einer telepathischen Verbindung gerechnet werden kann, können Sie die Vertrauensbasis Ihrer Beziehung stärken, indem Sie Ihrem Partner die erfolgreiche Partnerrückgewinnung offenbaren. Denn da Sie sich ja dank der telepathischen Partnerrückführung beide aus freien Stücken für Ihre Beziehung entschieden haben, erleben Sie den Vorgang des erneuten Zusammenkommens als ein tief verbindendes spirituelles Erlebnis. Dieses kann Ihre gemeinsame Basis weiter stärken und damit ein Fundament für eine langanhaltende und glückliche Beziehung darstellen.

Emanuell Charis GmbH

Kontakt

Emanuell Charis GmbH

Periklis Skordelis

Grafenberger Allee 277

40237 Düsseldorf

+4915208582847

info@emanuellcharis.de

http://emanuellcharis.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.