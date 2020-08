Mit der virtuellen Site-Inspection die FILDERHALLE realitätsnah entdecken

Das Convention & Event Center FILDERHALLE in der Kongress- und Messestadt Leinfelden-Echterdingen beschreitet neue Wege um seine Kunden zu begeistern: Auf der eigenen Website unter https://filderhalle.de/virtual-site-inspection besteht die Möglichkeit das Veranstaltungshaus virtuell zu entdecken, wobei der Betrachter sich frei durch die Räume bewegt und selbstständig die Ausstattungsvarianten in Echtzeit verändert.

In Kooperation mit der easyRAUM GmbH aus Düsseldorf wurde die gesamte FILDERHALLE räumlich digitalisiert und anschließend wurden die gewonnen Daten auf Allseated, einer cloudbasierten Plattform für die kollaborative Eventplanung, zur Ansicht und weiteren Modifikation bereitgestellt. Diese digitalen Raumdaten können dadurch von allen Eventplanern genutzt werden, um zukünftige Veranstaltungen in der FILDERHALLE vorab zu planen und realitätsgetreu zu visualisieren. Die Abstimmungsprozesse zwischen Kunden, Agentur, Location und weiteren Dienstleistern werden dadurch wesentlich effizienter und Missverständnissen wird vorgebeugt.

Auf der Allseated-Website können Kunden die virtuellen Räume selbst ausstatten, indem sie aus einem umfangreichen Katalog mit Mobiliar, Technik und Ausstattung von der FILDERHALLE wählen. Zwischen den verschiedene Bestuhlungs- und Ausstattungsvarianten kann anschließend per Knopfdruck gewechselt werden. Die Visualisierung erfolgt in Echtzeit und das fertige Ergebnis kann mittels einer URL an weitere Interessierte verteilt werden. Diese Anwendung ist für Kunden und Agenturen kostenfrei. Nils Jakoby, Geschäftsführer der FILDERHALLE Leinfelden-Echterdingen GmbH, freut sich über diese neue Technologie, “Wir sind dankbar, dass wir mit unserem neuen Angebot der Virtual Site Inspections unseren Kunden die Arbeit wesentlich erleichtern können. Weil jetzt Reisekosten und Zeit gespart werden, sowie Abstimmungsprozesse effizienter sind, kann der Kunde zudem sein Eventbudget schonen.”

Unter dem folgenden Link lässt sich die FILDERHALLE entdecken: https://filderhalle.de/virtual-site-inspection

Über das Convention & Event Center FILDERHALLE

Die FILDERHALLE der Kongress- u. Messestadt Leinfelden-Echterdingen ist die ideale Location in der Region Stuttgart für alle Veranstaltungsformate, bei denen die Erreichbarkeit ein wichtiges Kriterium ist: Das Kongresszentrum liegt nahe dem internationalen Flughafen sowie der Landesmesse Stuttgart. Andererseits bietet die Location eine optimale Internet-Erreichbarkeit für interaktive Kongresse und Video-Konferenzen. Die Basis dafür ist die hochleistungsfähige Glasfaseranbindung in Kombination mit dem festinstallierten WLAN-System für bis zu 2.000 Endgeräte (Stand 2020).

Das flexible Raumprogramm der FILDERHALLE ermöglicht Veranstaltungen mit bis zu 1.700 Personen. Die tageslichtdurchfluteten Räume sind geeignet für größere Kongresse mit mehreren Vortragssälen und ebenso für Tagungen mit Gruppen ab 10 Personen.

Ein professionelles Team von Projektleiterinnen und Projektleitern garantiert den erfolgreichen Ablauf von Event-Formaten jeglicher Art – auf Wunsch als Green Meeting. Dabei wird die moderne, hauseigene Veranstaltungstechnik nur von geprüften Fachkräften bedient, wodurch Veranstalter ihre Kosten und Risiken reduzieren können.

Weitere außergewöhnliche Leistungen, mit denen die FILDERHALLE ihren guten Ruf gewonnen hat, sind die vielfältigen Themen-Events zum Festpreis sowie die Realisierung von hybriden Kongressen aus nur “einer Hand”. Seit September 2018 ist die FILDERHALLE Mitglied der WIN-Charta.

Weitere Infos: https://filderhalle.de

Die 7 wichtigsten Gründe, warum die FILDERHALLE die ideale Location in der Region Stuttgart ist:

1. Gute Erreichbarkeit (PKW, ÖPNV, Bahn, Flugzeug)

2. Dienstleistungsspektrum (Technik, Service)

3. Catering (Angebot, Qualität, Wahlmöglichkeiten)

4. Nachhaltigkeit (WIN-Charta, Hybride Kongresse)

5. Hybride Kongresse (Kompetenz, Infrastruktur, Partner)

6. Themen-Events (zum Festpreis)

7. Flexibles Angebot von tageslichtdurchfluteten Räumen

Kontakt

FILDERHALLE Leinfelden-Echterdingen GmbH

Nils Jakoby

Bahnhofstraße 61

70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 758575 0

+49 711 758575 339

info@filderhalle.de

https://filderhalle.de

