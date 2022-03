Mit Drahtbiegeteilen von DBS Drahtbiege Solutions auf Wachstumskurs

Eine Branche, die nicht im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit steht, ist die Drahtbiegeteile-Industrie. Dabei spielen die hochspezialisierten Hersteller von gebogenen Drahtteilen gesamtwirtschaftlich gesehen eine wichtige Rolle. Mit ihren Spezialprodukten aus Stahldraht, die häufig in Einzelfertigung bzw. nach genauen Kundenvorgaben hergestellt werden sind sie ein wichtiger Zulieferer für unterschiedlichster Industriebereiche und damit entscheidendes Rädchen, das den Wachstumsmotor am Laufen hält.Einer dieser Drahtbiegeteile-Spezialisten ist die DBS Drahtbiege Solutions GmbH, die seit über 30 Jahren erfolgreich am Markt ist und ihren Firmensitz im oberfränkischen Michelau hat. „Drahthaken, Drahtbügel, Drahtkörbe, Displays, Haltebügel, Klammern, Federn, Schutzgitter und vieles mehr gehören zu unseren Kernkompetenzen“, erzählt Armin Zecevic, der Inhaber und Geschäftsführer des mittelständischen Unternehmens. Gerade erst hat er seinen Firmensitz um einige Kilometer verlegt, um mehr Platz für Mitarbeiter, Maschinen und Lager zu haben und Kundenwünsche gewohnt schnell, gut und kostengünstig zu realisieren und außerdem noch Raum für zukünftige Expansionen zu haben. Wie erklärt er sich den Erfolg seines Unternehmens? „Wir setzen bei der Herstellung unserer Drahtbiegeteile konsequent auf höchste Produktqualität, kombiniert mit einem Kundenservice, der keine Wünsche offen lässt“, sagt Zecevic. „Ich bin für meine Kunden stets ansprechbar – egal, ob sie einen Großauftrag für mich haben oder individuelle Drahtbiegeteile in Kleinserie produzieren wollen. Ich berate ausführlich und finde für jeden Wunsch die optimale Lösung. Und das zahlt sich aus.“ Durch sein großes Materiallager ist der Drahtbiegespezialist unabhängig von den aktuellen Turbulenzen am Weltmarkt und hat keine Lieferschwierigkeiten. Drahtbiegeteile bester Qualität in kürzester Zeit sind das Erfolgsgeheimnis der DBS Drahtbiege Solutions sagt Armin Zecevic und freut sich auf neue Herausforderungen.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

