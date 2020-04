Mit einem besonderen Bleistift “Danke, Mama!” sagen

Originelle und zugleich nachhaltige Geschenkidee zum Muttertag

Über Blumen freut sich jede Mama! Deswegen gehören sie zum Muttertag auch unbedingt dazu. Aber ist es nicht schade, dass Schnittblumen nach rund einer Woche schon wieder verwelkt sind? Warum also nicht einen Strauß Liebesstifte überreichen, die Blumen selber pflanzen und ihnen beim Wachsen zusehen? Denn das Besondere an Sprout-Stiften ist, dass sie ein zweites Leben als Blume, Kräuter- oder Gemüsepflanze führen können.

Sprout World, das Unternehmen hinter dem weltweit einzigen pflanzbaren Bleistift, bietet eine einzigartige Alternative für alle, die ein umweltfreundliches Geschenk suchen, das den Planeten schont und nicht schnell verwelkt.

Mit der LOVE Edition “Danke, Mama” sagen

Besonders geeignet ist die Love Edition. Sie besteht aus fünf Sprout-Bleistiften, die mit schönen Zitaten über die Liebe graviert sind. Jeder Bleistift wächst zu einer anderen Pflanze heran, bspw. Thymian, Nelke, Gänseblümchen, Vergissmeinnicht oder Salbei. Sobald die Bleistifte zu kurz geworden sind, um damit zu schreiben oder zu malen, kann man die übrig gebliebenen Stummel mit der Samenkapsel in einen Topf mit Erde stecken und zusehen, was daraus wächst.

Ein überraschendes und inspirierendes Geschenk Mit dem Kauf eines traditionellen Blumenstraußes kauft man das, was man sieht. Bei Sprout-Stiften ist das anders, weil der Überraschungsmoment hinzukommt. Sie sehen aus wie normale Bleistifte, sind es aber nicht. Denn sie verwandeln sich erst später in Blumen, Kräuter- oder Gemüsepflanzen. Zudem sind die Stifte ein langlebiges Geschenk. Während Schnittblumen nach gut einer Woche verwelken, kann man die Stifte monatelang benutzen, als Stift und später als nützliche Kräuterpflanze.

Sprout World wurde 2013 gegründet. Das Unternehmen hat 20 Mitarbeiter und Standorte in Kopenhagen/Dänemark sowie Boston/USA. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Produktion von grünen und patentierten Alltagsinnovationen wie den pflanzbaren Sprout-Stift und den kunststofffreien Sprout-SPOON. Unternehmen können die Sprout-Produkte mit eigenem Branding und individuell gestalteter Verpackung als grünes Give-away in die unterschiedlichsten Kampagnen integrieren. Bis dato konnte Sprout 18 Millionen Stifte in 80 Ländern verkaufen.

Firmenkontakt

Sprout World

Christine Veauthier

Schlegelstraße 29

10115 Berlin

0151 57011078

mail@veauthier.net

http://www.veauthier.net

Pressekontakt

Veauthier Kommunikation

Christine Veauthier

Schlegelstraße 29

10115 Berlin

0151 57 011078

mail@veauthier.net

http://www.veauthier.net

Bildquelle: ©Sprout World