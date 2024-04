Mit erwinmueller.de zieht Bella Italia in das Zuhause ein

Heimtextilien mit italienischem Flair

Italien gehört seit Jahrzehnten zu einem der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Mit der neuen “ Bella Italia„-Kollektion von erwinmueller.de lässt sich italienisches Flair auch ins Zuhause holen. Tischwäsche, Bettwäsche sowie Bad- und Küchentextilien bezaubern mit leuchtenden Farben und mediterranen Designs.

Tischwäsche im italienischen Design

Mit der Tischwäsche „Paisley“ aus der neuen Themenwelt „Bella Italia“ von erwinmueller.de fühlt man sich sofort wie im Urlaub. Besonders schön kommen Tischdecken, Tischläufer, Tischsets und Stuhlkissen in Kombination mit Holz-Möbeln zur Geltung. Dabei kann zwischen verschiedenen Stilen gewählt werden: maritimen Blau-Grüntönen oder warmen Orange- und Erdtönen. Das fleckabweisende Gewebe ist mit Fleckschutz ausgerüstet, robust und strapazierfähig und dauerhaft schön durch den hochwertigen Digitaldruck.

Mediterranes Ambiente im Schlafzimmer

Pure Lebensfreude strahlt bunte Bettwäsche mit kunstvollen Ornamenten aus. Mako-Satin-, Mako-Damast- und Renforce-Gewebe sind atmungsaktiv und temperaturausgleichend. Die glatte Oberfläche fühlt sich angenehm weich und kühl auf der Haut an. Dazu passende Spannbettlaken aus (Halb-)Leinen, Seersucker oder Single-Jersey in Rot, Gelb oder Beige unterstreichen den italienischen Stil.

Die Sonne und das Meer Italiens im Badezimmer

Warme sonnige Farben, mediterrane Dessins, weicher Frottier und das typische Pique-Gewebe, das in Italien so beliebt ist, machen das Badezimmer zur Wellness- und Urlaubsoase.

Pique Handtücher sind ein mediterraner Klassiker. Sie zeichnen sich durch die dreidimensionale Wabenstruktur aus. Aufgrund dieser Waffelstruktur enthält das Doppelgewebe Luftpolster und kann sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen. Sehr angenehm ist auch der erfrischende Rubbeleffekt.

Mit den Heimtextilien der Themenwelt „Bella Italia“ holt erwinmueller.de mediterranes Flair in das Zuhause. Tischwäsche, Bettwäsche und Handtücher mit verspielten Mustern, in sonnigen und erdigen Farben sowie dem Blau-Grün des Meeres verzaubern Esszimmer, Bad und Schlafzimmer.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

