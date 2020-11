Mit Gesundheit zum Weltrekord!

Top-Speakerin Kati Sharp stellt beim Internationalen Speaker-Slam Weltrekord ein

Mit ihrem Vortrag “Gesund ist einfach” – spricht sich Kati Sharp in die Herzen der Zuhörer beim Internationalen Speaker Slam in Masterhausen mit 76 Speakern aus 8 Nationen und einer erfahrenen Jury (Jörg Rositzke, Geschäftsführer des TV Senders Hamburg 1. Dirk Hildebrand von den Radioexperten. Martina Kapral von der Redneragentur und die Stimmexpertin Diana Dressler). Das ist der neue Weltrekord!

Nie war Gesundheit so im Fokus der Aufmerksamkeit wie in diesem Jahr der Pandemie. Die Umstellungen, die wir in vielen Lebensbereichen hinnehmen mussten, die Sorge um die eigene und die Gesundheit unserer Mitmenschen haben uns alle emotional erschöpft. Die Zeiten haben sich mit Corona verändert – nichts ist mehr, wie es vorher war. Geblieben ist der Wunsch, gesund zu bleiben.

In nur 4 Minuten bringt Kati Sharp es auf den Punkt: Jeder kann etwas dafür tun, gesund zu bleiben! Eine wichtige Säule ist ein gesunder Lebensstil und da darf Sport auf gar keinen Fall fehlen! Warum gerade jetzt Muskeltraining so wichtig für das Immunsystem ist, wissen die wenigsten. Sport ist DER Motor für Wohlbefinden und ein starkes Immunsystem, denn ein trainierter Muskel sorgt über sogenannte Myokine dafür, dass das Immunsystem von 0 auf 100 kommt.

Das Universitätsklinikum Ulm, hat nachgewiesen, dass sich “fit” halten dabei hilft, eine Infektion wie Covid19 möglichst unbeschadet zu überstehen. Die Infekte verlaufen sanfter, weil durch das Training die Eigenregulation des Körpers gestärkt wird*.

Deshalb bleibt es beim Vortrag auch nicht bei bloßer Theorie, sondern alle Teilnehmer machen begeistert mit bei einem 30-Sekunden-Stuhl-Triathlon.

“Kati Sharp ist eine Sensation und der Traum auf dieser Bühne.”, so die Bewertung von Hermann Scherer, DEM erfolgreichsten Top-Speaker Deutschlands und Veranstalter des Speaker Slams.

“Ich bin angetreten dafür, gerade die Menschen in Bewegung zu bringen, für die regelmäßiges Fitness-Training nicht selbstverständlich ist und leiste Überzeugungsarbeit erfolgreich da, wo sie am nötigsten ist.”, sagte die mehrfach auszeichnete Speakerin nach ihrem Auftritt.

Als Mrs.Fit@Business® ist die charismatische Powerfrau auf den Business-Bühnen Deutschland unterwegs, um mit ihrem Credo “Bewegung bewegt!” die physische und mentale Leistungsfähigkeit ihrer Teilnehmer zu maximieren. Machen Sie sich mit diesem Video selbst ein Bild, wie sie mit ihrem Thema zu überzeugen vermag und sogar wahre Sportmuffel vom Hocker reißt.

Bleiben Sie gesund!

*Bloch W. et al. 2020. Sport in Zeiten von Corona. Deutsches Zentrum für Sportmedizin. 2020; 71: 83-84

