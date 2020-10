Mit Google Geld verdienen – SEO Agentur für Kassel informiert

Auch Unternehmen in Kassel setzen auf Local SEO, um sich von Kunden im Netz finden zu lassen

KASSEL. Als Standort der Documenta kennt Kassel fast jeder. Aber ist der Standort einer Firma in Kassel ebenso bekannt? Werden bestimmte Unternehmen mit definierten Suchbegriffen auch automatisch in Kassel gefunden? Local SEO heißt die Online Marketing Strategie, die Firmen oder Dienstleistungen in Kassel und Umland über eine gute Platzierung in den Suchergebnissen bei Google für Menschen sichtbar macht, die ein Produkt oder eine Dienstleistung im regionalen Umfeld suchen.

Was bedeutet Local SEO in Kassel?

SEO ist für die meisten Firmeninhaber und Homepagebetreiber schon lange kein Fremdwort mehr. Es geht darum, das eigene Anliegen, das eigene Produkt, die eigene Firma in den Suchmaschinenergebnissen im Internet auf vorderen Plätzen zu platzieren. Mit Local SEO in Kassel ist die Zielrichtung noch ein wenig spezieller. Eine SEO Agentur für Kassel bietet die Chance, regionale Kunden gezielt anzusprechen. Kassel hat seit 2008 eine wachsende Bevölkerung, wie die Fachstelle Statistik der Stadt Kassel mitteilt. Ein wachsender Markt also, der in heutiger Zeit vor allem über das Internet erreicht wird, egal, aus welcher Branche ein Unternehmen kommt. Eine SEO Agentur analysiert das Angebot einer Firma und hilft dabei, ihr Profil Im Internet gezielt lokal zu schärfen. So kommen Menschen aus Kassel, deren Suchanfragen zu den Angeboten eines Kasseler Unternehmens passen, auch beim regionalen Anbieter an.

Mit einer SEO Agentur in Kassel gezielt Kunden aus dem Raum Kassel ansprechen

Für das lokale Optimieren einer Internetpräsenz setzen SEO Experten das Angebotsprofil eines Unternehmens mit speziellen Analysetools zu den Suchanfragen aus der Region in Beziehung. Auch für ortsgebundene Anbieter vom Taxiunternehmer über den Handwerksbetrieb bis zur Arztpraxis ist in der heutigen Welt die Sichtbarkeit im Internet ausschlaggebend für wirtschaftlichen Erfolg. Das Smartphone hat in weiten Teilen der Bevölkerung die Funktion des Branchenverzeichnisses, von lokalen Anzeigenblättern, ja sogar von Empfehlungen aus dem Freundeskreis übernommen. Für Suchanfragen, die einen erkennbar regionalen Bezug haben, zeigen Suchmaschinen wie Google oder Bing automatisch Anbieter aus der Region an. Eine SEO Agentur für Kassel optimiert Firmenhomepages aus Kassel so, dass sie bei einer solchen Suche auf den oberen Plätzen der Suchergebnisse stehen.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

Firmenkontakt

PrimSEO GbR

Thomas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 0

07221/ 217460 9

info@primseo.de

http://www.primseo.de

Pressekontakt

PrimSEO GbR

Andreas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 2

07221/ 217460 9

presse@primseo.de

http://www.primseo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.