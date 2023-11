Mit Holunder Krankheiten vorbeugen

Zur Stärkung des Immunsystems und der Abwehrkräfte

Der beste Schutz gegen virale und bakterielle Erkrankungen ist ein gesundes, starkes Immunsystem. Starke Abwehrkräfte lassen Krankheitserregern keine Chance. „Damit das Immunsystem diese Aufgabe jedoch gut erfüllen kann, braucht es gute Bedingungen. Mit unserem Lebensstil können wir unserem Immunsystem dabei helfen, die Abwehrkräfte zu stärken und so Krankheiten vorzubeugen. Dazu gehört vor allem eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit vielen Vitaminen, Nähr- und Mineralstoffen, wie sie in Holunder enthalten sind“, stellt Heilpraktikerin und Holunderexpertin Cornelia Titzmann von Holunderkraft.de heraus.

So kann Holunder dabei helfen, Krankheiten vorzubeugen

Oft wird Holunder mit der Vorbeugung von Erkältungskrankheiten in Verbindung gebracht. Tatsächlich sind Holunderbeeren reich an sogenannten Anthocyanen. Die sekundären Pflanzenstoffe gelten als starke Antioxidantien, die dazu beitragen, die Abwehrkräfte des Körpers gegen Krankheitserreger zu stärken. Zudem enthalten die Beeren Provitamin A und Vitamin C, die das Immunsystem stärken und damit viralen und bakteriellen Infekten vorbeugen können.

Darüber hinaus sind Holunderbeeren auch reich an Flavonoiden, deren antioxidative Eigenschaften vor allem mit dem Schutz der Zellen vor freien Radikalen in Verbindung gebracht werden. Damit können sie die Gesundheit der Blutgefäße stärken und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern. Unabhängig davon unterstützt der hohe Anteil an Ballaststoffen im Holunder das Verdauungssystem und damit auch dessen Gesundheit.

Tipps zur Zubereitung / Anwendung von Holunder

Sowohl die Holunderbeeren als auch die Blüten sind reich an wertvollen Inhaltsstoffen, die sich positiv auf die Abwehrkräfte und das Immunsystem auswirken können. Der regelmäßige Verzehr bzw. die Einnahme dieser Inhaltsstoffe kann dazu beitragen, das Risiko für bestimmte Erkrankungen zu verringern. Das gilt insbesondere für Erkältungskrankheiten, denen Menschen schon seit Generationen mit Holundersaft vorbeugen.

Cornelia Titzmann: „Dieser lässt sich ganz einfach zubereiten: Vollreife Holunderbeeren waschen, von den Stängeln streifen. Mit Wasser bedecken und ca. 15 Minuten kochen lassen, bis die Beeren weich sind. Diese durch ein Sieb auspressen und den Saft zusammen mit etwas Zitronensaft noch einmal aufkochen lassen und dann heiß in Flaschen abfüllen.“

Tipp: Alternativ können Sie auch Holunderextrakt als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Diese meist in Kapselform erhältlichen Mittel enthalten die Inhaltsstoffe des Holunders in hochkonzentrierter Form – jederzeit anwendbar und ganzjährig verfügbar.

Sie suchen seriöse Informationen über den Holunder als Heilpflanze und Immunstimulans? Dann sind Sie bei uns richtig! Wir von Holunderkraft.de haben gemeinsam mit unserer Expertin, der Heilpraktikerin und Dozentin Cornelia Titzmann, diese Informationsplattform ins Leben gerufen. Sie soll den schwarzen Holunder als bewährtes Naturheilmittel wieder neu in den Fokus rücken.

Wir stellen Ihnen hochwertige, wissenschaftlich überprüfte Informationen rund um den Holunder, seine Geschichte in der Volksmedizin und seine moderne Anwendung in der Phytotherapie zur Verfügung.

