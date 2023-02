Mit Informationen-Rems-Murr-kreis die Heimat entdecken!

„Der Rems-Murr-Kreis bekommt ein neues Informations- und Marketingportal: www.information-rems-murr-kreis.de Auf der Seite finden Interessierte ab sofort viele wertvolle Informationen über beliebte Ausflugsziele und Freizeitangebote im Kreis.

Ziel ist es, „auf die hohe Nachfrage nach lokalen Freizeitmöglichkeiten, die durch die Corona-Pandemie entstanden ist, besser zu verteilen und Einwohnern wie auch Touristen einen umfassenden Einblick in den Landkreis zu geben.“

Als Agentur haben wir in den letzten 10 Jahren mit vielen Kunden gearbeitet, die zwar Ihre Unternehmen im Internet präsentieren, jedoch regional nur wenige Anlaufstellen in unterschiedlichen Nischen für Veröffentlichungen finden. Dafür möchten wir Lösungen finden.

Beispielsweise erleben wir auch, dass die Relevanz und die Nutzung von Facebook weiter zurück geht. Die Zahlen sprechen für sich; im Schnitt verbringen Instagram Nutzer 8,5 Stunden im Monat, Tik Tok Nutzer 23,6 Stunden im Monat, während die Nutzer auf Facebook nur 11 Stunden auf der Plattform verbringen. Man sieht also, dass die Besuchszeit auf Facebook deutlich gesunken ist.

Die berechtigte Frage ist also: Wie soll der Nutzer deinen Post sehen und dich entdecken, welchen Aufwand musst du betreiben, um in den sozialen Medien aufzufallen und welche Einnahmen stehen dem Aufwand gegenüber?

Seit 2020 sind diese Zahlen jedoch eher rückläufig, denn mit TikTok hat der Meta-Konzern gewaltige Konkurrenz bekommen, für viele ist es eine weitere Plattform, mit der man Reichweite und Aufmerksamkeit gewinnen könnte, doch muss ein Restaurant oder der regionale Einzelhandel alle diese Channels auch bespielen? Viele haben es versucht, sind jedoch in den letzten Monaten trotzdem gescheitert.

Das Portal, das Mitte Januar gestartet ist, möchte sich jedoch nicht nur auf Spielplätze, Sehenswürdigkeiten und die Veröffentlichung von Point of Interest spezialisieren, sondern langfristig viele Mehrwerte und Marketingmöglichkeiten für Unternehmen entwickeln, hierzu wurden auch bereits erste Kooperationen geschlossen welche bald bekannt gegeben werden können.

Dazu kommt die Herausforderung, Online Marketing machen zu müssen, während in den sozialen Medien mehrere tausend Posts in der Minute online gehen, die Nutzer jedoch nur noch wenige Stunden auf der App sind und meistens verpassen, diese wahrzunehmen. Somit entgehen den eigentlichen Interessenten viele Neuigkeiten und Informationen, die von Unternehmen vielleicht auch platziert werden wollen.

In unserer täglichen Arbeit haben wir häufig erlebt, dass Events, Gastronomie und der regionale Einzelhandel Plattformen brauchen, die mehr bieten als die Verlinkung zu einer Website, in welchen Sie Ihre Geschäfte vorstellen können.

Fazit.

Als Agentur wissen wir die Auswahl der richtigen Werbe-channels und das Messen von Marketingzielen sowie definieren von Kennzahlen ist wichtiger als je zuvor, unser Tipp prüft regelmäßig welcher Kanal für euer Unternehmen wirklich wichtig ist und haltet nicht an was fest das euch keinen messbaren Umsatz oder Bewerber bringt.

Das Portal Information-Rems-Murr-Kreis bündelt Informationen aus deiner Region. Sehenswürdigkeiten, Freizeiteinrichtungen, Events und vieles mehr bekommt einen neuen Platz.

Kontakt

4EVERGLEN UG

Michael Gnamm

Alter Neustädter Weg 39

71334 Waiblingen

017643340083

marketing@information-rems-murr.de

https://information-rems-murr-kreis.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.